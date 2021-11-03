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    Пятая подряд победа «дачников»?

    «Блэкберн» — «Фулхэм». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Чемпионшип, 3 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкберн» — «Фулхэм»
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    Александар Митрович
    «Блэкберн» сыграют на своем поле с «Фулхэмом» в рамках 16-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 22:45 мск. «Блэкберн» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Блэкберн»

    «Блэкберн» в нынешнем сезоне выступает достаточно стабильно. Команда явно намерена побороться за зону плей-офф.

    На данный момент «Роверс» занимают 7 место в турнирной таблице Чемпионшип. Причем отставание от искомой 6 позиции составляет 1 пункт.

    В минувшем туре «Блэкберн» добыл выездную викторию. Команда по игре вполне уверенно одолела «Дерби Каунти» (1:2).

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    Против «Фулхэм» команда в последние годы выступает неудачно. Из пяти последних очных встреч «Блэкберн» выиграл лишь однажды, уступив три раза.

    «Фулхэм»

    «Дачникам» ничего другого и не нужно, кроме как вернуться в АПЛ. Александар Митрович забивает исправно, так что все шансы на выход в элиту имеются.

    Митровичу в атаке нет равных во всей лиге. 18 забитых мячей в 15 матчах — такой результативности мог бы позавидовать незабвенный Герд Мюллер.

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    • В минувшем туре «Фулхэм» снова победил. Лондонцы буквально деклассировали еще одного кандидата на возвращение в элиту «Вест Бромвич» (3:0).

    Четырехматчевая победная серия явно свидетельствует о хорошей форме команды. «Фулхэм» занимает уверенное 2 место в Чемпионшип.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Фулхэм» за 2.00, на ничью за 3.30, а на «Блэкберн» — за 3.80.

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    «Роверс» неудачно играют против «Фулхэма».

    «Коттеджеры» на всех парах несутся в элиту, и явно будут играть на победу.

    Митрович и компания явно постараются добыть пятую викторию подряд. Наши прогноз и ставка — Победа «Фулхэма» с коэффициентом 2.00.

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    «Блэкберн» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 03.11.2021. Прогнозы на футбол. Пятая подряд победа «дачников»?
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