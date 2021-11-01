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    Станет ли команда Рафы Бенитеса жертвой «волков»?

    «Вулверхэмптон» — «Эвертон». Прогноз (к. 2.26) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 1 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Эвертон»
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    Адама Траоре
    В понедельник, 1 ноября, «Вулверхэмптон» на своем поле примет «Эвертон» в десятом туре английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Молине», начнется в 23:00 по московскому времени. «Вулверхэмптон» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Ноября 2021 года
    Вулверхэмптон
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    •  Вулверхэмптон 23:00 Эвертон Эвертон
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    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на своем счету 13 очков.

    Подопечные Бруну Лаже одержали четыре победы, один раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения в национальном первенстве.

    В октябре «волки» обыграли «Ньюкасл» (2:1) и «Астон Виллу» (3:2), а также разошлись миром с «Лидсом» (1:1), который избежал поражения на последних минутах благодаря пенальти.

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    После травм у «Вулверхэмптона» восстанавливаются Уго Буэно, Хони, Йерсон Москера, Педру Нету и Фернандо Маркал.

    «Эвертон»

    «Эвертон» расположился на девятой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 14 баллами.

    На счету «ирисок» четыре победы, две ничьи и три поражения в девяти сыгранных турах.

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    • Команда Рафаэля Бенитеса в октябре поделила очки с «Манчестер Юнайтед» (1:1), после чего проиграла «Вест Хэму» (0:1) и «Уотфорду» (2:5).

    Среди травмированных у «Эвертона» значатся Абдулайе Дукуре, Доминик Калверт-Льюин, Андре Гомеш, Фабиан Делф и Йерри Мина.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вулверхэмптона» — 2.26, победа «Эвертона» — 3.40, ничья — 3.30.

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    «Волки» будут облизывать губы от перспективы сразиться с «ирисками», потерпевшими два поражения подряд в АПЛ.

    Команда Рафаэля Бенитеса, похоже, растеряла форму, и унизительное поражение от «Уотфорда» служит тому подтверждением.

    В то же время подопечные Бруну Лаже набрали ход и резко устремились вверх в турнирной таблице. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

    Еще один интересный вариант — «хозяева не проиграют и тотал больше 2,5» за 3.30. Матчи этих команд в большинстве случаев получаются результативными. Кроме того, взгляните на результаты «волков», которые в трех последних встречах не только забивали, но и пропускали.

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    «Вулверхэмптон» — «Эвертон»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 01.11.2021. Прогнозы на футбол. Станет ли команда Рафы Бенитеса жертвой «волков»?
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