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    Останется ли «Реал Сосьедад» лидером после дерби?

    «Реал Сосьедад» — «Атлетик». Прогноз (к. 2.10) и ставка на матч чемпионата Испании 31 октября 2021 года

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    «Реал Сосьедад» не проигрывает 13 матчей
    В воскресенье 31 октября, «Реал Сосьедад» будет принимать на своем поле «Атлетик» в рамках 12 тура испанской Примеры. Матч на «Атлетик» начнется в 23:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 31 Октября 2021 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 23:00 Атлетик Атлетик
  • Бильбао
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.80
  • Ставка!
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    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании с 24 баллами. Клуб не знает поражений уже 13 поединка кряду во всех турнирах.

    В 11 сыгранных турах коллектив из Сан-Себастьяна одержал семь побед, трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение.

    В этом месяце команда Иманола Альгуасиля поделила очки с «Хетафе» (1:1) и «Атлетико» (2:2), а также одолела «Мальорку» (1:0) и «Сельту» (2:0).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В недавнем матче Лиге Европы «Сосьедад» одолел «Штурм» (1:0) и поднялся на второе место в квартете B.

    «Атлетик»

    «Атлетик» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 17 баллами.

    На счету «Львов» четыре победы, пять ничьих и одно поражение в 10 турах национального первенства.

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    • В этом месяце команда Марселино Гарсии Тораля обыграла «Алавес» (1:0) и «Вильярреал» (2:1), а встреча против «Реала» была перенесена.

    Таким образом, клуб из Бильбао не знает поражений четыре поединка кряду во всех турнирах при двух победах.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.

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    Успех гостей оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — гол в обоих таймах за 2,10.

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    «Реал Сосьедад» — «Атлетик»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 31.10.2021. Прогнозы на футбол. Останется ли «Реал Сосьедад» лидером после дерби?
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