В воскресенье 31 октября, «Реал Сосьедад» будет принимать на своем поле «Атлетик» в рамках 12 тура испанской Примеры. Матч на «Атлетик» начнется в 23:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании с 24 баллами. Клуб не знает поражений уже 13 поединка кряду во всех турнирах.

В 11 сыгранных турах коллектив из Сан-Себастьяна одержал семь побед, трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение.

В этом месяце команда Иманола Альгуасиля поделила очки с «Хетафе» (1:1) и «Атлетико» (2:2), а также одолела «Мальорку» (1:0) и «Сельту» (2:0).

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В недавнем матче Лиге Европы «Сосьедад» одолел «Штурм» (1:0) и поднялся на второе место в квартете B.

«Атлетик»

«Атлетик» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 17 баллами.

На счету «Львов» четыре победы, пять ничьих и одно поражение в 10 турах национального первенства.

В этом месяце команда Марселино Гарсии Тораля обыграла «Алавес» (1:0) и «Вильярреал» (2:1), а встреча против «Реала» была перенесена.

Таким образом, клуб из Бильбао не знает поражений четыре поединка кряду во всех турнирах при двух победах.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.

Успех гостей оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — гол в обоих таймах за 2,10.