«Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании с 24 баллами. Клуб не знает поражений уже 13 поединка кряду во всех турнирах.
В 11 сыгранных турах коллектив из Сан-Себастьяна одержал семь побед, трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение.
В этом месяце команда Иманола Альгуасиля поделила очки с «Хетафе» (1:1) и «Атлетико» (2:2), а также одолела «Мальорку» (1:0) и «Сельту» (2:0).
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В недавнем матче Лиге Европы «Сосьедад» одолел «Штурм» (1:0) и поднялся на второе место в квартете B.
«Атлетик»
«Атлетик» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 17 баллами.
На счету «Львов» четыре победы, пять ничьих и одно поражение в 10 турах национального первенства.
В этом месяце команда Марселино Гарсии Тораля обыграла «Алавес» (1:0) и «Вильярреал» (2:1), а встреча против «Реала» была перенесена.
Таким образом, клуб из Бильбао не знает поражений четыре поединка кряду во всех турнирах при двух победах.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.
Успех гостей оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,10.
Наши прогноз и ставка — гол в обоих таймах за 2,10.