В субботу 30 октября, «Валенсия» будет принимать на своем поле «Вильярреал» в рамках 12 тура испанской Примеры. Матч на стадионе «Месталья» начнется в 19:30 мск. «Валенсия» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валенсия»

Левантийский клуб все никак не может вернуться в группу лидеров испанского футбола. Крепкий середняк, каких много, «Валенсия» еще и нестабильна.

«Валенсия» пребывает на экваторе турнирной таблицы Примеры. 13 очков в 11 матчах — скромный результат, но побороться за подъем команда сможет.

Минувший тур «Летучие Мыши» провели провально, когда на выезде команда не смогла одолеть «Бетис» (4:1). В позапрошлом туре они сыграли вничью с «Мальоркой» (2:2), забив оба мяча в компенсированное время.

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Коллектив не знает побед семь поединков кряду, которые пришлись на чемпионат Испании, где идет на 11-й строчке. В этой серии они проиграли четыре раза.

«Вильярреал»

«Вильярреал» в нынешнем сезоне абсолютно не радует. Вместо лигочемпионских амбиций команда увязла на экваторе турнирной таблицы Примеры.

На данный момент клуб пребывает на скромном для себя 13 месте. Что еще более странно, традиционно сильная атака команды явно не слишком в ударе — 13 голов в девяти матчах.

Позапрошлый тур лишь продолжил неудачи «субмарины». «Вильярреал» уступил на выезде «Атлетику» (2:1), причем это поражение стало вторым к ряду в Примере.

В минувшем матче испанского первенства левантийцы снова не выиграли. На своем поле они сыграли вничью с «Кадисом» (3:3).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.

Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80.