«Карабах» сыграет на своем поле с «Нефтчи» в рамках 9-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 30 октября, начало — в 17:30 мск. «Карабах» — «Нефтчи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Карабах»

«Карабах» пока лидирует в чемпионате Азербайджана. Разумеется, главной целью клуба является возвращение золотых медалей.

Причем перед центральным матчем тура (а, может быть, и круга) агдамцы опережают бакинцев по дополнительным показателям. При этом у команды Гурбана Гурбанова лучшая оборона в лиге — 7 пропущенных мячей.

В минувшем туре «Карабах» сенсационно проиграл. Осечка в матче с «Сабаилом» (3:1) получилась слишком звонкой.

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«Нефтчи» для «Карабах» — крайне неприятный и неудобный оппонент. Из пяти последних поединков команда победила лишь два раз (зато однажды как — 0:6) при трех коллизиях.

«Нефтчи»

Бакинцы уже догнали «Карабах», но наверняка постараются запрыгнуть на первую строчку. Тем паче, с лучшей атакой в лиге (16 голов) это вполне реально.

В минувшем туре «Нефтчи» добыл очередную викторию. Дома бакинцы переиграли крепкую «Зирю» (2:1).

«Нефтчи» не проигрывает уже полтора месяца. Причем после коллизии в матче с «Карабахом» (1:2) «нефтяники» выиграли все матчи кроме одного — ничьей с «Сумгаитом» (1:1).

У бакинцев нет ярко выраженного бомбардира. Зато отличиться может едва ли не каждый игрок команды, что и является одним из слагаемых успеха.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 2.00, на ничью за 3.30, а на «Нефтчи» — за 3.51.

После последней осечки в чемпионате команда Гурбанова будет настроена максимально .

«Нефтчи» в нынешнем сезоне уже проигрывал агдамцам.

Команда Гурбанова, несмотря на все свои проблемы, смотрится мощнее бакинцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Карабаха» с коэффициентом 2.00.