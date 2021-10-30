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    «Карабах» снова переиграет «Нефтчи»?

    «Карабах» — «Нефтчи». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Азербайджана, 30 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Карабах» — «Нефтчи»
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    Гурбан Гурбанов
    «Карабах» сыграет на своем поле с «Нефтчи» в рамках 9-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 30 октября, начало — в 17:30 мск. «Карабах» — «Нефтчи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Карабах»

    «Карабах» пока лидирует в чемпионате Азербайджана. Разумеется, главной целью клуба является возвращение золотых медалей.

    Причем перед центральным матчем тура (а, может быть, и круга) агдамцы опережают бакинцев по дополнительным показателям. При этом у команды Гурбана Гурбанова лучшая оборона в лиге — 7 пропущенных мячей.

    В минувшем туре «Карабах» сенсационно проиграл. Осечка в матче с «Сабаилом» (3:1) получилась слишком звонкой.

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    «Нефтчи» для «Карабах» — крайне неприятный и неудобный оппонент. Из пяти последних поединков команда победила лишь два раз (зато однажды как — 0:6) при трех коллизиях.

    «Нефтчи»

    Бакинцы уже догнали «Карабах», но наверняка постараются запрыгнуть на первую строчку. Тем паче, с лучшей атакой в лиге (16 голов) это вполне реально.

    В минувшем туре «Нефтчи» добыл очередную викторию. Дома бакинцы переиграли крепкую «Зирю» (2:1).

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    • «Нефтчи» не проигрывает уже полтора месяца. Причем после коллизии в матче с «Карабахом» (1:2) «нефтяники» выиграли все матчи кроме одного — ничьей с «Сумгаитом» (1:1).

    У бакинцев нет ярко выраженного бомбардира. Зато отличиться может едва ли не каждый игрок команды, что и является одним из слагаемых успеха.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 2.00, на ничью за 3.30, а на «Нефтчи» — за 3.51.

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    После последней осечки в чемпионате команда Гурбанова будет настроена максимально.

    «Нефтчи» в нынешнем сезоне уже проигрывал агдамцам.

    Команда Гурбанова, несмотря на все свои проблемы, смотрится мощнее бакинцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Карабаха» с коэффициентом 2.00.

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    «Карабах» — «Нефтчи»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прогнозы на футбол. «Карабах» снова переиграет «Нефтчи»?
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