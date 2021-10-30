«Карабах»
«Карабах» пока лидирует в чемпионате Азербайджана. Разумеется, главной целью клуба является возвращение золотых медалей.
Причем перед центральным матчем тура (а, может быть, и круга) агдамцы опережают бакинцев по дополнительным показателям. При этом у команды Гурбана Гурбанова лучшая оборона в лиге — 7 пропущенных мячей.
В минувшем туре «Карабах» сенсационно проиграл. Осечка в матче с «Сабаилом» (3:1) получилась слишком звонкой.
«Нефтчи» для «Карабах» — крайне неприятный и неудобный оппонент. Из пяти последних поединков команда победила лишь два раз (зато однажды как — 0:6) при трех коллизиях.
«Нефтчи»
Бакинцы уже догнали «Карабах», но наверняка постараются запрыгнуть на первую строчку. Тем паче, с лучшей атакой в лиге (16 голов) это вполне реально.
В минувшем туре «Нефтчи» добыл очередную викторию. Дома бакинцы переиграли крепкую «Зирю» (2:1).
«Нефтчи» не проигрывает уже полтора месяца. Причем после коллизии в матче с «Карабахом» (1:2) «нефтяники» выиграли все матчи кроме одного — ничьей с «Сумгаитом» (1:1).
У бакинцев нет ярко выраженного бомбардира. Зато отличиться может едва ли не каждый игрок команды, что и является одним из слагаемых успеха.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 2.00, на ничью за 3.30, а на «Нефтчи» — за 3.51.
После последней осечки в чемпионате
«Нефтчи» в нынешнем сезоне уже проигрывал агдамцам.
Команда Гурбанова, несмотря на все свои проблемы, смотрится мощнее бакинцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Карабаха» с коэффициентом 2.00.