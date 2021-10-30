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    «Ланс» не уступит «Лиону»

    «Лион» — «Ланс». Прогноз (к. 2.28) и ставка на матч чемпионата Франции 30 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Ланс»
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    Секо Фофана
    «Лион» будет принимать «Ланс» в рамках 12-го тура французской Лиги 1. Матч пройдет на стадионе «Люмьер» 30 октября. Начало — в 22:00 мск «Лион» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лион»

    «Лион» в предыдущем туре прервал серию из шести матчей без поражений во всех турнирах. Команда на выезде проиграла «Ницце» со счетом 2:3.

    В чемпионате Франции перед этим «Лион» обыграл «Монако» со счетом 2:0, а также сыграл вничью с «Сент-Этьеном».

    В таблице Лиги 1 «Лион» располагается на девятой позиции. У команды в активе 16 очков, забито 18 голов, а пропущено 16.

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    На своем поле в текущем чемпионате «Лион» не проигрывает — 3 победы и 3 ничьи.

    «Ланс»

    «Ланс» в двух предыдущих турах сперва в гостях проиграл «Монпелье» со счетом 0:1, после чего победил «Метц» со счетом 4:1.

    Поражение стало для «Ланса» вторым в текущем чемпионате. Интересно, что вничью команда не играла уже два месяца.

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    • В турнирной таблице Лиги 1 «Ланс» идет вторым, на 7 очков отставая от ПСЖ. У «Ланса» в активе 21 очко, забито 20 голов, а пропущено 12.

    В гостях «Ланс» в текущем чемпионате набрал почти половину своих очков — у команды 3 победы, 1 ничья и 1 поражение.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лиона» дается коэффициент 1,70, на ничью — 4,44, а на победу «Ланса» — 4,94.

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    «Ланс» — один из лидеров турнира и может отобрать очки у «Лиона» в гостях. Ставим на то, что гости не проиграют.

    Прогноз и ставка — «Ланс» не проиграет с коэффициентом 2,28.

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    «Лион» — «Ланс»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прогнозы на футбол. «Ланс» не уступит «Лиону»
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