«Лион» будет принимать «Ланс» в рамках 12-го тура французской Лиги 1. Матч пройдет на стадионе «Люмьер» 30 октября. Начало — в 22:00 мск «Лион» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

«Лион» в предыдущем туре прервал серию из шести матчей без поражений во всех турнирах. Команда на выезде проиграла «Ницце» со счетом 2:3.

В чемпионате Франции перед этим «Лион» обыграл «Монако» со счетом 2:0, а также сыграл вничью с «Сент-Этьеном».

В таблице Лиги 1 «Лион» располагается на девятой позиции. У команды в активе 16 очков, забито 18 голов, а пропущено 16.

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На своем поле в текущем чемпионате «Лион» не проигрывает — 3 победы и 3 ничьи.

«Ланс»

«Ланс» в двух предыдущих турах сперва в гостях проиграл «Монпелье» со счетом 0:1, после чего победил «Метц» со счетом 4:1.

Поражение стало для «Ланса» вторым в текущем чемпионате. Интересно, что вничью команда не играла уже два месяца.

В турнирной таблице Лиги 1 «Ланс» идет вторым, на 7 очков отставая от ПСЖ. У «Ланса» в активе 21 очко, забито 20 голов, а пропущено 12.

В гостях «Ланс» в текущем чемпионате набрал почти половину своих очков — у команды 3 победы, 1 ничья и 1 поражение.

Прогноз и ставка

На победу «Лиона» дается коэффициент 1,70, на ничью — 4,44, а на победу «Ланса» — 4,94.

«Ланс» — один из лидеров турнира и может отобрать очки у «Лиона» в гостях. Ставим на то, что гости не проиграют.

Прогноз и ставка — «Ланс» не проиграет с коэффициентом 2,28.