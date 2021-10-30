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    Раненый «Ювентус» опасен вдвойне!

    «Верона» — «Ювентус». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, Серия А, 30 октября 2021 года

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    Пауло Дибала
    «Верона» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 11-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 30 октября, начало — в 19:00 мск. «Верона» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 30 Октября 2021 года
    Верона
  • Верона
    •  Верона 19:00 Ювентус Ювентус
  • Турин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.90
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
    •

    «Верона»

    Веронцы являются середняком лиги, и этот статус подтверждают. Команда смотрится вполне симпатично, и способна на некоторый подъем.

    На данный момент «Верона» занимает 11 место. Более того, до еврокубковой 6 позиции отставание не столь критично — 5 очков.

    В предыдущем туре «Верона» на выезде добыла один пункт. Ничья в Удине (1:1) получилась драматичной, ведь сравнять счет удалось лишь в эндшпиле.

    Все прогнозы на Серию А

    «Верона» против «Ювентуса» в последние годы играет относительно неплохо. Одна победа при двух поражениях от гранда в пяти матчах — довольно пристойный показатель.

    «Ювентус»

    Кризис у «Старой Синьоры» затягивается. О шансах на Скудетто говорится все тише, да и уход Роналду болезненно ударил по игре команды.

    Впрочем, недооценивать «Ювентус» никак нельзя. Даже находясь на 7 месте, туринцы способны обыграть любого соперника, и наверняка своего последнего слова еще не сказали.

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    • Минувший тур «Ювентус» откровенно провалил. Дома туринцы уступили «Сассуоло» (1:2), что стало едва ли не главной сенсацией тура.

    Кадровая ситуация у «Юве» непростая. Травмированы Мойзе Кен и и Федерико Бернардески. Повреждение получил Маттиа Де Шильо.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ювентус» за 1.80, на ничью за 4.00, а на «Верону» — за 3.80.

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    Хозяева способны дать бой любому сопернику, но в матче с туринцами им придется крайне нелегко.

    «Ювентус» нестабилен, однако не собирается хоронить свои надежды на успешный сезон.

    Туринцы после двух неудачных матчей наверняка будут настроены максимальным образом. Наши прогноз и ставка — Фора «Ювентуса» -0.75 с коэффициентом 2.08.

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    «Верона» — «Ювентус»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прогнозы на футбол. Раненый «Ювентус» опасен вдвойне!
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