«Верона» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 11-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 30 октября, начало — в 19:00 мск. «Верона» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Верона»

Веронцы являются середняком лиги, и этот статус подтверждают. Команда смотрится вполне симпатично, и способна на некоторый подъем.

На данный момент «Верона» занимает 11 место. Более того, до еврокубковой 6 позиции отставание не столь критично — 5 очков.

В предыдущем туре «Верона» на выезде добыла один пункт. Ничья в Удине (1:1) получилась драматичной, ведь сравнять счет удалось лишь в эндшпиле.

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«Верона» против «Ювентуса» в последние годы играет относительно неплохо. Одна победа при двух поражениях от гранда в пяти матчах — довольно пристойный показатель.

«Ювентус»

Кризис у «Старой Синьоры» затягивается. О шансах на Скудетто говорится все тише, да и уход Роналду болезненно ударил по игре команды.

Впрочем, недооценивать «Ювентус» никак нельзя. Даже находясь на 7 месте, туринцы способны обыграть любого соперника, и наверняка своего последнего слова еще не сказали.

Минувший тур «Ювентус» откровенно провалил. Дома туринцы уступили «Сассуоло» (1:2), что стало едва ли не главной сенсацией тура.

Кадровая ситуация у «Юве» непростая. Травмированы Мойзе Кен и и Федерико Бернардески. Повреждение получил Маттиа Де Шильо.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ювентус» за 1.80, на ничью за 4.00, а на «Верону» — за 3.80.

Хозяева способны дать бой любому сопернику, но в матче с туринцами им придется крайне нелегко .

«Ювентус» нестабилен, однако не собирается хоронить свои надежды на успешный сезон.

Туринцы после двух неудачных матчей наверняка будут настроены максимальным образом. Наши прогноз и ставка — Фора «Ювентуса» -0.75 с коэффициентом 2.08.