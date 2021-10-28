В четверг, 28 октября, «Леванте» будет принимать на своем поле мадридский «Атлетико» в рамках 11 тура испанской Примеры. Матч на «Сьюдад де Валенсия» начнется в 22:30 мск. «Леванте» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леванте»

«Леванте» не одержал ни одной победы в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании (5 ничьих, 5 поражений). Команда проиграла в 4 из 5 последних матчей в Ла Лиге.

В конце сентября валенсийцы крупно проиграли на выезде «Барселоне» (0:3), а октябрь начали с гостевого поражения от «Мальорки» (0:1).

Вернувшись домой подопечные Хавьера Перейры разошлись миром с «Хетафе» (0:0), а в последнем матче на выезде проиграли «Севилье» (3:5).

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После 10 туров клуб с 5 очками занимает 19-ю строчку в таблице Примеры. Разница мячей 9-18, Хосе Луис Моралес забил 4 гола. Не сыграют Марти, Мустафи и Постиго.

«Атлетико»

Подопечные Диего Симеоне остаются одними из главных конкурентов «Реала» в борьбе за титул. «Атлетико» забивал больше 1 гола уже в 9 из 12 последних поединков в чемпионате Испании.

В конце сентября «матрасники»вырвали выездную победу у «Милана» (2:1) в ЛЧ, а октябрь начали с домашней победы над «Барселоной» (2:0).

Встречу 9-го тура Примеры с «Гранадой» пришлось перенести, а в ЛЧ мадридцы дома проиграли «Ливерпулю» (2:3). В последнем матче «Атлетико» дома сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» (2:2).

Календарь и таблица испанской Примеры

«Атлетико» отстает от 1-го места на 3 балла и расположились на 4-й строчке с 18 очками при 1-й игре в запасе. Разница мячей 13-8, Луис Суарес забил 6 голов. Не сыграют Лемар, Льоренте, Конгдобиа, под вопросом Савич.

Прогноз и ставка

На победу «Леванте» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.40, на ничью в основное время — 3.80, а на победу «Атлетико» — 1.69.

В прошлом сезоне «Леванте» сыграл 1:1 в Валенсии и победил 2:0 в Мадриде. «Атлетико» в 5 выездных матчах с «Леванте» проиграл лишь раз, одержав две победы и дважды сыграв вничью.

Подопечные Симоне после двух неудачных матчей в ЛЧ и Примере постараются не потерять очки в матче с аутсайдером. Прогнозируем, что «Атлетико» не проиграет .