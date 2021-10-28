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    Увезет ли «Атлетико» три очка из Валенсии?

    «Леванте» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.89) и ставка на матч чемпионата Испании 28 октября 2021 года

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    «Атлетико»
    В четверг, 28 октября, «Леванте» будет принимать на своем поле мадридский «Атлетико» в рамках 11 тура испанской Примеры. Матч на «Сьюдад де Валенсия» начнется в 22:30 мск. «Леванте» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 28 Октября 2021 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 22:30 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.80
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.67
  • Ставка!
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    «Леванте»

    «Леванте» не одержал ни одной победы в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании (5 ничьих, 5 поражений). Команда проиграла в 4 из 5 последних матчей в Ла Лиге.

    В конце сентября валенсийцы крупно проиграли на выезде «Барселоне» (0:3), а октябрь начали с гостевого поражения от «Мальорки» (0:1).

    Вернувшись домой подопечные Хавьера Перейры разошлись миром с «Хетафе» (0:0), а в последнем матче на выезде проиграли «Севилье» (3:5).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    После 10 туров клуб с 5 очками занимает 19-ю строчку в таблице Примеры. Разница мячей 9-18, Хосе Луис Моралес забил 4 гола. Не сыграют Марти, Мустафи и Постиго.

    «Атлетико»

    Подопечные Диего Симеоне остаются одними из главных конкурентов «Реала» в борьбе за титул. «Атлетико» забивал больше 1 гола уже в 9 из 12 последних поединков в чемпионате Испании.

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  • 20/10/2021

    • В конце сентября «матрасники»вырвали выездную победу у «Милана» (2:1) в ЛЧ, а октябрь начали с домашней победы над «Барселоной» (2:0).

    Встречу 9-го тура Примеры с «Гранадой» пришлось перенести, а в ЛЧ мадридцы дома проиграли «Ливерпулю» (2:3). В последнем матче «Атлетико» дома сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» (2:2).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Атлетико» отстает от 1-го места на 3 балла и расположились на 4-й строчке с 18 очками при 1-й игре в запасе. Разница мячей 13-8, Луис Суарес забил 6 голов. Не сыграют Лемар, Льоренте, Конгдобиа, под вопросом Савич.

    Прогноз и ставка

    На победу «Леванте» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.40, на ничью в основное время — 3.80, а на победу «Атлетико» — 1.69.

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    В прошлом сезоне «Леванте» сыграл 1:1 в Валенсии и победил 2:0 в Мадриде. «Атлетико» в 5 выездных матчах с «Леванте» проиграл лишь раз, одержав две победы и дважды сыграв вничью.

    Подопечные Симоне после двух неудачных матчей в ЛЧ и Примере постараются не потерять очки в матче с аутсайдером. Прогнозируем, что «Атлетико» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.71 и ТМ 2,5 за 1.74.

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    «Леванте» — «Атлетико»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 28.10.2021. Прогнозы на футбол. Увезет ли «Атлетико» три очка из Валенсии?
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