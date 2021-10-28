В четверг, 28 октября, «Сельта» на своем поле примет «Реал Сосьедад» в 11-м туре испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Балаидос», начнется в 20:00 по московскому времени. «Сельта» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сельта»

«Сельта» занимает 14-е место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 10 очков.

Команда из Виго одержала три победы, один раз сыграла вничью и потерпела сразу шесть поражений.

В октябре подопечные Эдуардо Коудета уступили «Эльче» (0:1) и «Севилье» (0:1), а также разгромили «Хетафе» (3:0).

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После травм у «Сельты» восстанавливаются Хосе Фонтан и Ренато Тапиа.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании с 21 баллом.

В десяти сыгранных турах коллектив из Сан-Себастьяна одержал шесть побед, трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение.

В этом месяце команда Иманола Альгуасиля поделила очки с «Хетафе» (1:1) и «Атлетико» (2:2), а также одолела «Мальорку» (1:0).

В недавнем матче Лиге Европы «Сосьедад» одолел «Штурм» (1:0) и поднялся на второе место в квартете B.

Среди травмированных у «бело-голубых» значатся Начо Монреаль, Микель Оярсабаль, Диего Рико, Алекс Сола, Мартин Субименди и Карлос Фернандес.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Реала Сосьедад» — 2.50, победа «Сельты» — 2.85, ничья — 3.50.

Выступление «небесных» на своем поле в этом сезоне удручает, так что Эдуардо Коудету остается надеяться, что Яго Аспас и Санти Мина не растеряют форму, показанную во встрече с «Хетафе».

Тем не менее, «бело-голубые» будут настроены серьезно после того, как упустили три очка в игре против «Атлетико», ведя в счете 2:0.

Да, у Иманола Альгуасиля имеются некоторые кадровые проблемы, но его подопечные все равно будут ближе к успеху. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

Также можно взять «гости не проиграют и тотал меньше 3,5» за 1.92. Поскольку борьба обещает быть напряженной, большого количества голов мы не ждем.