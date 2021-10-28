ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сердар АзмунТрансферный дайджест. 19 — 26 октября «Барселона»Примера. «Барса» в гостях у «Райо Вальекано», «Реал» примет «Осасуну» «Вегас» выиграл на льду «Колорадо»НХЛ. «Тампа» разгромила «Питтсбург», «Вегас» обыграл «Колорадо» благодаря голу Дадонова
  • 10:13
    • СМИ: «Барселона» хочет назначить Клоппа главным тренером вместо Кумана
  • 09:43
    • «ПСЖ» может купить нападающего «Зальцбурга»
  • 09:30
    • Гнабри: Дембеле значительно лучше Мбаппе
  • 09:02
    • «Нью-Йорк» обыграл «Филадельфию», «Лейкерс» вырвали победу у «Сан-Антонио»
  • 08:18
    • Стало известно, когда Мбаппе подпишет контракт с «Реалом»
  • 08:07
    • Итальянский журналист: Миранчук — инородное тело в «Аталанте». Его надо отпустить обратно в Россию
  • 23:56
    • «Челси» по пенальти прошел «Саутгемптон» в Кубке английской лиги
    Все новости спорта

    Удержит ли «Реал Сосьедад» лидерство в Примере?

    «Сельта» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 28 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Сельту Прогнозы на Реал Сосьедад Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Сельта» — «Реал Сосьедад»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футболисты «Реала Сосьедад»
    В четверг, 28 октября, «Сельта» на своем поле примет «Реал Сосьедад» в 11-м туре испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Балаидос», начнется в 20:00 по московскому времени. «Сельта» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 28 Октября 2021 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 20:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
    •

    «Сельта»

    «Сельта» занимает 14-е место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 10 очков.

    Команда из Виго одержала три победы, один раз сыграла вничью и потерпела сразу шесть поражений.

    В октябре подопечные Эдуардо Коудета уступили «Эльче» (0:1) и «Севилье» (0:1), а также разгромили «Хетафе» (3:0).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    После травм у «Сельты» восстанавливаются Хосе Фонтан и Ренато Тапиа.

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании с 21 баллом.

    В десяти сыгранных турах коллектив из Сан-Себастьяна одержал шесть побед, трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение.

  • С Хайкиным и Лантратовым, но без Дзюбы. В каком составе Россия будет бороться за билет на ЧМ-2022?
  • Валерий Карпин удивил обширным расширенным списком
  • Вчера

    • В этом месяце команда Иманола Альгуасиля поделила очки с «Хетафе» (1:1) и «Атлетико» (2:2), а также одолела «Мальорку» (1:0).

    В недавнем матче Лиге Европы «Сосьедад» одолел «Штурм» (1:0) и поднялся на второе место в квартете B.

    Среди травмированных у «бело-голубых» значатся Начо Монреаль, Микель Оярсабаль, Диего Рико, Алекс Сола, Мартин Субименди и Карлос Фернандес.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Реала Сосьедад» — 2.50, победа «Сельты» — 2.85, ничья — 3.50.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Выступление «небесных» на своем поле в этом сезоне удручает, так что Эдуардо Коудету остается надеяться, что Яго Аспас и Санти Мина не растеряют форму, показанную во встрече с «Хетафе».

    Тем не менее, «бело-голубые» будут настроены серьезно после того, как упустили три очка в игре против «Атлетико», ведя в счете 2:0.

    Да, у Иманола Альгуасиля имеются некоторые кадровые проблемы, но его подопечные все равно будут ближе к успеху. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

    Также можно взять «гости не проиграют и тотал меньше 3,5» за 1.92. Поскольку борьба обещает быть напряженной, большого количества голов мы не ждем.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Басилашвили — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Миллман — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Опелка — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Маррей — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Маннарино — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Енисей — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Рублев — Ивашко
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.84
  • Прогноз на матч Алания — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Ротор — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Факел — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Велес — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Торпедо — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ювентус — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сельта» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 28.10.2021. Прогнозы на футбол. Удержит ли «Реал Сосьедад» лидерство в Примере?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры