«Сельта»
«Сельта» занимает 14-е место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 10 очков.
Команда из Виго одержала три победы, один раз сыграла вничью и потерпела сразу шесть поражений.
В октябре подопечные Эдуардо Коудета уступили «Эльче» (0:1) и «Севилье» (0:1), а также разгромили «Хетафе» (3:0).
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После травм у «Сельты» восстанавливаются Хосе Фонтан и Ренато Тапиа.
«Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании с 21 баллом.
В десяти сыгранных турах коллектив из Сан-Себастьяна одержал шесть побед, трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение.
В этом месяце команда Иманола Альгуасиля поделила очки с «Хетафе» (1:1) и «Атлетико» (2:2), а также одолела «Мальорку» (1:0).
В недавнем матче Лиге Европы «Сосьедад» одолел «Штурм» (1:0) и поднялся на второе место в квартете B.
Среди травмированных у «бело-голубых» значатся Начо Монреаль, Микель Оярсабаль, Диего Рико, Алекс Сола, Мартин Субименди и Карлос Фернандес.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Реала Сосьедад» — 2.50, победа «Сельты» — 2.85, ничья — 3.50.
Выступление «небесных» на своем поле в этом сезоне удручает, так что Эдуардо Коудету остается надеяться, что Яго Аспас и Санти Мина не растеряют форму, показанную во встрече с «Хетафе».
Тем не менее, «бело-голубые» будут настроены серьезно после того, как упустили три очка в игре против «Атлетико», ведя в счете 2:0.
Да, у Иманола Альгуасиля имеются некоторые кадровые проблемы, но его подопечные все равно будут ближе к успеху. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».
Также можно взять «гости не проиграют и тотал меньше 3,5» за 1.92. Поскольку борьба обещает быть напряженной, большого количества голов мы не ждем.