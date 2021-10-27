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    «Штутгарт» — «Кельн». Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, Кубок Германии, 27 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Кельн»
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    «Кельн»
    27 октября в рамках 1/16 финала Кубка Германии «Штутгарт» на своей арене сразится с «Кельном». Игра начнется в 21:45 по мск. «Штутгарт» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 27 Октября 2021 года
    Штутгарт
  • Штутгарт
    •  Штутгарт 21:45 Кёльн Кёльн
  • Кёльн
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    Коэффициенты на матч
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    «Штутгарт»

    «Штутгарт» в этом розыгрыше Кубка Германии уже преодолел одну стадию. В 1/32 финала он разгромил в Берлине местное БФК «Динамо» со счетом 6:0.

    На двух предыдущих кубковых соревнованиях «швабы» неизменно добирались до 1/8 финала. В прошлом году на этой стадии их остановили гладбахская «Боруссия».

    В турнирной таблице первой Бундеслиги «автозаводцы» разместились на 13 позиции, имея в своем активе после девяти туров десять зачетных пунктов.

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    «Штутгарт» не проигрывает уже на протяжении четырех официальных встреч, правда, выиграв за этот период только раз при трех мировых исходах. На выходных они поделили очки с берлинским «Унионом» 1:1 дома.

    «Кельн»

    «Кельн» же предыдущую стадию этого кубкового соревнования преодолел только благодаря удачной послематчевой серии пенальти, одолев «Карл Цайс Йену».

    В минувшем сезоне Кубка Германии «козлы» добрались до 1/8 финала, сенсационно тогда проиграв «Ян Регенсбург». Основное и дополнительное время завершилось 2:2, а по пенальти сильнее оказались младшие по классу.

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    • После девяти туров чемпионата страны коллектив находится на восьмой позиции в турнирной таблице, опережая своего предстоящего противника всего лишь на три очка.

    За семь последних игр «Кельн» уступил только раз при двух победах и четырех мировых исходах. Одна из которых была накануне дома с «Байером» 2:2 в рамках Бундеслиги.

    В прошлом чемпионате страны «Штутгарт» в поединках с «Кельном» набрал четыре очка, победив 1:0 в гостях и расписав мировую 1:1 на своем поле.

    Прогноз и ставка на «Штутгарт» — «Кельн»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Кельна» — 2.48, победа «Штутгарта» — 2.65, ничья — 3.65.

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    Проход: «Кельна» — 1.85; «Штутгарта» — 1.96.

    Как правило, в последнее время очные матчи этих команд проходят результативно и с обоюдно забитыми мячами. Так что от этой встречи вполне можно ожидать продолжения данной традиции. В общем, ставим на такой исход — ТБ 2,5 + обе забьют.

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    «Штутгарт» — «Кельн»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 27.10.2021. Прогнозы на футбол. Будет обмен голами и результативно
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