27 октября в рамках 1/16 финала Кубка Германии «Штутгарт» на своей арене сразится с «Кельном». Игра начнется в 21:45 по мск. «Штутгарт» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Штутгарт»

«Штутгарт» в этом розыгрыше Кубка Германии уже преодолел одну стадию. В 1/32 финала он разгромил в Берлине местное БФК «Динамо» со счетом 6:0.

На двух предыдущих кубковых соревнованиях «швабы» неизменно добирались до 1/8 финала. В прошлом году на этой стадии их остановили гладбахская «Боруссия».

В турнирной таблице первой Бундеслиги «автозаводцы» разместились на 13 позиции, имея в своем активе после девяти туров десять зачетных пунктов.

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«Штутгарт» не проигрывает уже на протяжении четырех официальных встреч, правда, выиграв за этот период только раз при трех мировых исходах. На выходных они поделили очки с берлинским «Унионом» 1:1 дома.

«Кельн»

«Кельн» же предыдущую стадию этого кубкового соревнования преодолел только благодаря удачной послематчевой серии пенальти, одолев «Карл Цайс Йену».

В минувшем сезоне Кубка Германии «козлы» добрались до 1/8 финала, сенсационно тогда проиграв «Ян Регенсбург». Основное и дополнительное время завершилось 2:2, а по пенальти сильнее оказались младшие по классу.

После девяти туров чемпионата страны коллектив находится на восьмой позиции в турнирной таблице, опережая своего предстоящего противника всего лишь на три очка.

За семь последних игр «Кельн» уступил только раз при двух победах и четырех мировых исходах. Одна из которых была накануне дома с «Байером» 2:2 в рамках Бундеслиги.

В прошлом чемпионате страны «Штутгарт» в поединках с «Кельном» набрал четыре очка, победив 1:0 в гостях и расписав мировую 1:1 на своем поле.

Прогноз и ставка на «Штутгарт» — «Кельн»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Кельна» — 2.48, победа «Штутгарта» — 2.65, ничья — 3.65.

Проход: «Кельна» — 1.85; «Штутгарта» — 1.96.

Как правило, в последнее время очные матчи этих команд проходят результативно и с обоюдно забитыми мячами. Так что от этой встречи вполне можно ожидать продолжения данной традиции. В общем, ставим на такой исход — ТБ 2,5 + обе забьют.