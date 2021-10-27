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    «Ливерпуль» должен без проблем пройти дальше

    «Престон» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 2.14) и ставки на футбол, Кубок Английской лиги, 27 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Престон» — «Ливерпуль»
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    Роберто Фирмино
    В матче 1/8 финала Кубка Английской лиги «Ливерпуль» сыграет в гостях у «Престона». Матч состоится 27 октября на «Дипдейл» в 21:45 по мск. «Престон» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 27 Октября 2021 года
    Престон Норт Энд
  • Англия. Кубок Лиги
    •  Престон Норт Энд 21:45 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
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    Коэффициенты на матч
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  • 7.50
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  • 4.90
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  • 1.40
  • Ставка!
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    «Престон»

    Представитель Чемпионшипа проводит посредственный сезон. Команда занимает 19 место в таблице турнира, имея 15 очков после 14 туров. У нее 3 победы, 4 ничьи и 5 поражений.

    До этого «Престону» попадались легкие соперники. В Кубке хозяева обыграли «Моркам» 4:2 и «Челтенхэм» 4:1.

    В октябре у «Престона» всего одна победа в четырех матчах. Он выиграл у «Ковентри» 2:1, проиграл «Блэкпулу» 0:2 и КПР 2:3, а также сыграл вничью с «Дерби» 0:0.

    Все прогнозы на футбол

    Отметим, что «горожане» проиграли лишь одну домашнюю встречу из восьми.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» просто не остановить. «Мерсисайдцы» набрали высокие обороты и уже 10 матчей подряд не уходят с поля без как минимум без трех забитых мячей.

    Только за ноябрь команда наколотила 15 голов. Со счетом 2:2 она сыграла с «Ман Сити». 5:0 гости выиграли у «Уотфорда». В ЛЧ «Ливерпуль» победил «Атлетико» 3:2, а 24 октября «красные» на «Олд Траффорд» разгромили «Ман Юнайтед» 5:0.

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    • В прошлом раунде турнира «Ливерпуль» без труда прошел «Норвич», разгромив его со счетом 3:0.

    Тьяго Алькантара пропустит матч из-за травмы. По тем же причинам могут пропустить игру Наби Кейта и Джеймс Милнер.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают следующие коэффициенты: 8.30 на победу «Престона», 1.36 на победу «Ливерпуля» и 5.60 на ничью.

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    «Престон» сейчас попал на очень агрессивный «Ливерпуль». Конечно, Клопп может прибегнуть к ротации, но вряд ли к основательной.

    «Мерсисайдцы» вполне могут одержать победу с форой. За 1.96 нам предлагают фору -1.5.

    «Ливерпуль» забивал как минимум три мяча в 9 из 10 матчей. Поставить на ИТ 2 больше 2.5 можно за 2.14.

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    «Престон» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 27.10.2021. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» должен без проблем пройти дальше
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