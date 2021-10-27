В матче 1/8 финала Кубка Английской лиги «Ливерпуль» сыграет в гостях у «Престона». Матч состоится 27 октября на «Дипдейл» в 21:45 по мск. «Престон» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Престон»

Представитель Чемпионшипа проводит посредственный сезон. Команда занимает 19 место в таблице турнира, имея 15 очков после 14 туров. У нее 3 победы, 4 ничьи и 5 поражений.

До этого «Престону» попадались легкие соперники. В Кубке хозяева обыграли «Моркам» 4:2 и «Челтенхэм» 4:1.

В октябре у «Престона» всего одна победа в четырех матчах. Он выиграл у «Ковентри» 2:1, проиграл «Блэкпулу» 0:2 и КПР 2:3, а также сыграл вничью с «Дерби» 0:0.

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Отметим, что «горожане» проиграли лишь одну домашнюю встречу из восьми.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» просто не остановить. «Мерсисайдцы» набрали высокие обороты и уже 10 матчей подряд не уходят с поля без как минимум без трех забитых мячей.

Только за ноябрь команда наколотила 15 голов. Со счетом 2:2 она сыграла с «Ман Сити». 5:0 гости выиграли у «Уотфорда». В ЛЧ «Ливерпуль» победил «Атлетико» 3:2, а 24 октября «красные» на «Олд Траффорд» разгромили «Ман Юнайтед» 5:0.

В прошлом раунде турнира «Ливерпуль» без труда прошел «Норвич», разгромив его со счетом 3:0.

Тьяго Алькантара пропустит матч из-за травмы. По тем же причинам могут пропустить игру Наби Кейта и Джеймс Милнер.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают следующие коэффициенты: 8.30 на победу «Престона», 1.36 на победу «Ливерпуля» и 5.60 на ничью.

«Престон» сейчас попал на очень агрессивный «Ливерпуль». Конечно, Клопп может прибегнуть к ротации, но вряд ли к основательной.

«Мерсисайдцы» вполне могут одержать победу с форой. За 1.96 нам предлагают фору -1.5.

«Ливерпуль» забивал как минимум три мяча в 9 из 10 матчей. Поставить на ИТ 2 больше 2.5 можно за 2.14.