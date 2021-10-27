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    «Аптекари» выиграют, но пропустят

    «Байер» — «Карлсруэ». Прогноз, ставка (к. 2.43) на футбол, Кубок Германии, 27 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Карлсруэ»
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    «Байер»
    В среду, 27 октября, в 1/16 финала Кубка Германии «Байер» в Леверкузене сыграет против «Карлсруэ». Стартовый свисток будет дан в 19:30 по мск. «Байер» — «Карлсруэ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 27 Октября 2021 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 19:30 Карлсруэ Карлсруэ
  • Карлсруэ
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.27
  • X
  • 5.70
  • 2
  • 11.50
  • Ставка!
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    «Байер»

    В 1/32 финала данного розыгрыша Кубка Германии «Байер» не испытал проблем с «Локомотивом» из Лейпцига, победив на выезде со счетом 3:0.

    В прошлом же кубковом соревновании коллектив из Леверкузена завершил свое выступление на стадии 1/8 финала, проиграв там тогда «Рот-Вайс Эссен» по итогам овертайма — 1:2.

    К данному поединку «аптекари» подходят с 3-матчевой безвыигрышной серией, которую начали домашним фиаско от «Баварии» 1:5, а продолжили двумя ничьими — с «Бетисом» 1:1 в ЛЕ и «Кельном» 2:2 в чемпионате страны.

    Все прогнозы на футбол

    В турнирной таблице Бундеслиги «Байер» после девяти туров идет на четвертой лигачемпионовской позиции, но конкуренты отстают совсем незначительно.

    «Карлсруэ»

    «Карлсруэ» на предыдущей стадии данного Кубка Германии легко справился с любительским клубом, выиграв на его поле со счетом 4:1.

    На двух же предыдущих кубковых соревнованиях коллектив завершал свое выступление на первом же сопернике, правда, оба раз уступая уже после основного времени матча.

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    • Этот сезон команда проводит во второй Бундеслиги, где после 11 туров расположилась в первой восьмерке, но находится на расстоянии двух побед даже от зоны плей-офф.

    Перед этой встречей «Карлсруэ» в Дюссельдорфе уступил «Фортуне» со счетом 1:3, что стала для коллектива вторым фиаско за последние четыре игры. Еще в данном отрезке он раз победил и сыграл вничью.

    В Кубке Германии-2017/18 «Байер» обыграл «Карлсруэ» на его поле со счетом 3:0, но забивать начал только в овертайме.

    Прогноз и ставка на «Байер» — «Карлсруэ»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Байера» — 1.25, победа «Карлсруэ» — 11.50, ничья — 6.00.

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    Проход: «Байера» — 1.11; «Карлсруэ» — 6.80.

    «Байер» конечно же дома обыграет середняка второй Бундеслиги, но учитывая его ненадежную игру в обороне, в данной игре ставим на такой исход — П1 + обе забьют: да.

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    «Байер» — «Карлсруэ»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 27.10.2021. Прогнозы на футбол. «Аптекари» выиграют, но пропустят
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