В среду, 27 октября, в 1/16 финала Кубка Германии «Байер» в Леверкузене сыграет против «Карлсруэ». Стартовый свисток будет дан в 19:30 по мск. «Байер» — «Карлсруэ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

В 1/32 финала данного розыгрыша Кубка Германии «Байер» не испытал проблем с «Локомотивом» из Лейпцига, победив на выезде со счетом 3:0.

В прошлом же кубковом соревновании коллектив из Леверкузена завершил свое выступление на стадии 1/8 финала, проиграв там тогда «Рот-Вайс Эссен» по итогам овертайма — 1:2.

К данному поединку «аптекари» подходят с 3-матчевой безвыигрышной серией, которую начали домашним фиаско от «Баварии» 1:5, а продолжили двумя ничьими — с «Бетисом» 1:1 в ЛЕ и «Кельном» 2:2 в чемпионате страны.

Все прогнозы на футбол

В турнирной таблице Бундеслиги «Байер» после девяти туров идет на четвертой лигачемпионовской позиции, но конкуренты отстают совсем незначительно.

«Карлсруэ»

«Карлсруэ» на предыдущей стадии данного Кубка Германии легко справился с любительским клубом, выиграв на его поле со счетом 4:1.

На двух же предыдущих кубковых соревнованиях коллектив завершал свое выступление на первом же сопернике, правда, оба раз уступая уже после основного времени матча.

Этот сезон команда проводит во второй Бундеслиги, где после 11 туров расположилась в первой восьмерке, но находится на расстоянии двух побед даже от зоны плей-офф.

Перед этой встречей «Карлсруэ» в Дюссельдорфе уступил «Фортуне» со счетом 1:3, что стала для коллектива вторым фиаско за последние четыре игры. Еще в данном отрезке он раз победил и сыграл вничью.

В Кубке Германии-2017/18 «Байер» обыграл «Карлсруэ» на его поле со счетом 3:0, но забивать начал только в овертайме.

Прогноз и ставка на «Байер» — «Карлсруэ»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Байера» — 1.25, победа «Карлсруэ» — 11.50, ничья — 6.00.

Проход: «Байера» — 1.11; «Карлсруэ» — 6.80.

«Байер» конечно же дома обыграет середняка второй Бундеслиги, но учитывая его ненадежную игру в обороне, в данной игре ставим на такой исход — П1 + обе забьют: да.