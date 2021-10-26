«Вильярреал» сыграет на своем поле с «Кадисом» в рамках 11-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 26 октября, начало — в 22:30 мск. «Вильярреал» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

«Вильярреал» в нынешнем сезоне абсолютно не радует. Вместо лигочемпионских амбиций команда увязла на экваторе турнирной таблицы Примеры.

На данный момент «Вильярреал» пребывает на скромном для себя 13 месте. Что еще более странно, традиционно сильная атака команды явно не слишком в ударе — лишь 10 голов в 9 матчах.

Минувший тур лишь продолжил неудачи «субмарины». «Вильярреал» уступил на выезде «Атлетику» (2:1), причем это поражение стало вторым к ряду в Примере.

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«Вильярреал» традиционно весьма успешно играет против «Кадиса». Из пяти последних очных встреч команда выиграла четырежды при одном паритете.

«Кадис»

Эта команда явно будет бороться за выживание в Примере. «Кадис» обороняется хуже всех в лиге (наряду с «Мальоркой») — 15 пропущенных мячей.

«Кадис» пребывает прямо над зоной вылета. Разумеется, такая картина команду не удовлетворяет, да и два поражения в последних двух матчах в плюс к карме не идут.

Минувший тур «Кадис» провел неудачно. Дома команда не устояла перед натиском такого же проблемного «Алавеса», уступив конкуренту в борьбе за выживание (0:2).

Форварды команды совсем не радуют голами. Вот и приходится брать на себя ответственность за реализацию номинальному хавбеку Алексу Фернандесу и даже защитнику Альфонсо Эспино. Оба забили по 2 мяча.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вильярреал» за 1.40, на ничью за 4.90, а на «Кадис» — за 9.40.

«Субмарина» намерена прервать серию неудач и вернуться в верхнюю часть турнирной таблицы.

«Кадис» крайне нестабилен, и едва ли сможет дать бой обозленному оппоненту.

«Вильярреал» уже растерял немало очков, и теперь постарается сыграть в свою истинную силу. Наши прогноз и ставка — Фора «Вильярреала» -1.5 с коэффициентом 2.18.