«Челси»
«Челси» стартовал с 1/16 финала Кубка английской Лиги. На своем поле «Синие» лишь в серии пенальти оказались сильнее «Астон Виллы» (1:1).
Клуб возглавляет турнирную таблицу АПЛ после девяти сыгранных матчей. В активе лондонцев сейчас 22 очка. Рядом находятся «Ливерпуль» (21) и «Манчестер Сити» (20).
Ранее коллектив одержал разгромную победу над шведским «Мальме» (4:0) в Лиге чемпионов и сохраняет второе место в группе, уступая первое «Ювентусу».
В этом же поединке травмы получили сразу два основных форварда команды — Ромелу Лукаку и Тимо Вернер. В трех последних поединках она не пропустила.
«Саутгемптон»
Между тем, «Саутгемптон» преодолел уже две стадии Кубка Лиги. В 1/32 финала он разгромил «Ньюпорт Каунти» (8:0) на выезде, а в 1/16 финала победил по пенальти «Шеффилд Юнайтед» (2:2).
В АПЛ «Саутгемптон» с первых туров не показывал нормальных результатов. Ситуация изменилась немного, но и текущее 16 место вряд ли можно назвать успешным.
«Святые» забили лишь восемь мячей в чемпионате, пропустив в свои ворота почти в два раза больше (12). Отрыв от опасной зоны составляет четыре очка.
В последних четырех матчах южане одержали только одну победу — над «Лидсом» (1:0). В двух играх они потерпели поражения.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.
Успех гостей оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,20.
Наши прогноз и ставка — «Челси» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,20.