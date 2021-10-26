Во вторник, 26 октября, «Челси» на своем поле примет «Саутгемптон» в рамках 1/8 финала Кубка лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», начнется в 21:45 по московскому времени. «Челси» — « Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Челси» стартовал с 1/16 финала Кубка английской Лиги. На своем поле «Синие» лишь в серии пенальти оказались сильнее «Астон Виллы» (1:1).

Клуб возглавляет турнирную таблицу АПЛ после девяти сыгранных матчей. В активе лондонцев сейчас 22 очка. Рядом находятся «Ливерпуль» (21) и «Манчестер Сити» (20).

Ранее коллектив одержал разгромную победу над шведским «Мальме» (4:0) в Лиге чемпионов и сохраняет второе место в группе, уступая первое «Ювентусу».

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В этом же поединке травмы получили сразу два основных форварда команды — Ромелу Лукаку и Тимо Вернер. В трех последних поединках она не пропустила.

«Саутгемптон»

Между тем, «Саутгемптон» преодолел уже две стадии Кубка Лиги. В 1/32 финала он разгромил «Ньюпорт Каунти» (8:0) на выезде, а в 1/16 финала победил по пенальти «Шеффилд Юнайтед» (2:2).

В АПЛ «Саутгемптон» с первых туров не показывал нормальных результатов. Ситуация изменилась немного, но и текущее 16 место вряд ли можно назвать успешным.

«Святые» забили лишь восемь мячей в чемпионате, пропустив в свои ворота почти в два раза больше (12). Отрыв от опасной зоны составляет четыре очка.

В последних четырех матчах южане одержали только одну победу — над «Лидсом» (1:0). В двух играх они потерпели поражения.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

Успех гостей оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,20.

Наши прогноз и ставка — «Челси» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,20.