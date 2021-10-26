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    Пройдет ли «Челси» еще один раунд Кубка Лиги?

    «Челси» — « Саутгемптон». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч Кубка английской лиги по футболу 26 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — « Саутгемптон»
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    «Челси» лидирует в АПЛ
    Во вторник, 26 октября, «Челси» на своем поле примет «Саутгемптон» в рамках 1/8 финала Кубка лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», начнется в 21:45 по московскому времени. «Челси» — « Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Челси»

    «Челси» стартовал с 1/16 финала Кубка английской Лиги. На своем поле «Синие» лишь в серии пенальти оказались сильнее «Астон Виллы» (1:1).

    Клуб возглавляет турнирную таблицу АПЛ после девяти сыгранных матчей. В активе лондонцев сейчас 22 очка. Рядом находятся «Ливерпуль» (21) и «Манчестер Сити» (20).

    Ранее коллектив одержал разгромную победу над шведским «Мальме» (4:0) в Лиге чемпионов и сохраняет второе место в группе, уступая первое «Ювентусу».

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    В этом же поединке травмы получили сразу два основных форварда команды — Ромелу Лукаку и Тимо Вернер. В трех последних поединках она не пропустила.

    «Саутгемптон»

    Между тем, «Саутгемптон» преодолел уже две стадии Кубка Лиги. В 1/32 финала он разгромил «Ньюпорт Каунти» (8:0) на выезде, а в 1/16 финала победил по пенальти «Шеффилд Юнайтед» (2:2).

    В АПЛ «Саутгемптон» с первых туров не показывал нормальных результатов. Ситуация изменилась немного, но и текущее 16 место вряд ли можно назвать успешным.

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  • 21/10/2021

    • «Святые» забили лишь восемь мячей в чемпионате, пропустив в свои ворота почти в два раза больше (12). Отрыв от опасной зоны составляет четыре очка.

    В последних четырех матчах южане одержали только одну победу — над «Лидсом» (1:0). В двух играх они потерпели поражения.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

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    Успех гостей оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,20.

    Наши прогноз и ставка — «Челси» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,20.

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    «Челси» — « Саутгемптон»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 26.10.2021. Прогнозы на футбол. Пройдет ли «Челси» еще один раунд Кубка Лиги?
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