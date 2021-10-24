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    «Реал» уверенно обыграет «Барселону»?

    «Барселона» — «Реал» М. Дерзкая ставка за 5.70 на матч Примеры 24 октября 2021 года

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    Лука Модрич
    «Барселона» сыграет на своем поле с «Реалом» М в рамках 10-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 24 октября, начало — в 17:15 мск. «Барселона» — «Реал» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 24 Октября 2021 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 17:15 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
    •

    «Барселона»

    Каталонцы, несмотря на первую победу в Лиге чемпионов над киевским «Динамо» (1:0), все еще находятся в кризисе. Рональда Кумана не критикует только ленивый.

    В минувшем туре Примеры «Барселона» сумела победить. Дома каталонцы сумела переиграть «Валенсию» (3:1).

    Мотивация на дерби всея Испании у «Барсы» всегда на высочайшем уровне. В случае победы есть шанс на индульгенцию за неудачный старт сезона.

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    Три последних «Эль Классико» для каталонцев сложились крайне неудачно. Трижды в этих матчах победили «сливочные».

    «Реал» М

    Минувший тур в Примере мадридцы пропускали. Зато в Лиге чемпионов не оставили камня на камне от обороны донецкого «Шахтера» (0:5).

    Как всегда, эффективен Винисиус Жуниор. Он, а также неугомонный Карим Бензема буквально изнасиловали оборону «горняков», и теперь настроены на успех в «Эль Классико».

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    • «Реал» М смотрится вполне прилично. К тому же, команда Карло Анчелотти намеревается вернуться на первое место в лиге.

    Наверняка мадридцы будут действовать с позиции силы. Сейчас «сливочные» смотрятся куда выгоднее «Барсы».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Реал» М за 2.45, на ничью за 3.60, а на «Барселону» — за 2.75.

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    Хозяева сейчас находятся не в лучшем функционально-психологическом состоянии.

    Мощная атака мадридцев наверняка снова проявит себя.

    Каталонцы с огромным трудом добывают победы, тогда как мадридцы смотрятся более монолитно. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Реала» М -1.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.70. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Барселона» — «Реал» М: прогноз, ставка (5.70), статистика, коэффициенты матча 24.10.2021. Прогнозы на футбол. «Реал» уверенно обыграет «Барселону»?
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