«Барселона» сыграет на своем поле с «Реалом» М в рамках 10-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 24 октября, начало — в 17:15 мск. «Барселона» — «Реал» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

Каталонцы, несмотря на первую победу в Лиге чемпионов над киевским «Динамо» (1:0), все еще находятся в кризисе. Рональда Кумана не критикует только ленивый.

В минувшем туре Примеры «Барселона» сумела победить. Дома каталонцы сумела переиграть «Валенсию» (3:1).

Мотивация на дерби всея Испании у «Барсы» всегда на высочайшем уровне. В случае победы есть шанс на индульгенцию за неудачный старт сезона.

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Три последних «Эль Классико» для каталонцев сложились крайне неудачно. Трижды в этих матчах победили «сливочные».

«Реал» М

Минувший тур в Примере мадридцы пропускали. Зато в Лиге чемпионов не оставили камня на камне от обороны донецкого «Шахтера» (0:5).

Как всегда, эффективен Винисиус Жуниор. Он, а также неугомонный Карим Бензема буквально изнасиловали оборону «горняков», и теперь настроены на успех в «Эль Классико».

«Реал» М смотрится вполне прилично. К тому же, команда Карло Анчелотти намеревается вернуться на первое место в лиге.

Наверняка мадридцы будут действовать с позиции силы. Сейчас «сливочные» смотрятся куда выгоднее «Барсы».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Реал» М за 2.45, на ничью за 3.60, а на «Барселону» — за 2.75.

Хозяева сейчас находятся не в лучшем функционально-психологическом состоянии.

Мощная атака мадридцев наверняка снова проявит себя .

Каталонцы с огромным трудом добывают победы, тогда как мадридцы смотрятся более монолитно. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Реала» М -1.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.70. Для остальных — более умеренный прогноз.