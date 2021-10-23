В 19-м туре первенства первой российской лиг нижнекамский «Нефтехимик» на своем поле сыграет с ивановским «Текстильщиком». Игра состоится 23 октября и начнется в 13:00 по мск. «Нефтехимик» — «Текстильщик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

После 18 проведенных туров «Нефтехимик» с 33 набранными очками находится на второй позиции в турнирной таблице розыгрыша ФНЛ, уступая два пункта второй строке.

Нижнекамцы вышли победителями из своих последних трех встреч первенства, поочередно обыграв в данном отрезке дома 5:0 «Спартак-2», а также в гостях 2:0 «Кубань» и 3:2 «Аланию» в минувшем игровом дне.

В последних же десяти поединках чемпионата «трехцветные» смогли добыть семь викторий, раз сыграть вничью и потерпеть две неудачи. Отметим, что они не пропускали в этот период только в трех случаях.

Прогнозы на ФНЛ

На своей территории «Нефтехимик» в данном розыгрыше ФНЛ добыл пять выигрышей, три раза он проиграл и одну встречу свел вничью, разница мячей — 21:8.

«Текстильщик»

«Текстильщик» же на данный момент находится в зоне вылета, на 18 позиции в турнирной таблице. От безопасной 16 строки он отстает на пять баллов.

У коллектива из Иваново в этом чемпионате всего лишь три победы. Последняя из них была в конце сентября дома над «Балтикой» 3:2. После чего он дважды проиграл и дважды играл вничью.

В минувшем туре первенства команда поделила очки на своей территории с тольяттинским «Акроном» 2:2, а игровым днем ранее уступила в гостях «Оребургу» со счетом 0:2.

В гостях «Текстильщик» в этом розыгрыше ФНЛ еще не побеждал, пять раз потерпев фиаско при четырех мировых исходах, разница мячей — 1:12.

В прошлом сезоне «Нефтехимик» дважды «всухую» одолел «Текстильщик» — 4:0 и 1:0.

Прогноз и ставка на «Нефтехимик» — «Текстильщик»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Нефтехимика» предлагают — 1.25.

На викторию «Текстильщика» дают — 12.50, ничья оценена — в 5.75.

Так как на выезде ивановцы забивают очень мало, а нижнекамцы в последнее время пропускают немного, особенно дома, то в данной встрече напрашивается ставка на «сухую» викторию хозяев.