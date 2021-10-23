ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новый «Камп Ноу»В погоне за «Реалом». «Барселона» представила план реконструкции «Камп Ноу» «Челси» разбил «Мальме»«Челси» не заметил потерь Лукаку и Вернера Уле-Гуннар СульшерВидимость благополучия или конец черной полосы? Волевая победа «МЮ» отложила вопрос увольнения Сульшера
  • 23:51
    • «Локомотив» уступил «Галатасараю» в матче Лиги Европы
  • 00:01
    • «Монако» вырвал победу у ПСВ, «Сосьедад» одолел «Штурм»
  • 23:56
    • «Лион» одержал волевую победу над «Спартой»
  • 23:52
    • «Наполи» выиграл первый матч в Лиге Европы
  • 22:34
    • Кудерметова проиграла Халеп на Кубке Кремля
  • 22:10
    • СКА забросил «Кунлуню» семь безответных шайб
  • 22:05
    • «Салават Юлаев» выиграл у ЦСКА
    Все новости спорта

    Нижнекамцы выиграют «всухую»

    «Нефтехимик» — «Текстильщик». Прогноз, ставка (к. 1.81) на футбол, Чемпионат России, 23 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Нефтехимик Прогнозы на Текстильщик Иваново Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Текстильщик»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Нефтехимик»
    В 19-м туре первенства первой российской лиг нижнекамский «Нефтехимик» на своем поле сыграет с ивановским «Текстильщиком». Игра состоится 23 октября и начнется в 13:00 по мск. «Нефтехимик» — «Текстильщик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 23 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.25
  • X
  • 5.70
  • 2
  • 11.50
  • Ставка!
    •

    «Нефтехимик»

    После 18 проведенных туров «Нефтехимик» с 33 набранными очками находится на второй позиции в турнирной таблице розыгрыша ФНЛ, уступая два пункта второй строке.

    Нижнекамцы вышли победителями из своих последних трех встреч первенства, поочередно обыграв в данном отрезке дома 5:0 «Спартак-2», а также в гостях 2:0 «Кубань» и 3:2 «Аланию» в минувшем игровом дне.

    В последних же десяти поединках чемпионата «трехцветные» смогли добыть семь викторий, раз сыграть вничью и потерпеть две неудачи. Отметим, что они не пропускали в этот период только в трех случаях.

    Прогнозы на ФНЛ

    На своей территории «Нефтехимик» в данном розыгрыше ФНЛ добыл пять выигрышей, три раза он проиграл и одну встречу свел вничью, разница мячей — 21:8.

    «Текстильщик»

    «Текстильщик» же на данный момент находится в зоне вылета, на 18 позиции в турнирной таблице. От безопасной 16 строки он отстает на пять баллов.

    У коллектива из Иваново в этом чемпионате всего лишь три победы. Последняя из них была в конце сентября дома над «Балтикой» 3:2. После чего он дважды проиграл и дважды играл вничью.

  • Вырвали поражение из пасти победы. «Спартак» вел в матче с «Лестером», но развалился к перерыву
  • Московский «Спартак» потерпел домашнее поражение со счетом 3:4 от «Лестера» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Рассказываем, как это было
  • 20/10/2021

    • В минувшем туре первенства команда поделила очки на своей территории с тольяттинским «Акроном» 2:2, а игровым днем ранее уступила в гостях «Оребургу» со счетом 0:2.

    В гостях «Текстильщик» в этом розыгрыше ФНЛ еще не побеждал, пять раз потерпев фиаско при четырех мировых исходах, разница мячей — 1:12.

    В прошлом сезоне «Нефтехимик» дважды «всухую» одолел «Текстильщик» — 4:0 и 1:0.

    Прогноз и ставка на «Нефтехимик» — «Текстильщик»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Нефтехимика» предлагают — 1.25.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    На викторию «Текстильщика» дают — 12.50, ничья оценена — в 5.75.

    Так как на выезде ивановцы забивают очень мало, а нижнекамцы в последнее время пропускают немного, особенно дома, то в данной встрече напрашивается ставка на «сухую» викторию хозяев.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Флорида — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Вондроушова — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Соболенко — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Контавейт — Мугуруса
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барыс — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Трактор — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Динамо — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Торино — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Неман — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Майнц — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.67
  • Экспресс дня 22 октября
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нефтехимик» — «Текстильщик»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 23.10.2021. Прогнозы на футбол. Нижнекамцы выиграют «всухую»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры