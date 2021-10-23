«Кристал Пэлас» сыграет на своем поле против «Ньюкасла» в рамках девятого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 октября, начало — в 17:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

Команда пребывает в нижней части турнирной таблицы. Сейчас в ее активе лишь восемь очков в восьми сыгранных матчах.

В трех предыдущих турах лондонцы дважды сыграли вничью. «Кристал Пэлас» уже более месяца не побеждает, что говорит о не самой лучшей психологической ситуации внутри команды.

В восьми матчах «Кристал Пэлас» забил 10 мячей. При этом в свои ворота команда пропустила уже 13 раз.

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«Орлы» оторвались от зоны вылета на пять очков. Такое же расстояние отделяет их от грядущего соперника.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» провалил старт чемпионата. После восьми туров команда находится на 19-м месте, имея в своем активе лишь три очка.

Но сейчас в клубе мало об этом думают. На позапрошлой неделе «Ньюкасл» перешел во владение консорциума из Саудовской Аравии. В планах новых хозяев уже через несколько лет выйти на один уровень с лучшими клубами АПЛ.

«Ньюкасл» до сих пор не одержал ни одной победы. Пока что команда может похвастаться разве что ничьими с «Саутгемптоном», «Лидсом» и «Уотфордом».

Перед грядущим поединком новые собственники «Сорок» отправили в отставку главного тренера Стива Брюса, которого, скорее всего, заменит экс-рулевой «Шахтера» и «Ромы» Паулу Фонсека.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95.

Успех гостей оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.