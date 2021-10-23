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    Одержит ли «Ньюкасл» первую победу после смены тренера?

    «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 2.70) и ставки на чемпионат Англии 23 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл»
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    «Ньюкасл» еще не выигрывает в АПЛ текущего сезона
    «Кристал Пэлас» сыграет на своем поле против «Ньюкасла» в рамках девятого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 октября, начало — в 17:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Октября 2021 года
    Кристал Пэлас
  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 17:00 Ньюкасл Ньюкасл
  • Ньюкасл-на-Тайне
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 3.80
  • Ставка!
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    «Кристал Пэлас»

    Команда пребывает в нижней части турнирной таблицы. Сейчас в ее активе лишь восемь очков в восьми сыгранных матчах.

    В трех предыдущих турах лондонцы дважды сыграли вничью. «Кристал Пэлас» уже более месяца не побеждает, что говорит о не самой лучшей психологической ситуации внутри команды.

    В восьми матчах «Кристал Пэлас» забил 10 мячей. При этом в свои ворота команда пропустила уже 13 раз.

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    «Орлы» оторвались от зоны вылета на пять очков. Такое же расстояние отделяет их от грядущего соперника.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» провалил старт чемпионата. После восьми туров команда находится на 19-м месте, имея в своем активе лишь три очка.

    Но сейчас в клубе мало об этом думают. На позапрошлой неделе «Ньюкасл» перешел во владение консорциума из Саудовской Аравии. В планах новых хозяев уже через несколько лет выйти на один уровень с лучшими клубами АПЛ.

  • «Ньюкаслу» нужно еще много времени
  • Реакция прессы на матч «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»
  • 18/10/2021

    • «Ньюкасл» до сих пор не одержал ни одной победы. Пока что команда может похвастаться разве что ничьими с «Саутгемптоном», «Лидсом» и «Уотфордом».

    Перед грядущим поединком новые собственники «Сорок» отправили в отставку главного тренера Стива Брюса, которого, скорее всего, заменит экс-рулевой «Шахтера» и «Ромы» Паулу Фонсека.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95.

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    Успех гостей оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.

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    «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 23.10.2021. Прогнозы на футбол. Одержит ли «Ньюкасл» первую победу после смены тренера?
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