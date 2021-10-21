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    В Хельсинки будет ничья?

    ХИК — «Маккаби» Тель-Авив. Прогноз, ставка (к. 3.30) на футбол, Лиги конференций, 21 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на ХИК — «Маккаби» Тель-Авив
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    Футболист ХИКа
    21 октября в Хельсинки на «Болт Арене» местный клуб ХИК сыграет против израильского «Маккаби» из Тель-Авива в третьем туре группового этапа Лиги конференций. Встреча начнется в 17:30 по мск. ХИК — «Маккаби» Тель-Авив: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    ХИК

    ХИК является действующим чемпионом Финляндии, и поэтому получил право играть в квалификации этой Лиги чемпионов, где выступил не особо удачно.

    Коллектив из Хельсинки смог пройти один раунд в самом престижном еврокубке, но затем проиграл шведскому «Мальме» и отравился бороздить просторы Лиги Европы.

    В этом турнире «сине-белые» сначала прошли азербайджанский «Нефтчи», но перед самой групповой стадией дважды уступили «Фенербахче» (2:5 и 0:1) и отправились еще рангом ниже.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    На старте группового турнира Лиги конференций финны потерпели домашнее фиаско от австрийского ЛАСКа со счетом 0:2, а во втором туре они обыграли в гостях армянский «Алашкерт» — 4:2.

    «Маккаби» Тель-Авив

    А вот «Маккаби» Тель-Авив сразу же стартовал в Лиге конференций, начав со второго раунда квалификации, где смог без особых проблем справиться с черногорской «Сутьеской», победив 3:1 дома и сыграв 0:0 на выезде.

    Затем израильский коллектив прошел словацкий «Спартак» из Трнавы, повторив сценарий предыдущего этапа, победив на своем поле 1:0 и расписав в гостях мировую 0:0.

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    • Перед самым групповым этапом «Маккаби» не встретил сопротивления со стороны казахского «Шахтера» из Караганды, обыграв его в двух встречах — 2:0 и 2:1.

    Основной же раунд турнира израильтяне начали с домашней крупной победы над армянским «Алашкертом» 4:1, после чего сыграли вничью на выезде с австрийским ЛАСКом — 1:1.

    Перед этим данные клубы играли между собой аж в 2004 году. И тогда в отборе ЛЧ в Финляндии команды сыграли вничью 0:0, а в Тель-Авиве победи «Маккаби» — 1:0.

    Прогноз и ставка на ХИК — «Маккаби» Тель-Авив

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу Маккаби« предлагают — 2.42.

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    На викторию ХИКа дают — 2.95, ничья оценена — в 3.30.

    Израильский клуб немного классом повыше своего финского визави, но на выезде ему победить будет непросто, однако и програть не должен. В общем, в данном поединке напрашивается ставка на ничью.

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    ХИК — «Маккаби» Тель-Авив: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 21.10.2021. Прогнозы на футбол. В Хельсинки будет ничья?
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