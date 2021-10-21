«Фенербахче»
Данный розыгрыш Лиги Европы «Фенербахче» начал с последнего раунда квалификации, где он дважды обыграл финский ХИК — 1:0 дома и 5:2 на выезде.
На групповом этапе коллектив из Стамбула стартовал с выездной мировой против немецкого «Айнтрахта», сыграв 1:1, после чего на своем поле потерпел крупное поражение от греческого «Олимпиакоса» со счетом 0:3.
До этого в последний раз «желтые канарейки» играли в данном соревновании в сезоне 2018/19. В группе с загребским «Динамо», «Спартаком» Трнава и «Андерлехтом» они заняли заняли второе место, а в первом круге плей-офф проиграли «Зениту».
К данному поединку «Фенербахче» подходит после поражения от «Трабзонспора» 1:3 в рамках чемпионата Турции, где он после этой неудачи потерял лидерство и опустился на третью строку.
«Антверпен»
В этом же розыгрыше второго по значимости еврокубка «Антверпен» стартовал с раунде плей-офф и с большим трудом прошел кипрскую «Омонию» , проиграв 2:4 в гостях, но победил 2:0 дома и оказался сильнее в серии послематчевых пенальти.
В первом туре группового этапа команда потерпела гостевое поражение от греческого «Олимпиакоса» со счетом 1:2, а во второй игре бельгийцы дома проиграли «Айнтрахту» 0:1, оба раза пропустив решающие голы с самой концовке игры.
К данной встрече коллектив подходит после поражения от «Зюльте-Варегем» 1:2 в рамках чемпионата Бельгии, где он идет в топ-4, отставая от лидера первенства всего лишь на два очка.
Напомним, что прошлогоднем розыгрыше Лиги Европы бельгийский коллектив играл в группе с «Тоттенхэмом», «Лудогорцем» и ЛАСКом. С 12 очками он вышел в плей-офф со второго места и проиграл там «Рейнджерс».
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фенербахче» предлагают — 1.73.
На викторию «Антверпена» дают — 4.48, ничья оценена — в 4.14.
И хотя бельгийцы проиграли обе встречи в данном поединке, но играли на равных со своими соперниками и оба раза первую половину заканчивали вничью. Ожидаем, что и сейчас первый тайм будет мировым.