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    Первый тайм будет ничейным?

    «Фенербахче» — «Антверпен». Прогноз, ставка (к. 2.41) на футбол, Лиги Европы, 21 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Антверпен»
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    Месут Озил
    В Стамбуле на стадионе «Улкер» турецкий «Фенербахче» сыграет против бельгийского «Антверпена» в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Встреча состоится 21 октября и начнется в 19:45 по мск. «Фенербахче» — «Антверпен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа D 21 Октября 2021 года
    Фенербахче
  • Стамбул
    •  Фенербахче 19:45 Антверпен Антверпен
  • Бельгия. Про Лига
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    Коэффициенты на матч
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    «Фенербахче»

    Данный розыгрыш Лиги Европы «Фенербахче» начал с последнего раунда квалификации, где он дважды обыграл финский ХИК — 1:0 дома и 5:2 на выезде.

    На групповом этапе коллектив из Стамбула стартовал с выездной мировой против немецкого «Айнтрахта», сыграв 1:1, после чего на своем поле потерпел крупное поражение от греческого «Олимпиакоса» со счетом 0:3.

    До этого в последний раз «желтые канарейки» играли в данном соревновании в сезоне 2018/19. В группе с загребским «Динамо», «Спартаком» Трнава и «Андерлехтом» они заняли заняли второе место, а в первом круге плей-офф проиграли «Зениту».

    Все прогнозы на Лигу Европы

    К данному поединку «Фенербахче» подходит после поражения от «Трабзонспора» 1:3 в рамках чемпионата Турции, где он после этой неудачи потерял лидерство и опустился на третью строку.

    «Антверпен»

    В этом же розыгрыше второго по значимости еврокубка «Антверпен» стартовал с раунде плей-офф и с большим трудом прошел кипрскую «Омонию» , проиграв 2:4 в гостях, но победил 2:0 дома и оказался сильнее в серии послематчевых пенальти.

    В первом туре группового этапа команда потерпела гостевое поражение от греческого «Олимпиакоса» со счетом 1:2, а во второй игре бельгийцы дома проиграли «Айнтрахту» 0:1, оба раза пропустив решающие голы с самой концовке игры.

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  • 18/10/2021

    • К данной встрече коллектив подходит после поражения от «Зюльте-Варегем» 1:2 в рамках чемпионата Бельгии, где он идет в топ-4, отставая от лидера первенства всего лишь на два очка.

    Напомним, что прошлогоднем розыгрыше Лиги Европы бельгийский коллектив играл в группе с «Тоттенхэмом», «Лудогорцем» и ЛАСКом. С 12 очками он вышел в плей-офф со второго места и проиграл там «Рейнджерс».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фенербахче» предлагают — 1.73.

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    На викторию «Антверпена» дают — 4.48, ничья оценена — в 4.14.

    И хотя бельгийцы проиграли обе встречи в данном поединке, но играли на равных со своими соперниками и оба раза первую половину заканчивали вничью. Ожидаем, что и сейчас первый тайм будет мировым.

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    «Фенербахче» — «Антверпен»: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 21.10.2021. Прогнозы на футбол. Первый тайм будет ничейным?
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