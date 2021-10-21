«Анортосис»
«Анортосис» в двух стартовых поединках Лиги конференций не набрал ни одного очка. Теперь киприотам нужно обыгрывать дома «Флору», и тогда шансы на плей-офф могут появиться.
В минувшем туре команда уступила «Генту» (2:0). К слову, в Лиге конференций киприоты еще не познали радости забитого мяча.
В последнем матче своего чемпионата «Анортосис» уступил. Поражение от АЕЛа вышло обидным (2:1), и теперь команда занимает скромное 9 место.
Все прогнозы на Лигу конференций
Несмотря на слабые атакующие показатели в нынешнем сезоне, «Анортосис» настроен решительно. Должно же команду наконец-то прорвать?!
«Флора»
Эстонский полпред пока не набрал ни одного очка. Более того, «Флора» не забила ни разу, пропустив в свои ворота три мяча.
Кроме того, у команды не ладятся дела в чемпионате Эстонии. Шансы на чемпионский титул тают, словно прошлогодний снег.
Вот и в минувшем туре чемпионата «Флора» потеряла важнейшие очки. Выездная встреча с «Пайде» завершилась ничьей (1:1).
Наверняка последние неудачи станут для команды дополнительной мотивацией. Эстонский клуб постарается поживиться очками на Кипре.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Анортосис» за 1.70, на ничью за 4.00, а на «Флору» — за 4.50.
«Флора» наверняка сыграет вторым номером, и имеет все шансы добыть хотя бы балл.
В матче аутсайдеров группы возможен любой исход, но эстонцы смотрятся чуточку предпочтительнее. Наши прогноз и ставка — Победа «Флоры» или ничья с коэффициентом 2.10.