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    «Флора» не уступит на Кипре?

    «Анортосис» — «Флора». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Лига конференций, 21 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Анортосис» — «Флора»
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    Рауно Саппинен
    «Анортосис» сыграет на своем поле с «Флорой» в рамках 3-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 21 октября, начало — в 19:45 мск. «Анортосис» — «Флора»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Анортосис»

    «Анортосис» в двух стартовых поединках Лиги конференций не набрал ни одного очка. Теперь киприотам нужно обыгрывать дома «Флору», и тогда шансы на плей-офф могут появиться.

    В минувшем туре команда уступила «Генту» (2:0). К слову, в Лиге конференций киприоты еще не познали радости забитого мяча.

    В последнем матче своего чемпионата «Анортосис» уступил. Поражение от АЕЛа вышло обидным (2:1), и теперь команда занимает скромное 9 место.

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    Несмотря на слабые атакующие показатели в нынешнем сезоне, «Анортосис» настроен решительно. Должно же команду наконец-то прорвать?!

    «Флора»

    Эстонский полпред пока не набрал ни одного очка. Более того, «Флора» не забила ни разу, пропустив в свои ворота три мяча.

    Кроме того, у команды не ладятся дела в чемпионате Эстонии. Шансы на чемпионский титул тают, словно прошлогодний снег.

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  • 18/10/2021

    • Вот и в минувшем туре чемпионата «Флора» потеряла важнейшие очки. Выездная встреча с «Пайде» завершилась ничьей (1:1).

    Наверняка последние неудачи станут для команды дополнительной мотивацией. Эстонский клуб постарается поживиться очками на Кипре.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Анортосис» за 1.70, на ничью за 4.00, а на «Флору» — за 4.50.

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    Киприоты проваливаются на всех фронтах, что явно не идет на пользу в психологическом плане.

    «Флора» наверняка сыграет вторым номером, и имеет все шансы добыть хотя бы балл.

    В матче аутсайдеров группы возможен любой исход, но эстонцы смотрятся чуточку предпочтительнее. Наши прогноз и ставка — Победа «Флоры» или ничья с коэффициентом 2.10.

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    «Анортосис» — «Флора»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 21.10.2021. Прогнозы на футбол. «Флора» не уступит на Кипре?
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