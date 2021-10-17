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    Положат ли «огурцы» в свою копилку три балла?

    «Леганес» — «Вальядолид». Прогноз, ставка (к. 2.46) на футбол, Чемпионат Испании, 17 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Леганес» — «Вальядолид»
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    «Леганес»
    В воскресенье, 17 октября, в 10-м туре второго испанского дивизиона «Леганес» на своем поле сыграет против «Вальядолида». Стартовый свисток к данной игре будет дан в 17:00 по мск. «Леганес» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 17 Октября 2021 года
    Леганес
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    •  Леганес 17:00 Вальядолид Вальядолид
  • Вальядолид
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    «Леганес»

    В прошлом сезоне «Леганес» боролся за повышение в классе. Коллектив получил право играть в плей-офф, но там на полуфинальной стадии проиграл «Райо Вальекано».

    А вот в текущем сезоне клуб из пригорода Мадрида пока идет вблизи зоны вылета, оторвавшись от нее только по дополнительным показателям. За девять проведенных игр он дважды победил при трех ничьих и четырех фиаско.

    Стартовали «огурцы» в текущем первенстве с 5-матчевой безвыигрышной серии, проиграв в ней трижды. Затем они не проигрывали на протяжении трех игр, дважды победив в этот период, а в минувшем игровом дне уступили на выезде «Фуэнлабраде» 1:2.

    Все прогнозы на футбол

    В текущем розыгрыше Сегунды «Леганес» на своем поле по одному разу выигрывал и проигрывал, а также дважды расписал мировые со своими оппонентами.

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» прошлый сезон провел в Примере, но не смог там сохранить свою прописку, финишировав на предпоследнем месте в турнирной таблице.

    По итогам девяти матчей во втором дивизионе «пусела» набрала 12 очков и идет пока девятой. Коллектив пока соблюдает полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по три раз, забив и пропустив по десять голов.

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    • К данной игре «фиолетово-белые» подходят с 3-матчевой беспроигрышной серией, которую начал викторией, а продолжил двумя мировыми. В минувшем туре они поделили очки с «Малагой» 1:1 дома.

    В пяти гостевых встречах данного розыгрыша Сегунды «Вальядолид» раз победил, а также по два раза играл вничью и терпел фиаско.

    Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2019/20. И тогда в рамках Примеры «Вальядолид» в поединках с «Леганесом» добыл четыре очка, победив 2:1 в гостях и расписав мировую 2:2 дома.

    Прогноз и ставка на «Леганес» — «Вальядолид»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леганеса» предлагают — 2.46.

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    На викторию «Вальядолида» дают — 3.12, ничья оценена — в 3.13.

    В последнее четыре года «Леганес» удачно играет против «Вальядолида», выиграв в четырех случаев из шести. Ожидаем, что и сейчас сильнее будут «огурцы», которые понемногу выходят из кризиса.

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    «Леганес» — «Вальядолид»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 17.10.2021. Прогнозы на футбол. Положат ли «огурцы» в свою копилку три балла?
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