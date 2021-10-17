«Рух» Брест
«Рух» Брест бодается за медали чемпионата. Причем как раз эта встреча — битва с конкурентом номер один за бронзу.
Имея в своем активе 51 пункт, команда опережает минчан по дополнительным показателям. При этом брестчане теоретически могут подняться и повыше.
В минувшем туре «Рух» Брест добыл выездную викторию. Минимально был обыгран «Неман».
Матчи с динамовцами команде удаются на отлично. Все три очных встречи «Рух» выиграл, причем все три — с минимальным счетом.
«Динамо» Минск
Минчане вряд ли покусятся на более высокое место, чем третье. Слишком многое было потеряно еще весной, и летние успехи не покрыли этих потерь.
В минувшем туре «Динамо» Минск не сумело вклиниться в чемпионскую гонку, хотя такой шанс было. Для этого нужно было обыгрывать солигорский «Шахтер», но в итоге получилось поражение (1:2).
Вероятнее всего, в этом матче гости попытаются добыть три очка. Команда Артема Челядинского смотрится неплохо, и в отдельных матчах способна на маленькое чудо.
Ко всему прочему, пора бы уже прерывать неудачную серию матчей с «Рухом». Почему бы не сделать этого в столь решающий момент?!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Минск за 2.50, на ничью за 3.35, а на «Славию» — за 2.85.
Хозяева сильны надежной обороной, но чередуют успешные поединки с неудачными.
Динамовцы
Класс мотивированных гостей должен сказаться с первых минут. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.05.