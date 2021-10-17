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    На «Брестском» будет забито больше двух мячей?

    «Рух» Брест — «Динамо» Минск. Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, чемпионат Белоруссии, 17 октября 2021 года

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    «Рух» Брест
    «Рух» Брест сыграет на своем поле с «Динамо» Минск в рамках 26-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 17 октября, начало — в 15:00 мск. «Рух» Брест — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 17 Октября 2021 года
    Рух Брест
  • Белоруссия. Высшая лига
    •  Рух Брест 15:00 Динамо Минск Динамо Минск
  • Минск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
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    «Рух» Брест

    «Рух» Брест бодается за медали чемпионата. Причем как раз эта встреча — битва с конкурентом номер один за бронзу.

    Имея в своем активе 51 пункт, команда опережает минчан по дополнительным показателям. При этом брестчане теоретически могут подняться и повыше.

    В минувшем туре «Рух» Брест добыл выездную викторию. Минимально был обыгран «Неман».

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с динамовцами команде удаются на отлично. Все три очных встречи «Рух» выиграл, причем все три — с минимальным счетом.

    «Динамо» Минск

    Минчане вряд ли покусятся на более высокое место, чем третье. Слишком многое было потеряно еще весной, и летние успехи не покрыли этих потерь.

    В минувшем туре «Динамо» Минск не сумело вклиниться в чемпионскую гонку, хотя такой шанс было. Для этого нужно было обыгрывать солигорский «Шахтер», но в итоге получилось поражение (1:2).

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    • Вероятнее всего, в этом матче гости попытаются добыть три очка. Команда Артема Челядинского смотрится неплохо, и в отдельных матчах способна на маленькое чудо.

    Ко всему прочему, пора бы уже прерывать неудачную серию матчей с «Рухом». Почему бы не сделать этого в столь решающий момент?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Минск за 2.50, на ничью за 3.35, а на «Славию» — за 2.85.

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    Хозяева сильны надежной обороной, но чередуют успешные поединки с неудачными.

    Динамовцы мотивированы прервать серию неудач в очных встречах с брестчанами.

    Класс мотивированных гостей должен сказаться с первых минут. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.05.

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    «Рух» Брест — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 17.10.2021. Прогнозы на футбол. На «Брестском» будет забито больше двух мячей?
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