«Рух» Брест сыграет на своем поле с «Динамо» Минск в рамках 26-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 17 октября, начало — в 15:00 мск. «Рух» Брест — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рух» Брест

«Рух» Брест бодается за медали чемпионата. Причем как раз эта встреча — битва с конкурентом номер один за бронзу.

Имея в своем активе 51 пункт, команда опережает минчан по дополнительным показателям. При этом брестчане теоретически могут подняться и повыше.

В минувшем туре «Рух» Брест добыл выездную викторию. Минимально был обыгран «Неман».

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Матчи с динамовцами команде удаются на отлично. Все три очных встречи «Рух» выиграл, причем все три — с минимальным счетом.

«Динамо» Минск

Минчане вряд ли покусятся на более высокое место, чем третье. Слишком многое было потеряно еще весной, и летние успехи не покрыли этих потерь.

В минувшем туре «Динамо» Минск не сумело вклиниться в чемпионскую гонку, хотя такой шанс было. Для этого нужно было обыгрывать солигорский «Шахтер», но в итоге получилось поражение (1:2).

Вероятнее всего, в этом матче гости попытаются добыть три очка. Команда Артема Челядинского смотрится неплохо, и в отдельных матчах способна на маленькое чудо.

Ко всему прочему, пора бы уже прерывать неудачную серию матчей с «Рухом». Почему бы не сделать этого в столь решающий момент?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Минск за 2.50, на ничью за 3.35, а на «Славию» — за 2.85.

Хозяева сильны надежной обороной, но чередуют успешные поединки с неудачными.

Динамовцы мотивированы прервать серию неудач в очных встречах с брестчанами.

Класс мотивированных гостей должен сказаться с первых минут. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.05.