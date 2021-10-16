Московский «Спартак» сыграет на своем поле со столичным «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ. Матч пройдет 16 октября 2021 года, начало — в 19:00 мск. «Спартак» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

Команда ушла на международную паузу с победной серией из 3 матчей в РПЛ и ЛЕ. В Премьер-лиге у «Спартака» 3 победы в 4 предыдущих турах.

В конце сентября красно-белые проиграли в гостях ЦСКА (1:0) в столичном дерби, после чего победили дома «Уфу» (0:2).

Затем подопечные Руя Витории в Лиге Европы в выездном поединке справились с «Наполи» (3:2), а в последнем матче РПЛ одолели «Ахмат» в Грозном — 1:0

Прогнозы на чемпионат России по футболу

С 16 очками после 10 туров «Спартак» идет на 7-м месте. Разница мячей 11-8. Не сыграют Понсе, Промес, Умяров и Маслов, под вопросом Мелкадзе.

«Динамо»

Команда не проиграла в 7 из 10 матчей в этом сезоне (6 побед, 1 ничья). А по выступлениям на выезде «Динамо» — лучшая команда в этом розыгрыше РПЛ (4 победы и 1 поражение в 5 матчах).

В сентябре бело-голубые в РПЛ победили на выезде «Сочи» (1:0), а в Кубке России разгромили в гостях ставропольское «Динамо» (6:0).

В последних матчах подопечные Сандро Шварца дома победили «Рубин» со счетом 2:0, а вот «Крыльям Советов» уступили на своем поле — 0:1.

Календарь и таблица РПЛ

После 10 туров РПЛ «Динамо» с 19 очками идет на 2-м месте в таблице. Разница мячей 14-9, Даниил Фомин забил 5 голов. Не сыграют Лесовой и Лаксальт под вопросом Бальбуэна и Макаров.

Прогноз и ставка

На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.55, на ничью в основное время — 3.35, а на победу «Динамо» — 2.90.

В прошлом сезоне «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» на своем поле (1:1) и победил на выезде (2:1). Зато бело-голубые дома обыграли красно-белых в 1/8 финала Кубка России

«Динамо» в этом сезоне выступает более успешно, хотя и не без осечек. Но потери красно-белых более существенны. Прогнозируем, что «Динамо» не проиграет .