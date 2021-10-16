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    Проиграет ли Витория еще одно столичное дерби?

    «Спартак» — «Динамо». Прогноз, ставка (к. 1.92) на чемпионат России по футболу 16 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Динамо»
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    Руй Витория
    Московский «Спартак» сыграет на своем поле со столичным «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ. Матч пройдет 16 октября 2021 года, начало — в 19:00 мск. «Спартак» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 16 Октября 2021 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:00 Динамо Динамо
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
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    «Спартак»

    Команда ушла на международную паузу с победной серией из 3 матчей в РПЛ и ЛЕ. В Премьер-лиге у «Спартака» 3 победы в 4 предыдущих турах.

    В конце сентября красно-белые проиграли в гостях ЦСКА (1:0) в столичном дерби, после чего победили дома «Уфу» (0:2).

    Затем подопечные Руя Витории в Лиге Европы в выездном поединке справились с «Наполи» (3:2), а в последнем матче РПЛ одолели «Ахмат» в Грозном — 1:0

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С 16 очками после 10 туров «Спартак» идет на 7-м месте. Разница мячей 11-8. Не сыграют Понсе, Промес, Умяров и Маслов, под вопросом Мелкадзе.

    «Динамо»

    Команда не проиграла в 7 из 10 матчей в этом сезоне (6 побед, 1 ничья). А по выступлениям на выезде «Динамо» — лучшая команда в этом розыгрыше РПЛ (4 победы и 1 поражение в 5 матчах).

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  • 11/10/2021

    • В сентябре бело-голубые в РПЛ победили на выезде «Сочи» (1:0), а в Кубке России разгромили в гостях ставропольское «Динамо» (6:0).

    В последних матчах подопечные Сандро Шварца дома победили «Рубин» со счетом 2:0, а вот «Крыльям Советов» уступили на своем поле — 0:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 10 туров РПЛ «Динамо» с 19 очками идет на 2-м месте в таблице. Разница мячей 14-9, Даниил Фомин забил 5 голов. Не сыграют Лесовой и Лаксальт под вопросом Бальбуэна и Макаров.

    Прогноз и ставка

    На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.55, на ничью в основное время — 3.35, а на победу «Динамо» — 2.90.

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    В прошлом сезоне «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» на своем поле (1:1) и победил на выезде (2:1). Зато бело-голубые дома обыграли красно-белых в 1/8 финала Кубка России

    «Динамо» в этом сезоне выступает более успешно, хотя и не без осечек. Но потери красно-белых более существенны. Прогнозируем, что «Динамо» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.79 и ТБ 2,5 за 2.06.

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    «Спартак» — «Динамо»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 16.10.2021. Прогнозы на футбол. Проиграет ли Витория еще одно столичное дерби?
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