«Спартак»
Команда ушла на международную паузу с победной серией из 3 матчей в РПЛ и ЛЕ. В Премьер-лиге у «Спартака» 3 победы в 4 предыдущих турах.
В конце сентября красно-белые проиграли в гостях ЦСКА (1:0) в столичном дерби, после чего победили дома «Уфу» (0:2).
Затем подопечные Руя Витории в Лиге Европы в выездном поединке справились с «Наполи» (3:2), а в последнем матче РПЛ одолели «Ахмат» в Грозном — 1:0
Прогнозы на чемпионат России по футболу
С 16 очками после 10 туров «Спартак» идет на 7-м месте. Разница мячей 11-8.
«Динамо»
Команда не проиграла в 7 из 10 матчей в этом сезоне (6 побед, 1 ничья). А по выступлениям на выезде «Динамо» — лучшая команда в этом розыгрыше РПЛ (4 победы и 1 поражение в 5 матчах).
В сентябре бело-голубые в РПЛ победили на выезде «Сочи» (1:0), а в Кубке России разгромили в гостях ставропольское «Динамо» (6:0).
В последних матчах подопечные Сандро Шварца дома победили «Рубин» со счетом 2:0, а вот «Крыльям Советов» уступили на своем поле — 0:1.
После 10 туров РПЛ «Динамо» с 19 очками идет на 2-м месте в таблице. Разница мячей 14-9, Даниил Фомин забил 5 голов.
Прогноз и ставка
На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.55, на ничью в основное время — 3.35, а на победу «Динамо» — 2.90.
В прошлом сезоне «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» на своем поле (1:1) и победил на выезде (2:1). Зато бело-голубые дома обыграли красно-белых в 1/8 финала Кубка России
«Динамо» в этом сезоне выступает более успешно, хотя и не без осечек. Но потери красно-белых более существенны. Прогнозируем, что
Интересны варианты ставок