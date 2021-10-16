В субботу, 16 октября, в 10-м туре второго испанского дивизиона «Жирона» на своем стадионе «Монтивилли» примет «Уэску». Встреча начнется в 17:00 по мск. «Жирона» — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жирона»

«Жирона» в прошлом сезоне была близка к повышению в классе. Она добралась до финала плей-офф, но там проиграла «Райо Вальекано» (2:1 и 0:2).

В данном же первенстве каталонцы пока находятся в зоне вылета, имея на своем счету всего восемь набранных пунктов. За девять встреч они добыли две победы, дважды сыграли вничью и пять раз уступили.

К данной игре «Жирона» подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой сперва сыграли вничью на выезде с «Овьедо» 0:0, а потом поочередно проиграли дома 1:2 «Альмерии» и 0:1 в гостях «Луго».

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Еще с учетом прошлого сезона у «Жироны» только три неудачи за последние 13 встреч на своей арене. Еще в этот период она раз сыграла вничью и добилась девяти викторий.

«Уэска»

«Уэска» минувший сезон провела в Примере, но не смогла удержаться в элитном дивизионе, совсем немного отстав от безопасной позиции.

По итогам девяти туров текущей компании в Сегунде «оскенцы» набрали 11 баллов, с которыми идут в середине турнирной таблицы. Они три раза побеждали, четырежды проигрывали и дважды сыграли вничью.

За последние семь игр у «гранатово-синих» только одна виктория, еще в этот период они в четырех встречах уступали и дважды делили очки со своими оппонентами. Одна из мировых была в прошлом туре в гостях с «Сарагосой» 0:0.

Вне родных стен у «Уэски» за последние восемь игр еще с учетом прошлого сезона числится аж шесть фиаско при одной виктории и одной ничьей.

В Сегунде-2019/20 эти клубы обменялись домашними викториями с одинаковым счетом по 1:0.

Прогноз и ставка на «Жирона» — «Уэска»

В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам. На победу «Жироны» предлагают — 2.76.

На викторию «Уэски» дают — 2.88, ничья оценена — в 2.94.

Анализируя форму обеих команд, можно прийти к выводу, что они на данный момент находятся почти в равных кондициях, и вполне могут поделить очки.