ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флориан ВирцФлориан Вирц: будущее «Байера» и сборной Германии
  • 22:59
    • Источник: Мбаппе не продлит контракт с ПСЖ, какую бы зарплату ему ни предложили
  • 20:55
    • «Йокерит» дома одолел «Сибирь» и вышел на первое место в конференции
  • 20:14
    • Жирков о конфликте со Слуцким: Хотел встать и сказать: «Да пошли вы!»
    Все новости спорта

    Коллективы положат в свою копилку по баллу

    «Жирона» — «Уэска». Прогноз, ставка (к. 2.94) на футбол, Чемпионат Испании, 16 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Жирону Прогнозы на Уэску
    Прогноз и ставки на «Жирона» — «Уэска»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игрок «Жироны»
    В субботу, 16 октября, в 10-м туре второго испанского дивизиона «Жирона» на своем стадионе «Монтивилли» примет «Уэску». Встреча начнется в 17:00 по мск. «Жирона» — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 16 Октября 2021 года
    Жирона
  • Испания. Сегунда
    •  Жирона 17:00 Уэска Уэска
  • Испания. Сегунда
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 2.95
  • 2
  • 2.85
  • Ставка!
    •

    «Жирона»

    «Жирона» в прошлом сезоне была близка к повышению в классе. Она добралась до финала плей-офф, но там проиграла «Райо Вальекано» (2:1 и 0:2).

    В данном же первенстве каталонцы пока находятся в зоне вылета, имея на своем счету всего восемь набранных пунктов. За девять встреч они добыли две победы, дважды сыграли вничью и пять раз уступили.

    К данной игре «Жирона» подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой сперва сыграли вничью на выезде с «Овьедо» 0:0, а потом поочередно проиграли дома 1:2 «Альмерии» и 0:1 в гостях «Луго».

    Все прогнозы на футбол

    Еще с учетом прошлого сезона у «Жироны» только три неудачи за последние 13 встреч на своей арене. Еще в этот период она раз сыграла вничью и добилась девяти викторий.

    «Уэска»

    «Уэска» минувший сезон провела в Примере, но не смогла удержаться в элитном дивизионе, совсем немного отстав от безопасной позиции.

    По итогам девяти туров текущей компании в Сегунде «оскенцы» набрали 11 баллов, с которыми идут в середине турнирной таблицы. Они три раза побеждали, четырежды проигрывали и дважды сыграли вничью.

  • Трансферный дайджест. 5 — 11 октября
  • Купит ли «Ювентус» одноклубника Кокорина, уйдет ли ван де Бек из «Манчестер Юнайтед», вернется ли Миранчук в основной состав «Аталанты» и другие трансферные новости последних дней
  • 11/10/2021

    • За последние семь игр у «гранатово-синих» только одна виктория, еще в этот период они в четырех встречах уступали и дважды делили очки со своими оппонентами. Одна из мировых была в прошлом туре в гостях с «Сарагосой» 0:0.

    Вне родных стен у «Уэски» за последние восемь игр еще с учетом прошлого сезона числится аж шесть фиаско при одной виктории и одной ничьей.

    В Сегунде-2019/20 эти клубы обменялись домашними викториями с одинаковым счетом по 1:0.

    Прогноз и ставка на «Жирона» — «Уэска»

    В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам. На победу «Жироны» предлагают — 2.76.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    На викторию «Уэски» дают — 2.88, ничья оценена — в 2.94.

    Анализируя форму обеих команд, можно прийти к выводу, что они на данный момент находятся почти в равных кондициях, и вполне могут поделить очки.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Трактор — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Торпедо — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Йокерит — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Куньлунь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч ЦСКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Фриц — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Басилашвили — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч ПСЖ — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.78
  • Экспресс 15 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Эйбар — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Жирона» — «Уэска»: прогноз, ставка (2.94), статистика, коэффициенты матча 16.10.2021. Прогнозы на футбол. Коллективы положат в свою копилку по баллу
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры