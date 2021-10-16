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    Поднимется ли «Ковентри» на второе место?

    «Блэкберн» — «Ковентри». Прогноз (к. 2.80) и ставка на матч Чемпионшипа 16 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкберн» — «Ковентри»
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    «Ковентри» идет на третьей строчке
    «Блэкберн» будет принимать «Ковентри» в 12-м туре Чемпионшипа. Матч пройдет 16 октября в Блэкберне. Начало — в 17:00 мск. «Блэкберн» — «Ковентри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Блэкберн»

    По итогам 11 туров Чемпионшипа «Блэкберн» занимает восьмое место. До зоны плей-офф «Бродяг» отделяют два очка.

    До позапрошлого тура коллектив потерпел лишь одно поражение. При этом в четырех случаях ему удалось победить.

    Тем не менее, в двух последних поединках он дважды уступил — «Хаддерсфилду» (2:3) и «Блэкпулу» (1:2) на выезде.

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    При этом команда вылетела из Кубка Лиги уже в первом раунде. На своем поле она потерпела поражение от перволигового «Моркамба» (1:2).

    «Ковентри»

    После 11 поединков у «Ковентри» третье место. В активе клуба 22 очка и отрыв в один балл от четвертого «Стока».

    Отставание команды от лидера «Борнмута» составляет три пункта. ВБА идет на втором месте, которое также выводит в АПЛ, и опережает конкурента по разнице мячей.

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    • При этом у клуба уже три поражения в нынешнем сезоне Чемпионшипа. Однако в шести последних матчах он проиграл только раз.

    Еще одна неудача была в первом раунде Кубка Лиги. Обидчиком команды стал второлиговый «Нортхэмптон» (1:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,62.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80.

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    «Блэкберн» — «Ковентри»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 16.10.2021. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Ковентри» на второе место?
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