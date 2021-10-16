«Блэкберн»
По итогам 11 туров Чемпионшипа «Блэкберн» занимает восьмое место. До зоны плей-офф «Бродяг» отделяют два очка.
До позапрошлого тура коллектив потерпел лишь одно поражение. При этом в четырех случаях ему удалось победить.
Тем не менее, в двух последних поединках он дважды уступил — «Хаддерсфилду» (2:3) и «Блэкпулу» (1:2) на выезде.
При этом команда вылетела из Кубка Лиги уже в первом раунде. На своем поле она потерпела поражение от перволигового «Моркамба» (1:2).
«Ковентри»
После 11 поединков у «Ковентри» третье место. В активе клуба 22 очка и отрыв в один балл от четвертого «Стока».
Отставание команды от лидера «Борнмута» составляет три пункта. ВБА идет на втором месте, которое также выводит в АПЛ, и опережает конкурента по разнице мячей.
При этом у клуба уже три поражения в нынешнем сезоне Чемпионшипа. Однако в шести последних матчах он проиграл только раз.
Еще одна неудача была в первом раунде Кубка Лиги. Обидчиком команды стал второлиговый «Нортхэмптон» (1:2).
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,62.
Успех хозяев поля оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,10.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80.