«Блэкберн» будет принимать «Ковентри» в 12-м туре Чемпионшипа. Матч пройдет 16 октября в Блэкберне. Начало — в 17:00 мск. «Блэкберн» — «Ковентри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Блэкберн»

По итогам 11 туров Чемпионшипа «Блэкберн» занимает восьмое место. До зоны плей-офф «Бродяг» отделяют два очка.

До позапрошлого тура коллектив потерпел лишь одно поражение. При этом в четырех случаях ему удалось победить.

Тем не менее, в двух последних поединках он дважды уступил — «Хаддерсфилду» (2:3) и «Блэкпулу» (1:2) на выезде.

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При этом команда вылетела из Кубка Лиги уже в первом раунде. На своем поле она потерпела поражение от перволигового «Моркамба» (1:2).

«Ковентри»

После 11 поединков у «Ковентри» третье место. В активе клуба 22 очка и отрыв в один балл от четвертого «Стока».

Отставание команды от лидера «Борнмута» составляет три пункта. ВБА идет на втором месте, которое также выводит в АПЛ, и опережает конкурента по разнице мячей.

При этом у клуба уже три поражения в нынешнем сезоне Чемпионшипа. Однако в шести последних матчах он проиграл только раз.

Еще одна неудача была в первом раунде Кубка Лиги. Обидчиком команды стал второлиговый «Нортхэмптон» (1:2).

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,62.

Успех хозяев поля оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80.