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    Голландская молодежка обеспечит резвый первый тайм?

    Нидерланды U21 — Уэльс U21. Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, молодежный чемпионат Европы, 12 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Нидерланды U21 — Уэльс U21
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    Джошуа Зиркзее
    Нидерланды U21 сыграет на своем поле с Уэльсом U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 12 октября, начало — в 21:00 мск. Нидерланды U21 — Уэльс U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная Нидерландов U21

    Молодежка Нидерландов традиционно представляет собой грозную силу. Состав у команды по именам выглядит мощно.

    Правда, старт в отборе голландцам не особо удался. Молодежная сборная Нидерландов U21 набрала только 4 очка в 2 поединках.

    В минувшем туре квалификации команда не сумела переиграть швейцарцев (2:2). Оба мяча в активе форварда Джошуа Зиркзее.

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    С молодежной сборной Уэльса голландцы еще не пересекались. Тем большей будет мотивация добыть три пункта.

    Сборная Уэльса U21

    Валлийцы начали отбор не слишком успешно. В трех сыгранных поединках британцы набрали всего 4 очка.

    На текущий момент сборная Уэльса U21 занимает 5 место в своей группе. При этом валлийцы забили 4 мяча, пропустив в свои ворота только один.

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    • Минувший тур Уэльс U21 просто-таки провалил. Минимальное поражение от молдаван стало сенсацией, и сенсацией неприятной.

    Для Уэльса U21 важно сохранить надежность своих тылов. Гостям наверняка придется непросто против сильной атаки голландцев.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Нидерландов U21 за 1.22, на ничью за 6.30, а на Уэльс U21 — за 11.00.

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    Хозяева обладают мощной атакой, способной огорчить любого соперника.

    Гости будут рады даже ничьей, тем паче весьма неплохо обороняются.

    И по составу, и по уровню игры голландцы должны с легкостью переигрывать валлийцев. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.17.

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    Нидерланды U21 — Уэльс U21: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 12.10.2021. Прогнозы на футбол. Голландская молодежка обеспечит резвый первый тайм?
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