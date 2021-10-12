Нидерланды U21 сыграет на своем поле с Уэльсом U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 12 октября, начало — в 21:00 мск. Нидерланды U21 — Уэльс U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Нидерландов U21

Молодежка Нидерландов традиционно представляет собой грозную силу. Состав у команды по именам выглядит мощно.

Правда, старт в отборе голландцам не особо удался. Молодежная сборная Нидерландов U21 набрала только 4 очка в 2 поединках.

В минувшем туре квалификации команда не сумела переиграть швейцарцев (2:2). Оба мяча в активе форварда Джошуа Зиркзее.

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С молодежной сборной Уэльса голландцы еще не пересекались. Тем большей будет мотивация добыть три пункта.

Сборная Уэльса U21

Валлийцы начали отбор не слишком успешно. В трех сыгранных поединках британцы набрали всего 4 очка.

На текущий момент сборная Уэльса U21 занимает 5 место в своей группе. При этом валлийцы забили 4 мяча, пропустив в свои ворота только один.

Минувший тур Уэльс U21 просто-таки провалил. Минимальное поражение от молдаван стало сенсацией, и сенсацией неприятной.

Для Уэльса U21 важно сохранить надежность своих тылов. Гостям наверняка придется непросто против сильной атаки голландцев.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Нидерландов U21 за 1.22, на ничью за 6.30, а на Уэльс U21 — за 11.00.

Хозяева обладают мощной атакой , способной огорчить любого соперника.

Гости будут рады даже ничьей, тем паче весьма неплохо обороняются.

И по составу, и по уровню игры голландцы должны с легкостью переигрывать валлийцев. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.17.