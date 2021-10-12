Люксембург U21
Молодежная сборная Люксембурга не сможет вклиниться в борьбу за путевку в финальную часть ЧЕ-2023. В пяти встречах она набрала всего одно очко и засела на дне турнирки.
Этот единственный пункт «герцоги» набрали в позапрошлом туре, расписав мировую на своем поле как раз с предстоящим противником, сыграв 1:1. Перед этим они проиграли три игры подряд.
В этот период они уступили дома Черногории со счетом 1:2, а также были повержены на выезде 0:6 Швецией и 0:3 Италией.
В последнем поединке отбора на молодежный Евро-2023 коллектив потерпел гостевое поражение от Ирландии с результатом 0:2.
Босния и Герцеговина U21
Босния и Герцеговина после четырех сыгранных матчей занимает предпоследнее место в своей отборочной группе. Пока что в их активе лишь два очка.
В конце марта балканцы сыграли вничью с Черногорией. Встреча тогда завершилась со счетом 2:2.
Затем в сентябре боснийская сборная потерпела поражение от Ирландии и сыграла вничью с лидером группы Швецией.
А уже в октябре команда потерпела домашнее поражение от Италии с результатом 1:2.
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,44,
Успех хозяев поля оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 3,80.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,10.