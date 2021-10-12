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    Кто одержит первую победу?

    Люксембург U21 — Босния и Герцеговина U21. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 12 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Люксембург U21 — Босния и Герцеговина U21
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    Босния и Герцеговина идет на 5-м месте в группе
    12 октября в Эш-сюр-Альзетт молодежная команда Люксембурга сыграет против сверстников из Боснии и Герцеговины в отборочном матче чемпионата Европы-2023. Встреча начнется в 17:30 по мск. Люксембург U21 — Босния и Герцеговина U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Люксембург U21

    Молодежная сборная Люксембурга не сможет вклиниться в борьбу за путевку в финальную часть ЧЕ-2023. В пяти встречах она набрала всего одно очко и засела на дне турнирки.

    Этот единственный пункт «герцоги» набрали в позапрошлом туре, расписав мировую на своем поле как раз с предстоящим противником, сыграв 1:1. Перед этим они проиграли три игры подряд.

    В этот период они уступили дома Черногории со счетом 1:2, а также были повержены на выезде 0:6 Швецией и 0:3 Италией.

    Все прогнозы на футбол

    В последнем поединке отбора на молодежный Евро-2023 коллектив потерпел гостевое поражение от Ирландии с результатом 0:2.

    Босния и Герцеговина U21

    Босния и Герцеговина после четырех сыгранных матчей занимает предпоследнее место в своей отборочной группе. Пока что в их активе лишь два очка.

    В конце марта балканцы сыграли вничью с Черногорией. Встреча тогда завершилась со счетом 2:2.

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    • Затем в сентябре боснийская сборная потерпела поражение от Ирландии и сыграла вничью с лидером группы Швецией.

    А уже в октябре команда потерпела домашнее поражение от Италии с результатом 1:2.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,44,

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    Успех хозяев поля оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 3,80.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,10.

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    Люксембург U21 — Босния и Герцеговина U21: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 12.10.2021. Прогнозы на футбол. Кто одержит первую победу?
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