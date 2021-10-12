Сборная Ирана в четвертом туре третьего раунда квалификации ЧМ-2022 в зоне Азии сыграет дома против команды Южной Кореи. Встреча пройдет 12 октября в Тегеране, начало — в 16:30 по мск. Иран — Южная Корея: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Иран

Сборная Ирана не без проблем преодолела второй этап квалификации, став победителем своей группы только по итогам последнего тура.

На данной же стадии отбора «Принцы Персии» выиграли все три проведенные встречи и идут во главе турнирной таблицы. Причем за все эти поединки они не пропускали.

На старте данного этапа отбора иранцы сперва смогли добыть непростую домашнюю викторию над сборной Сирией, победив со счетом 1:0, а затем разгромили в гостях Ирак со счетом 3:0.

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Накануне же персы обыграли на выезде ОАЭ со счетом 1:0. Сейчас у них 10-матчевая победная серия. Причем в восьми этих поединках они смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Южная Корея

Сборная Южной Кореи легко преодолела предыдущий квалификационный этап, выиграв свою группу у Ливана, Туркменистана и Шри-Ланки, добыв пять побед при одной мировой.

На данной стадии квалификации «тигры» по итогам трех туров набрали семь пунктов, с которыми разместились вслед за своим предстоящим противником, но значительно опережая преследователей.

Корейцы этот этап начали с домашней мировой против сборной Ирака, сыграв 0:0. Затем они добились минимальной победы над Ливаном, победив со счетом 1:0 в родных стенах.

Несколько же дней тому назад Корея обыграла в родных стенах Сирию со счетом 2:1. Отметим, что она последний раз уступила в официальной игре аж в январе 2019.

За последние десять очных встреч этих сборных корейцы ни разу не обыграли иранцев в основное время. В этот период было шесть мировых и четыре виктории персов. Причем все они завершились на ТМ 2,5.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Ирана предлагают — 2.26.

На викторию Южной Кореи дают — 3.44, ничья оценена — в 3.10.

Уж очень нерезультаивно играют между собой эти сборные. И сейчас от их противостоянии мы точно уж не ждем голевой феерии.