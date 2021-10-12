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    «Эллины» удержатся во главе группы

    Кипр U21 — Греция U21. Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 12 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2023 U21 Прогнозы на сборную Греции Прогнозы на Сборная Кипра
    Прогноз и ставки на Кипр U21 — Греция U21
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    Яннис Сарделис
    Молодежная сборная Кипра на своем поле сыграет против сверстников из Греции в очередном туре отборочной копании к ЧЕ-2023. Игра состоится 12 октября и начнется в 19:00 по мск. Кипр U21 — Греция U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кипр U21

    Молодежная сборная Кипра в этом отборочном цикле успела отыграть три встречи, набрав в них семь баллов и находится пока на второй строке в турнирной таблице группы D.

    Начал данную компанию коллектив из острова Афродиты с ничейного результата против предстоящего противника 0:0 в гостях, после чего дважды по 6:0 разгромил немощный Лихтенштейн.

    Стоит отметить, что эти виктории стали только третьими за последние 11 официальных игр для киприотов. Еще в этот период было две мировые и аж шесть поражений.

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    У сборной Кипра всего лишь две виктории за последние девять домашних официальных встреч при одной ничьей и шести фиаско.

    Греция U21

    Молодежка Греции лидирует в этой группе. Она провела четыре встречи и смогла добыть в них восемь пунктов, не проиграв еще ни разу в данной компании.

    Стартовали «эллины» с домашней ничьей против предстоящего противника, затем разгромили в гостях Лихтенштейн со счетом 5:0, после чего поделили очки на выезде с Исландией 1:1 и накануне обыграли в гостях Белоруссию 2:0.

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    • К данной встрече греки подходят с 6-матчевой беспроигрышной серией, в которой они поровну поделили победные результаты и мировые исходы.

    В целом Греция неплохо выступает вне родных стен, проиграв только дважды за последние девять поединков, также было в этом отрезке три ничьи и четыре виктории.

    В данной вековой категории эти сборные встречались между собой четырежды, где дважды выиграли греки и два матча закончились вничью.

    Прогноз и ставка на Кипр U21 — Греция U21

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Греции U21 предлагают — 2.15.

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    На викторию Кипра U21 дают — 3.16, ничья оценена — в 3.52.

    Греки обладают более качественным подбором исполнителей и, как мы считаем, должны выиграть в данной игре. Наш прогноз на этот поединок — П2.

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    Кипр U21 — Греция U21: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 12.10.2021. Прогнозы на футбол. «Эллины» удержатся во главе группы
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