Молодежная сборная Кипра на своем поле сыграет против сверстников из Греции в очередном туре отборочной копании к ЧЕ-2023. Игра состоится 12 октября и начнется в 19:00 по мск. Кипр U21 — Греция U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кипр U21

Молодежная сборная Кипра в этом отборочном цикле успела отыграть три встречи, набрав в них семь баллов и находится пока на второй строке в турнирной таблице группы D.

Начал данную компанию коллектив из острова Афродиты с ничейного результата против предстоящего противника 0:0 в гостях, после чего дважды по 6:0 разгромил немощный Лихтенштейн.

Стоит отметить, что эти виктории стали только третьими за последние 11 официальных игр для киприотов. Еще в этот период было две мировые и аж шесть поражений.

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У сборной Кипра всего лишь две виктории за последние девять домашних официальных встреч при одной ничьей и шести фиаско.

Греция U21

Молодежка Греции лидирует в этой группе. Она провела четыре встречи и смогла добыть в них восемь пунктов, не проиграв еще ни разу в данной компании.

Стартовали «эллины» с домашней ничьей против предстоящего противника, затем разгромили в гостях Лихтенштейн со счетом 5:0, после чего поделили очки на выезде с Исландией 1:1 и накануне обыграли в гостях Белоруссию 2:0.

К данной встрече греки подходят с 6-матчевой беспроигрышной серией, в которой они поровну поделили победные результаты и мировые исходы.

В целом Греция неплохо выступает вне родных стен, проиграв только дважды за последние девять поединков, также было в этом отрезке три ничьи и четыре виктории.

В данной вековой категории эти сборные встречались между собой четырежды, где дважды выиграли греки и два матча закончились вничью.

Прогноз и ставка на Кипр U21 — Греция U21

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Греции U21 предлагают — 2.15.

На викторию Кипра U21 дают — 3.16, ничья оценена — в 3.52.

Греки обладают более качественным подбором исполнителей и, как мы считаем, должны выиграть в данной игре. Наш прогноз на этот поединок — П2.