«Нью-Йорк Ред Буллз» сыграет на своем поле против «Интер Майами» в очередном матче чемпионата МЛС. Игра пройдет 10 октября в Нью-Йорке, начало — в 01:00 мск. «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк Ред Буллз»

«Ред Буллз» после 27-ми сыгранных матчей занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. От зоны плей-офф команда из Нью-Йорка отстает на шесть очков.

В предыдущем матче «Ред Буллз» одержали гостевую победу над «Цинциннати» — 1:0.

После этого беспроигрышная серия команды Герхарда Штрубера достигла пяти матчей — три победы и две ничьи. На этом отрезке «Нью-Йорк Ред Буллз» пропустил лишь два мяча.

Гостевая победная серия «Ред Буллз» составляет уже три матча.

«Интер Майами»

«Интер» тоже провел 27 матчей, но в таблице Востока находится за пределами первой десятки — на 11-й строчке. От седьмого места, которое позволяет участвовать в плей-офф, команда из Майами отстает на восемь очков.

И судя по последним результатам, в этом году «Интер» ограничится участием в регулярном чемпионате.

Все прогнозы на футбол

Серия поражений «Интера» составляет уже четыре матча, в которых клубу удалось забить только один мяч.

«Интер» потерпел шесть поражений в десяти предыдущих матчах на выезде.

Прогноз и ставка

На «Ред Буллз» в этом матче можно поставить за 1.57, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Интера» — за 5.80.

В середине сентября «Ред Буллз» выиграли на поле «Интера» со счетом 4:0. История может повториться, учитывая состояние клуба из Флориды.

Ставка — победа «Ред Буллз» с форой (-1,5) за 2.62.