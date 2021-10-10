«Нью-Йорк Ред Буллз»
«Ред Буллз» после 27-ми сыгранных матчей занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. От зоны плей-офф команда из Нью-Йорка отстает на шесть очков.
В предыдущем матче «Ред Буллз» одержали гостевую победу над «Цинциннати» — 1:0.
После этого беспроигрышная серия команды Герхарда Штрубера достигла пяти матчей — три победы и две ничьи. На этом отрезке «Нью-Йорк Ред Буллз» пропустил лишь два мяча.
Гостевая победная серия «Ред Буллз» составляет уже три матча.
«Интер Майами»
«Интер» тоже провел 27 матчей, но в таблице Востока находится за пределами первой десятки — на 11-й строчке. От седьмого места, которое позволяет участвовать в плей-офф, команда из Майами отстает на восемь очков.
И судя по последним результатам, в этом году «Интер» ограничится участием в регулярном чемпионате.
Серия поражений «Интера» составляет уже четыре матча, в которых клубу удалось забить только один мяч.
«Интер» потерпел шесть поражений в десяти предыдущих матчах на выезде.
Прогноз и ставка
На «Ред Буллз» в этом матче можно поставить за 1.57, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Интера» — за 5.80.
В середине сентября «Ред Буллз» выиграли на поле «Интера» со счетом 4:0. История может повториться, учитывая состояние клуба из Флориды.
Ставка — победа «Ред Буллз» с форой (-1,5) за 2.62.