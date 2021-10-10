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    «Нью-Йорк Ред Буллз» снова обыграет «Интер Майами» с крупным счетом?

    «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами». Прогноз (к. 2.62) и ставки на МЛС 10 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами»
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    Беспроигрышная серия «Ред Буллз» составляет уже пять матчей
    «Нью-Йорк Ред Буллз» сыграет на своем поле против «Интер Майами» в очередном матче чемпионата МЛС. Игра пройдет 10 октября в Нью-Йорке, начало — в 01:00 мск. «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Йорк Ред Буллз»

    «Ред Буллз» после 27-ми сыгранных матчей занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. От зоны плей-офф команда из Нью-Йорка отстает на шесть очков.

    В предыдущем матче «Ред Буллз» одержали гостевую победу над «Цинциннати» — 1:0.

    После этого беспроигрышная серия команды Герхарда Штрубера достигла пяти матчей — три победы и две ничьи. На этом отрезке «Нью-Йорк Ред Буллз» пропустил лишь два мяча.

    Гостевая победная серия «Ред Буллз» составляет уже три матча.

    «Интер Майами»

    «Интер» тоже провел 27 матчей, но в таблице Востока находится за пределами первой десятки — на 11-й строчке. От седьмого места, которое позволяет участвовать в плей-офф, команда из Майами отстает на восемь очков.

    И судя по последним результатам, в этом году «Интер» ограничится участием в регулярном чемпионате.

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    Серия поражений «Интера» составляет уже четыре матча, в которых клубу удалось забить только один мяч.

    «Интер» потерпел шесть поражений в десяти предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Ред Буллз» в этом матче можно поставить за 1.57, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Интера» — за 5.80.

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    В середине сентября «Ред Буллз» выиграли на поле «Интера» со счетом 4:0. История может повториться, учитывая состояние клуба из Флориды.

    Ставка — победа «Ред Буллз» с форой (-1,5) за 2.62.

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    «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 10.10.2021. Прогнозы на футбол. «Нью-Йорк Ред Буллз» снова обыграет «Интер Майами» с крупным счетом?
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