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    Болгария снова обыграет Литву?

    Литва — Болгария. Прогноз (к. 2.00) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 9 октября 2021 гола

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    Сборная Болгарии
    Сборная Литвы сыграет на своем поле против команды Болгарии в отборочном турнире ЧМ-2022. Матч пройдет 9 октября в Вильнюсе, начало — в 16:00 мск. Литва — Болгария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа C 09 Октября 2021 года
    Литва
  • Вильнюс
    •  Литва 16:00 Болгария Болгария
  • София
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.30
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 1.95
  • Ставка!
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    Литва

    Сборная Литвы — одна из худших команд текущего отбора. Литовцы до сих не набрали ни одного очка.

    Прямо сейчас у Литвы серия из пяти поражений в квалификации и не менее приятная разница мячей — 1:13.

    В прошлом месяца Литва проиграла с разгромным счетом Северной Ирландии и Италии, а также уступила болгарам в гостевом матче.

    Серия поражения Литвы составляет уже девять матчей, последний раз она побеждала в ноябре прошлого года.

    Болгария

    У Болгарии ситуацию чуть лучше, хотя в турнирной таблице своей группы она находится на предпоследнем месте. Но важно то, что конкуренты пока не очень далеко.

    В начале сентября болгары сенсационно сыграли вничью с Италией. Встреча с действующими чемпионами Европы завершилась со счетом 1:1.

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    А потом была победа над Литвой — 1:0. Кроме того, в сентябре Болгария разгромила Грузию (4:1) в рамках товарищеского матча.

    Болгария в семи предыдущих матчах потерпела только два поражения.

    Прогноз и ставка

    На Литву в этом матче можно поставить за 4.33, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а победу Болгарии — за 2.00.

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    Если болгары выстояли в гостевой встрече с Италией, то уж, наверное, они как-нибудь и Литву обыграют. Вряд ли с разницей более чем в два мяча, но гости, скорее всего, одержат победу.

    Ставка — победа Болгарии за 2.00.

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    Литва — Болгария: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 09.10.2021. Прогнозы на футбол. Болгария снова обыграет Литву?
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