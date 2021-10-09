Сборная Литвы сыграет на своем поле против команды Болгарии в отборочном турнире ЧМ-2022. Матч пройдет 9 октября в Вильнюсе, начало — в 16:00 мск. Литва — Болгария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Литва

Сборная Литвы — одна из худших команд текущего отбора. Литовцы до сих не набрали ни одного очка.

Прямо сейчас у Литвы серия из пяти поражений в квалификации и не менее приятная разница мячей — 1:13.

В прошлом месяца Литва проиграла с разгромным счетом Северной Ирландии и Италии, а также уступила болгарам в гостевом матче.

Серия поражения Литвы составляет уже девять матчей, последний раз она побеждала в ноябре прошлого года.

Болгария

У Болгарии ситуацию чуть лучше, хотя в турнирной таблице своей группы она находится на предпоследнем месте. Но важно то, что конкуренты пока не очень далеко.

В начале сентября болгары сенсационно сыграли вничью с Италией. Встреча с действующими чемпионами Европы завершилась со счетом 1:1.

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А потом была победа над Литвой — 1:0. Кроме того, в сентябре Болгария разгромила Грузию (4:1) в рамках товарищеского матча.

Болгария в семи предыдущих матчах потерпела только два поражения.

Прогноз и ставка

На Литву в этом матче можно поставить за 4.33, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а победу Болгарии — за 2.00.

Если болгары выстояли в гостевой встрече с Италией, то уж, наверное, они как-нибудь и Литву обыграют. Вряд ли с разницей более чем в два мяча, но гости, скорее всего, одержат победу.

Ставка — победа Болгарии за 2.00.