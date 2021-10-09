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    Поднимется ли Азербайджан с последнего места?

    Азербайджан — Ирландия. Прогноз (к. 2.20) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 9 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Азербайджан — Ирландия
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    В первом матче Азербайджан увез ничью из Ирландии
    Сборная Азербайджана сыграет на своем поле против команды Ирландии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 9 октября в Казани, начало — в 19:00 мск. Азербайджан — Ирландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа A 09 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.25
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    Азербайджан

    Азербайджан неудачно стартовал в квалификации на чемпионат мира.

    До предпоследнего тура команда не набрала ни одного очка. В конце марта команда Джанни Де Бьязи потерпела поражения от Португалии и Сербии.

    В сентябре Азербайджана проиграл снова — Люксембургу (1:2) в гостях. И только потом закавказская сборная сыграла вничью с грядущим соперником (1:1) на выезде.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В последнем туре коллектив снова потерпел поражение — от Португалии со счетом 0:3 на своем поле.

    Ирландия

    Сборная Ирландии в последнее время сильно сдала и пропустила два последних больших турнира — чемпионат мира 2018 года и чемпионат Европы 2020 года.

    Похоже, что и на мундиаль-2022 «парни в зеленом» также не попадут. После пяти туров у них всего два зачетных балла и предпоследнее место в группе.

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  • 23/09/2021

    • Три игры островитяне проиграли, уступив достойно на выезде 2:3 Сербии и 1:2 Португалии, а также сенсационно потерпели фиаско в родных стенах от Люксембурга — 0:1.

    Свои очки они заработали, расписав дома мировые с Азербайджаном (1:1) и Сербией (1:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,60, ничья — в 3,00.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,20.

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    Азербайджан — Ирландия: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 09.10.2021. Прогнозы на футбол. Поднимется ли Азербайджан с последнего места?
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