Сборная Азербайджана сыграет на своем поле против команды Ирландии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 9 октября в Казани, начало — в 19:00 мск. Азербайджан — Ирландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Азербайджан

Азербайджан неудачно стартовал в квалификации на чемпионат мира.

До предпоследнего тура команда не набрала ни одного очка. В конце марта команда Джанни Де Бьязи потерпела поражения от Португалии и Сербии.

В сентябре Азербайджана проиграл снова — Люксембургу (1:2) в гостях. И только потом закавказская сборная сыграла вничью с грядущим соперником (1:1) на выезде.

Все прогнозы на ЧМ-2022

В последнем туре коллектив снова потерпел поражение — от Португалии со счетом 0:3 на своем поле.

Ирландия

Сборная Ирландии в последнее время сильно сдала и пропустила два последних больших турнира — чемпионат мира 2018 года и чемпионат Европы 2020 года.

Похоже, что и на мундиаль-2022 «парни в зеленом» также не попадут. После пяти туров у них всего два зачетных балла и предпоследнее место в группе.

Три игры островитяне проиграли, уступив достойно на выезде 2:3 Сербии и 1:2 Португалии, а также сенсационно потерпели фиаско в родных стенах от Люксембурга — 0:1.

Свои очки они заработали, расписав дома мировые с Азербайджаном (1:1) и Сербией (1:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25.

Успех хозяев поля оценивается в 3,60, ничья — в 3,00.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,20.