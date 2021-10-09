«Атлетико Минейро»
«Петушки» уверенно лидируют с 50 очками в активе. Сейчас у них 15-матчевая беспроигрышная серия, где было девять викторий.
Отрыв от ближайшего преследователя «Фламенго» составляет 11 баллов. При этом у клуба из Рио еще есть два поединка в запасе.
На прошлой неделе «Атлетико Минейро» вылетел из Кубка Либертадорес на стадии полуфинала. Клуб уступил дуэль еще одному конкуренту на внутренней арене «Палмейрасу».
Коллектив, судя по всему, переживает определенный спад, ведь одержал одну победу в пяти предыдущих матчах во всех турнирах при четырех ничьих.
«Сеара»
«Сеара» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии, имея на своем счету 29 очков.
В 22 сыгранных турах подопечные Тиаго Нунеша одержали шесть побед, 11 матчей сыграли вничью и потерпели пять поражений.
В трех последних матчах «черно-белые» не знают поражений. Правда, и выиграть удалось один раз — у «Шапекоэнсе» (1:0).
В двух других поединках коллектив соответственно сыграл вничью. На своем поле он сыграл вничью с «Сантосом» и «Интернасьоналом» с одинаковым счетом 0:0.
Прогнозы и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.
Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 4,20
Наши прогноз и ставка — «Атлетико Минейро» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,20.