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    Укрепит ли «Атлетико Минейро» свое лидерство?

    «Атлетико Минейро» — «Сеара». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Чемпионат Бразилия, 9 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Минейро» — «Сеара»
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    «Атлетико Минейро» одержал одну победу в пяти матчах
    В рамках 25-го тура бразильской Серии А «Америка Минейро» на своем поле сыграет против «Сеары». Встреча состоится 9 октября и начнется в 22:30 по мск. «Атлетико Минейро» — «Сеара»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атлетико Минейро»

    «Петушки» уверенно лидируют с 50 очками в активе. Сейчас у них 15-матчевая беспроигрышная серия, где было девять викторий.

    Отрыв от ближайшего преследователя «Фламенго» составляет 11 баллов. При этом у клуба из Рио еще есть два поединка в запасе.

    На прошлой неделе «Атлетико Минейро» вылетел из Кубка Либертадорес на стадии полуфинала. Клуб уступил дуэль еще одному конкуренту на внутренней арене «Палмейрасу».

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    Коллектив, судя по всему, переживает определенный спад, ведь одержал одну победу в пяти предыдущих матчах во всех турнирах при четырех ничьих.

    «Сеара»

    «Сеара» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии, имея на своем счету 29 очков.

    В 22 сыгранных турах подопечные Тиаго Нунеша одержали шесть побед, 11 матчей сыграли вничью и потерпели пять поражений.

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    • В трех последних матчах «черно-белые» не знают поражений. Правда, и выиграть удалось один раз — у «Шапекоэнсе» (1:0).

    В двух других поединках коллектив соответственно сыграл вничью. На своем поле он сыграл вничью с «Сантосом» и «Интернасьоналом» с одинаковым счетом 0:0.

    Прогнозы и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

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    Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 4,20

    Наши прогноз и ставка — «Атлетико Минейро» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,20.

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    «Атлетико Минейро» — «Сеара»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 09.10.2021. Прогнозы на футбол. Укрепит ли «Атлетико Минейро» свое лидерство?
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