В рамках 25-го тура бразильской Серии А «Америка Минейро» на своем поле сыграет против «Сеары». Встреча состоится 9 октября и начнется в 22:30 по мск. «Атлетико Минейро» — «Сеара»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико Минейро»

«Петушки» уверенно лидируют с 50 очками в активе. Сейчас у них 15-матчевая беспроигрышная серия, где было девять викторий.

Отрыв от ближайшего преследователя «Фламенго» составляет 11 баллов. При этом у клуба из Рио еще есть два поединка в запасе.

На прошлой неделе «Атлетико Минейро» вылетел из Кубка Либертадорес на стадии полуфинала. Клуб уступил дуэль еще одному конкуренту на внутренней арене «Палмейрасу».

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Коллектив, судя по всему, переживает определенный спад, ведь одержал одну победу в пяти предыдущих матчах во всех турнирах при четырех ничьих.

«Сеара»

«Сеара» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии, имея на своем счету 29 очков.

В 22 сыгранных турах подопечные Тиаго Нунеша одержали шесть побед, 11 матчей сыграли вничью и потерпели пять поражений.

В трех последних матчах «черно-белые» не знают поражений. Правда, и выиграть удалось один раз — у «Шапекоэнсе» (1:0).

В двух других поединках коллектив соответственно сыграл вничью. На своем поле он сыграл вничью с «Сантосом» и «Интернасьоналом» с одинаковым счетом 0:0.

Прогнозы и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 4,20

Наши прогноз и ставка — «Атлетико Минейро» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,20.