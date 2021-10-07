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    Корейцы победят без пропущенных мячей

    Южная Корея — Сирия. Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, отбор ЧМ-2022, 7 октября 2021 года

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    Южная Корея — Сирия
    В третьем туре третьего раунда квалификации ЧМ-2022 в зоне Азии сборная Южной Кореи сыграет дома против команды Сирии. Встреча пройдет 7 октября в Сеуле, начало — в 14:00 по мск. Южная Корея — Сирия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Южная Корея

    Сборная Южной Кореи без проблем преодолела предыдущий квалификационный этап, выиграв свою группу у Ливана, Туркменистана и Шри-Ланки.

    За шесть проведенных встреч «тигры» добыли пять викторий и сыграли вничью на выезде с ливанцами (0:0). Во всех этих поединках они отличились 22 раза, а пропустили всего лишь один мяч.

    Текущую же стадию отбора корейцы начали с домашней мировой против сборной Ирака, сыграв 0:0. Затем они добились минимальной победы над Ливаном, победив со счетом 1:0 в родных стенах.

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    К слову, сборная Южной Кореи последний раз уступила в официальной игре аж в январе 2019 года, проиграв тогда Катару 0:1 в четвертьфинале Кубка Азии.

    Сирия

    Сборная Сирии в одной компании с Китаем, Филиппинами, Мальдивами и Гуам заняла первое место на предыдущем этапе квалификации.

    За восемь встреч сирийцы добыли семь викторий и раз проиграли китайцам. За все эти игры они забили 22 гола, а пропустили в свои ворота всего семь мячей.

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  • 03/10/2021

    • Третий отборочный раунд «орлы» начали с гостевого поражения от сборной Ирана, уступив со счетом 0:1, после чего они на своей арене расписали мировую с ОАЭ, сыграв 1:1.

    К данной встрече сборная Сирии подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой она трижды уступила и одну игру свела мировым исходом.

    В отборе к ЧМ-2018 корейцы дома обыграли сирийцев со счетом 1:0, а в другой игре была ничья 0:0.

    Прогноз и ставка на Южная Корея — Сирия

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Южной Кореи предлагают — 1.30.

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    На викторию Сирии дают — 11.50, ничья оценена — в 5.00.

    У корейцев очень надежная оборона. За весь этот отборочный турнир они пропустили всего лишь один мяч. И учитывая данный факт, в данном поединке прогнозируем сухую викторию хозяев.

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    Южная Корея — Сирия: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 07.10.2021. Прогнозы на футбол. Корейцы победят без пропущенных мячей
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