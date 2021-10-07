В третьем туре третьего раунда квалификации ЧМ-2022 в зоне Азии сборная Южной Кореи сыграет дома против команды Сирии. Встреча пройдет 7 октября в Сеуле, начало — в 14:00 по мск. Южная Корея — Сирия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Южная Корея

Сборная Южной Кореи без проблем преодолела предыдущий квалификационный этап, выиграв свою группу у Ливана, Туркменистана и Шри-Ланки.

За шесть проведенных встреч «тигры» добыли пять викторий и сыграли вничью на выезде с ливанцами (0:0). Во всех этих поединках они отличились 22 раза, а пропустили всего лишь один мяч.

Текущую же стадию отбора корейцы начали с домашней мировой против сборной Ирака, сыграв 0:0. Затем они добились минимальной победы над Ливаном, победив со счетом 1:0 в родных стенах.

Все прогнозы на футбол

К слову, сборная Южной Кореи последний раз уступила в официальной игре аж в январе 2019 года, проиграв тогда Катару 0:1 в четвертьфинале Кубка Азии.

Сирия

Сборная Сирии в одной компании с Китаем, Филиппинами, Мальдивами и Гуам заняла первое место на предыдущем этапе квалификации.

За восемь встреч сирийцы добыли семь викторий и раз проиграли китайцам. За все эти игры они забили 22 гола, а пропустили в свои ворота всего семь мячей.

Третий отборочный раунд «орлы» начали с гостевого поражения от сборной Ирана, уступив со счетом 0:1, после чего они на своей арене расписали мировую с ОАЭ, сыграв 1:1.

К данной встрече сборная Сирии подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой она трижды уступила и одну игру свела мировым исходом.

В отборе к ЧМ-2018 корейцы дома обыграли сирийцев со счетом 1:0, а в другой игре была ничья 0:0.

Прогноз и ставка на Южная Корея — Сирия

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Южной Кореи предлагают — 1.30.

На викторию Сирии дают — 11.50, ничья оценена — в 5.00.

У корейцев очень надежная оборона. За весь этот отборочный турнир они пропустили всего лишь один мяч. И учитывая данный факт, в данном поединке прогнозируем сухую викторию хозяев.