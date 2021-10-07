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    «Палмейрас» бросит все силы на Серию А

    «Америка Минейро» — «Палмейрас». Прогноз, ставка (к. 2.27) на футбол, Чемпионат Бразилия, 7 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Америка Минейро» — «Палмейрас»
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    Луис Адриано
    В рамках 24-го тура бразильской Серии А «Америка Минейро» на своем поле сыграет против «Палмейраса». Встреча состоится 7 октября и начнется в 03:30 по мск. «Америка Минейро» — «Палмейрас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Америка Минейро»

    По итогам 23-х сыгранных туров «Америка Минейро», которая в прошлом сезоне поднялась из первого дивизиона, идет вблизи зоны вылета, опережая ее на четыре пункта.

    К данной игре «кролики» подходят с 6-матчевой беспроигрышной серией, трижды победив за этот период при трех мировых исходах. Последний раз они уступали в конце августа — дома «Брагантино» 0:2.

    В минувшем же игровом дне клуб из города Белу-Оризонти в гостях переиграл «Куябу» 2:0, которая идет на пару строк выше. Перед этим у него было три ничьи подряд и все низовые.

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    Пока «Америка Минейро» в родных стенах в текущем первенстве соблюдает полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по четыре раза при разнице мячей 10:8.

    «Палмейрас»

    «Палмейрас» перед данным поединком находится на второй строке в Серии А, сильно отставая от лидера, а конкуренты находятся на расстоянии 1-2 баллов.

    К данной встрече «зеленейшие» подходят с 4-матчевой безвыигрышной серией, в который раз уступили, проиграв в рамках чемпионата на выезде «Коринтиансу» со счетом 1:2, а также трижды сыграли вничью.

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  • 03/10/2021

    • Так два из этих мировых результата пришлись на полуфинал Кубка Либертадорес, где клуб из города Сан-Паулу переиграл «Атлетико Минейро» и пробился в финал турнира. Еще была ничья в первенстве накануне дома с «Жевентуде» 1:1.

    Вне родных стен «Палмейрас» в текущем бразильском чемпионате добился пяти викторий, расписал одну мировую и четыре встречи проиграл, разница мячей — 13:9.

    В первом круге «Палмейрас» на своем поле обыграл «Америку» со счетом 2:1. Всего за последние десять очных встреч этих клубов шесть раз побеждали «зеленейшие» при четырех ничьих.

    Прогноз и ставка на «Америка Минейро» — «Палмейрас»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Палмейраса» предлагают — 2.27.

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    На викторию «Америка Минейро» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.32.

    Столь низкие результаты «Палмейраса» в последнее время связаны с их участием в Кубке Либертадорес, но сейчас там наступил перерыв до конца ноября, и поэтому гости бросят все силы на чемпионат, где они ведут борьбу за медали. В общем, в данном поединке рекомендуем ставить на викторию «Палмейраса».

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    «Америка Минейро» — «Палмейрас»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 07.10.2021. Прогнозы на футбол. «Палмейрас» бросит все силы на Серию А
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