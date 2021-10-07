В рамках 24-го тура бразильской Серии А «Америка Минейро» на своем поле сыграет против «Палмейраса». Встреча состоится 7 октября и начнется в 03:30 по мск. «Америка Минейро» — «Палмейрас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Америка Минейро»

По итогам 23-х сыгранных туров «Америка Минейро», которая в прошлом сезоне поднялась из первого дивизиона, идет вблизи зоны вылета, опережая ее на четыре пункта.

К данной игре «кролики» подходят с 6-матчевой беспроигрышной серией, трижды победив за этот период при трех мировых исходах. Последний раз они уступали в конце августа — дома «Брагантино» 0:2.

В минувшем же игровом дне клуб из города Белу-Оризонти в гостях переиграл «Куябу» 2:0, которая идет на пару строк выше. Перед этим у него было три ничьи подряд и все низовые.

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Пока «Америка Минейро» в родных стенах в текущем первенстве соблюдает полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по четыре раза при разнице мячей 10:8.

«Палмейрас»

«Палмейрас» перед данным поединком находится на второй строке в Серии А, сильно отставая от лидера, а конкуренты находятся на расстоянии 1-2 баллов.

К данной встрече «зеленейшие» подходят с 4-матчевой безвыигрышной серией, в который раз уступили, проиграв в рамках чемпионата на выезде «Коринтиансу» со счетом 1:2, а также трижды сыграли вничью.

Так два из этих мировых результата пришлись на полуфинал Кубка Либертадорес, где клуб из города Сан-Паулу переиграл «Атлетико Минейро» и пробился в финал турнира. Еще была ничья в первенстве накануне дома с «Жевентуде» 1:1.

Вне родных стен «Палмейрас» в текущем бразильском чемпионате добился пяти викторий, расписал одну мировую и четыре встречи проиграл, разница мячей — 13:9.

В первом круге «Палмейрас» на своем поле обыграл «Америку» со счетом 2:1. Всего за последние десять очных встреч этих клубов шесть раз побеждали «зеленейшие» при четырех ничьих.

Прогноз и ставка на «Америка Минейро» — «Палмейрас»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Палмейраса» предлагают — 2.27.

На викторию «Америка Минейро» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.32.

Столь низкие результаты «Палмейраса» в последнее время связаны с их участием в Кубке Либертадорес, но сейчас там наступил перерыв до конца ноября, и поэтому гости бросят все силы на чемпионат, где они ведут борьбу за медали. В общем, в данном поединке рекомендуем ставить на викторию «Палмейраса».