4 октября на стадионе «Люмен Филд» «Сиэтл Саундерс» примет «Колорадо Рэпидз». Матч регулярного чемпионата начнется в 05:00 мск. «Сиэтл Саундерс» — «Колорадо Рэпидз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сиэтл Саундерс»

«Сиэтл» является единоличным лидером Западной конференции. Команда набрала 51 очков. В ее активе 15 побед, 6 ничьих и 5 поражений. В общем зачете хозяева занимают вторую позицию.

«Саундерс» в последних матчах лиги победил «Спортинг Канзас-Сити» со счетом 2:1 и обыграл «Сан-Хосе» с результатом 3:1.

23 сентября «сине-зеленые» провели матч в Кубке лиги Северной и Центральной Америки, в котором проиграли «Леону» 2:3.

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В составе «Сиэтла» травмированы Николас Бенезе и Николас Лодейро.

«Колорадо Рэпидз»

«Колорадо» идет на две строчки ниже «Сиэтла». У него 48 очков на счету, набранные благодаря 13 победам и 9 ничьим.

30 сентября «Рэпидз» одержали первую победу за последние 5 выступлений. Они обыграли «Остин» со счетом 3:0.

До этого у команды было 4 ничьи подряд. На своем поле «Колорадо» разошелся ничьей с «Гэлакси» (1:1), «Ванкувером» (1:1) и «Торонто» (0:0). На выезде коллектив сыграл вничью с «Портлендом» (2:2).

В гостевых матчах «Колорадо» имеет беспроигрышную 6-матчевую серию.

Прогноз и ставка

«Сиэтл» выступает в роли фаворита. На его победу букмекеры предлагают 2.08. С коэффициентом 3.70 можно поставить на победу «Колорадо». Ничейный вариант ставки оценивается котировкой 3.30.

«Колорадо» имеет длинную беспроигрышную серию. При этом команда с прошлого сезона не проигрывает «Сиэтлу» — «Рэпидз» дважды выиграли и сыграли вничью. Также подкупает то, что «Колорадо» не пропускал в последних двух поединках турнира.

Мы рекомендуем поставить именно на гостей. Считаем, что они как минимум не проиграют в этом поединке.