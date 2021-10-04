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    «Колорадо» снова не проиграет «Сиэтлу»?

    «Сиэтл Саундерс» — «Колорадо Рэпидз». Прогноз (к. 1.75) и ставки на футбол, МЛС, 4 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сиэтл Саундерс» — «Колорадо Рэпидз»
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    Джонатан Льюис
    4 октября на стадионе «Люмен Филд» «Сиэтл Саундерс» примет «Колорадо Рэпидз». Матч регулярного чемпионата начнется в 05:00 мск. «Сиэтл Саундерс» — «Колорадо Рэпидз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 04 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.05
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
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    «Сиэтл Саундерс»

    «Сиэтл» является единоличным лидером Западной конференции. Команда набрала 51 очков. В ее активе 15 побед, 6 ничьих и 5 поражений. В общем зачете хозяева занимают вторую позицию.

    «Саундерс» в последних матчах лиги победил «Спортинг Канзас-Сити» со счетом 2:1 и обыграл «Сан-Хосе» с результатом 3:1.

    23 сентября «сине-зеленые» провели матч в Кубке лиги Северной и Центральной Америки, в котором проиграли «Леону» 2:3.

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    В составе «Сиэтла» травмированы Николас Бенезе и Николас Лодейро.

    «Колорадо Рэпидз»

    «Колорадо» идет на две строчки ниже «Сиэтла». У него 48 очков на счету, набранные благодаря 13 победам и 9 ничьим.

    30 сентября «Рэпидз» одержали первую победу за последние 5 выступлений. Они обыграли «Остин» со счетом 3:0.

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    • До этого у команды было 4 ничьи подряд. На своем поле «Колорадо» разошелся ничьей с «Гэлакси» (1:1), «Ванкувером» (1:1) и «Торонто» (0:0). На выезде коллектив сыграл вничью с «Портлендом» (2:2).

    В гостевых матчах «Колорадо» имеет беспроигрышную 6-матчевую серию.

    Прогноз и ставка

    «Сиэтл» выступает в роли фаворита. На его победу букмекеры предлагают 2.08. С коэффициентом 3.70 можно поставить на победу «Колорадо». Ничейный вариант ставки оценивается котировкой 3.30.

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    «Колорадо» имеет длинную беспроигрышную серию. При этом команда с прошлого сезона не проигрывает «Сиэтлу» — «Рэпидз» дважды выиграли и сыграли вничью. Также подкупает то, что «Колорадо» не пропускал в последних двух поединках турнира.

    Мы рекомендуем поставить именно на гостей. Считаем, что они как минимум не проиграют в этом поединке.

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    «Сиэтл Саундерс» — «Колорадо Рэпидз»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 04.10.2021. Прогнозы на футбол. «Колорадо» снова не проиграет «Сиэтлу»?
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