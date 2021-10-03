Встреча 8-го тура Ла Лиги между «Гранадой» и «Севильей» состоится 3 октября. Матч на «Нуэво Лос Карменес» в Гранаде начнется в 22:00 мск. «Гранада» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гранада»

Подопечные Роберто Морено еще не одержали ни одной победы в новом сезоне, а сентябрь выдался для команды особенно неудачным.

После международной паузы «Гранада» дома уступила на последних минутах «Бетису» (1:2), после чего неожиданно для всех упустила победу над« Барселоной» (1:1) на «Камп Ноу».

Затем андалусийцы сначала дома проиграли «Реал Сосьедаду» (2:3), а потом на выезде уступили «Сельте» (0:1). Во всех матчах команда пропускала на последних минутах.

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После 7 туров Примеры «Гранада» с 3 очками на 18-м месте. Разница мячей 5-18. Луис Суарес Чаррис забил 2 гола. Не сыграют Этеки и Лосано, под вопросом Дуарте.

«Севилья»

Севильская команда начала сентябрь с ничьи в матче Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (1:1), после чего в Примере разошлась нулевой ничьей с «Реалом Сосьедадом» (0:0).

После этого подопечные Хулена Лопетеги дома обыграли «Валенсию» со счетом 3:1 и всухую одолели «Эспаньол» — 2:0.

В последнем матче в рамках Лиги чемпионов «Севилья» на выезде сыграла вничью с «Вольфсбургом» (1:1), уйдя от поражения благодаря пенальти на последних минутах.

Календарь и таблица испанской Примеры

После 7 туров Примеры «Севилья» с 14 очками на 4-м месте. Разница мячей 10-2. Эрик Ламела забил 3 гола. Не сыграют Эн-Несири и Дилэйни, под вопросом Акунья.

Прогноз и ставка

На победу «Гранады» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.20, на ничью в основное время — 3.65, а на победу «Севильи» — 1.75.

В прошлом сезоне «Гранада» победила «Севилью» (1:0) на своём поле, но на выезде уступила (1:2). «Севилья» в Гранаде выиграла лишь раз в 5 последних матчах, потерпев три поражения.

«Гранада» не проиграла в 4 из 5 предыдущих очных поединков на своём поле/ Тем не менее, прогнозируем, что «Севилья» не проиграет .