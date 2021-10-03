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    «Гранада» — «Севилья». Прогноз (к. 1.83) и ставки на футбол, Примера, 3 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Гранада» — «Севилья»
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    Иван Ракитич
    Встреча 8-го тура Ла Лиги между «Гранадой» и «Севильей» состоится 3 октября. Матч на «Нуэво Лос Карменес» в Гранаде начнется в 22:00 мск. «Гранада» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 03 Октября 2021 года
    Гранада
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    •  Гранада 22:00 Севилья Севилья
  • Севилья
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    «Гранада»

    Подопечные Роберто Морено еще не одержали ни одной победы в новом сезоне, а сентябрь выдался для команды особенно неудачным.

    После международной паузы «Гранада» дома уступила на последних минутах «Бетису» (1:2), после чего неожиданно для всех упустила победу над« Барселоной» (1:1) на «Камп Ноу».

    Затем андалусийцы сначала дома проиграли «Реал Сосьедаду» (2:3), а потом на выезде уступили «Сельте» (0:1). Во всех матчах команда пропускала на последних минутах.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    После 7 туров Примеры «Гранада» с 3 очками на 18-м месте. Разница мячей 5-18. Луис Суарес Чаррис забил 2 гола. Не сыграют Этеки и Лосано, под вопросом Дуарте.

    «Севилья»

    Севильская команда начала сентябрь с ничьи в матче Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (1:1), после чего в Примере разошлась нулевой ничьей с «Реалом Сосьедадом» (0:0).

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    • После этого подопечные Хулена Лопетеги дома обыграли «Валенсию» со счетом 3:1 и всухую одолели «Эспаньол» — 2:0.

    В последнем матче в рамках Лиги чемпионов «Севилья» на выезде сыграла вничью с «Вольфсбургом» (1:1), уйдя от поражения благодаря пенальти на последних минутах.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После 7 туров Примеры «Севилья» с 14 очками на 4-м месте. Разница мячей 10-2. Эрик Ламела забил 3 гола. Не сыграют Эн-Несири и Дилэйни, под вопросом Акунья.

    Прогноз и ставка

    На победу «Гранады» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.20, на ничью в основное время — 3.65, а на победу «Севильи» — 1.75.

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    В прошлом сезоне «Гранада» победила «Севилью» (1:0) на своём поле, но на выезде уступила (1:2). «Севилья» в Гранаде выиграла лишь раз в 5 последних матчах, потерпев три поражения.

    «Гранада» не проиграла в 4 из 5 предыдущих очных поединков на своём поле/ Тем не менее, прогнозируем, что «Севилья» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.68 и ТМ 2,5 за 1.66.

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    «Гранада» — «Севилья»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 03.10.2021. Прогнозы на футбол. Как закончится андалузское дерби?
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