«Хетафе»
«Хетафе» продолжает стабильно терпеть неудачи в этом сезоне. Команда проиграла все 7 матчей и находится на последней позиции в турнирной таблице Примеры.
По итогам сентября у «синих» было 4 поражения. В начале месяца они проиграли «Эльче» 0:1. Затем было разгромное фиаско от «Райо Вальекано» (0:3) и поражение от «Атлетико» со счетом 1:2. Последний матч хозяева провели 26 сентября, когда проиграли «Бетису» 0:2.
Матч в ворота «Атлетико» стал лишь вторым за сезон. «Хетафе» вместе с «Алавесом» имеет наименьший показатель забитых голов.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
У «горожан» не сыграют Якуп Янкто и Мауро Арамбарри.
«Реал Сосьедад»
Сан-себастьянцы, несмотря на серьезные кадровые потери, идут впереди. Они занимают второе место в таблице с 16 очками.
В нынешнем сезоне «Реал Сосьедад» провел 9 матчей и потерпел всего лишь одно поражение. На данный момент команда не проигрывает уже 8 встреч подряд.
В последних турах чемпионата Испании гости сыграли вничью с «Севильей» (0:0), победили «Гранаду» (3:2) и «Эльче» (1:0). 30 сентября коллектив провел матч в групповой стадии Лиги Европы, в котором сыграли вничью с «Монако» (1:1).
Пока в списке травмированных у «Реала Сосьедад» Асьер Ильяраменди, Начо Монреаль, Диего Рико, Давид Сильва, Александр Сорлот и Карлос Фернандес.
Прогноз и ставка
По коэффициентам расклад такой: на победу дают коэффициент 3.75, на победу «Реала Сосьедад» букмекеры выставили 2.20, а на ничью можно поставить с котировкой 3.20.
«Хетафе» выглядит беспомощным. Он практически не забивает, проигрывает все матчи этого сезона. «Реал Сосьедад», несмотря на Лигу Европы,
Мы считаем, что ставка на победу «Реала Сосьедад» будет здесь вполне уместной.