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    Третья победа «Реала Сосьедад» подряд?

    «Хетафе» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 2.20) и ставки на футбол, Примера, 3 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Хетафе» — «Реал Сосьедад»
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    Давид Сильва
    В матче 8 тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» сыграет на выезде с «Хетафе». Игра пройдет на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» 3 октября. Начало в 19:30 по мск. «Хетафе» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 03 Октября 2021 года
    Хетафе
  • Хетафе
    •  Хетафе 19:30 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.70
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
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    «Хетафе»

    «Хетафе» продолжает стабильно терпеть неудачи в этом сезоне. Команда проиграла все 7 матчей и находится на последней позиции в турнирной таблице Примеры.

    По итогам сентября у «синих» было 4 поражения. В начале месяца они проиграли «Эльче» 0:1. Затем было разгромное фиаско от «Райо Вальекано» (0:3) и поражение от «Атлетико» со счетом 1:2. Последний матч хозяева провели 26 сентября, когда проиграли «Бетису» 0:2.

    Матч в ворота «Атлетико» стал лишь вторым за сезон. «Хетафе» вместе с «Алавесом» имеет наименьший показатель забитых голов.

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    «Реал Сосьедад»

    Сан-себастьянцы, несмотря на серьезные кадровые потери, идут впереди. Они занимают второе место в таблице с 16 очками.

    В нынешнем сезоне «Реал Сосьедад» провел 9 матчей и потерпел всего лишь одно поражение. На данный момент команда не проигрывает уже 8 встреч подряд.

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    • В последних турах чемпионата Испании гости сыграли вничью с «Севильей» (0:0), победили «Гранаду» (3:2) и «Эльче» (1:0). 30 сентября коллектив провел матч в групповой стадии Лиги Европы, в котором сыграли вничью с «Монако» (1:1).

    Пока в списке травмированных у «Реала Сосьедад» Асьер Ильяраменди, Начо Монреаль, Диего Рико, Давид Сильва, Александр Сорлот и Карлос Фернандес.

    Прогноз и ставка

    По коэффициентам расклад такой: на победу дают коэффициент 3.75, на победу «Реала Сосьедад» букмекеры выставили 2.20, а на ничью можно поставить с котировкой 3.20.

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    «Хетафе» выглядит беспомощным. Он практически не забивает, проигрывает все матчи этого сезона. «Реал Сосьедад», несмотря на Лигу Европы, показывает достаточно стабильные результаты. Напомним, что он выиграла последние 2 матча в Примере.

    Мы считаем, что ставка на победу «Реала Сосьедад» будет здесь вполне уместной.

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    «Хетафе» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 03.10.2021. Прогнозы на футбол. Третья победа «Реала Сосьедад» подряд?
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