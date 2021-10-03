В матче 8 тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» сыграет на выезде с «Хетафе». Игра пройдет на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» 3 октября. Начало в 19:30 по мск. «Хетафе» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хетафе»

«Хетафе» продолжает стабильно терпеть неудачи в этом сезоне. Команда проиграла все 7 матчей и находится на последней позиции в турнирной таблице Примеры.

По итогам сентября у «синих» было 4 поражения. В начале месяца они проиграли «Эльче» 0:1. Затем было разгромное фиаско от «Райо Вальекано» (0:3) и поражение от «Атлетико» со счетом 1:2. Последний матч хозяева провели 26 сентября, когда проиграли «Бетису» 0:2.

Матч в ворота «Атлетико» стал лишь вторым за сезон. «Хетафе» вместе с «Алавесом» имеет наименьший показатель забитых голов.

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У «горожан» не сыграют Якуп Янкто и Мауро Арамбарри.

«Реал Сосьедад»

Сан-себастьянцы, несмотря на серьезные кадровые потери, идут впереди. Они занимают второе место в таблице с 16 очками.

В нынешнем сезоне «Реал Сосьедад» провел 9 матчей и потерпел всего лишь одно поражение. На данный момент команда не проигрывает уже 8 встреч подряд.

В последних турах чемпионата Испании гости сыграли вничью с «Севильей» (0:0), победили «Гранаду» (3:2) и «Эльче» (1:0). 30 сентября коллектив провел матч в групповой стадии Лиги Европы, в котором сыграли вничью с «Монако» (1:1).

Пока в списке травмированных у «Реала Сосьедад» Асьер Ильяраменди, Начо Монреаль, Диего Рико, Давид Сильва, Александр Сорлот и Карлос Фернандес.

Прогноз и ставка

По коэффициентам расклад такой: на победу дают коэффициент 3.75, на победу «Реала Сосьедад» букмекеры выставили 2.20, а на ничью можно поставить с котировкой 3.20.

«Хетафе» выглядит беспомощным. Он практически не забивает, проигрывает все матчи этого сезона. «Реал Сосьедад», несмотря на Лигу Европы, показывает достаточно стабильные результаты . Напомним, что он выиграла последние 2 матча в Примере.

Мы считаем, что ставка на победу «Реала Сосьедад» будет здесь вполне уместной.