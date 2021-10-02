В субботу, 2 октября, в рамках 7-го тура АПЛ «Брайтон» на своем стадионе «Амекс» сыграет с лондонским «Арсеналом». Встреча начнется в 19:30 по мск. «Брайтон» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брайтон»

«Брайтон» в прошлом сезоне вел борьбу за выживание и успешно справился со своей задачей, финишировав на 16 позиции в турнирной таблице в 13 очках от опасной зоны.

Это же первенство «чайки» пока проводят достаточно хорошо и находятся в первой шестерке. Они за шесть встреч добыли четыре виктории, а также по разу сыграли вничью и проиграли.

Стартовали «бело-синие» с двух викторий подряд, в третьем туре потерпели пока единственное поражение в сезоне, уступив дома 0:2 «Эвертону».

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Затем «Брайтон» вновь стал на победный путь, дважды выиграв, а в минувшем туре расписал мировую с «Кристал Пэлас» 1:1 в гостях. Дома у него только одно фиаско за последние восемь встреч в АПЛ.

«Арсенал»

В прошлом розыгрыше АПЛ «Арсенал» финишировал на восьмой позиции и остался без еврокубков. От заветной седьмой строки он отстал всего лишь на балл.

Данное же первенство «канониры» начали крайне неудачно, проиграв первые три матча с общим счетом 0:9. После этого они не теряли пунктов, победив в оставшихся трех играх.

В этот удачный период лондонцы на выезде одолели 1:0 «Бернли», а на своей территории переиграли 1:0 «Норвич» и 3:1«Тоттенхэм» в минувшем игровом дне.

В рамках чемпионата Англии у «Арсенала» на выезде в последних шести играх четыре победы и два поражения, оба которые были в этом сезоне.

В прошлом сезоне дважды победил «Арсенал» (2:0 и 1:0), а чемпионатом ранее дважды выиграл «Брайтон» по 2:1.

Прогноз и ставка на «Брайтон» — «Арсенал»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Арсенала» предлагают — 2.56.

На викторию «Брайтона» дают — 3.02, ничья оценена — в 3.28.

Как правило, очные поединки этих команд проходят на поле «Брайтона» в упорной борьбе с небольшим количеством забитых голов. Ожидаем, что и на этот раз игра будет носить низовой характер.