«Унион» сыграет на своем поле с «Маккаби» Хайфа в рамках 2-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 22:00 мск. «Унион» — «Маккаби» Хайфа: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион»

«Унион» в первом туре группового раунда Лиги конференций проиграл «Славии» Прага с результатом 1:3.

Команда в прошлом сезоне заняла восьмое место в Бундеслиге, получив путёвку в плей-офф квалификации ЛК, где выбила финский КуПС (4:0 в гостях и 0:0 дома).

Новый сезон чемпионата Германии подопечные Урса Фишера начали с домашней ничьей с «Байером» (1:1), после чего на выезде поделили очки с «Хоффенхаймом» (2:2).

Все прогнозы на Лигу конференций

После шести туров Бундеслиги «Унион» с шестью очками идет на 8-м месте. В четырех предыдущих матчах во всех турнирах коллектив выиграл лишь раз.

«Маккаби» Хайфа

«Маккаби» Хайфа текущий евросезон начал в Лиге чемпионов. Так коллектив надолго не задержался, сразу же проиграв противостояние казахскому «Кайрату» — 1:1 и 0:2.

А переместившись в Лигу конференций «зеленые» смогли преодолеть там три раунда отбора и пробились в основную часть турнира. Израильтяне прошли тбилисское «Динамо», «ХБ Торсхавн» и «Нефтчи».

В первом туре группового раунда еврокубка команда сыграла вничью на своем поле с «Фейеноордом» (0:0).

«Маккаби» после четырех туров в чемпионате Израиля имеет в своем активе семь очков и занимает четвертую строчку в таблице.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.

Успех гостей оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 4,00.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,05.