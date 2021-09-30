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    Реабилитируется ли «Унион» после неудачи?

    «Унион» — «Маккаби» Хайфа. Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Лига конференций, 30 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «Маккаби» Хайфа
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    «Унион» проиграл в первом туре «Славии»
    «Унион» сыграет на своем поле с «Маккаби» Хайфа в рамках 2-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 22:00 мск. «Унион» — «Маккаби» Хайфа: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа E 30 Сентября 2021 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 22:00 Маккаби Хф Маккаби Хф
  • Хайфа
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.40
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  • 7.50
  • Ставка!
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    «Унион»

    «Унион» в первом туре группового раунда Лиги конференций проиграл «Славии» Прага с результатом 1:3.

    Команда в прошлом сезоне заняла восьмое место в Бундеслиге, получив путёвку в плей-офф квалификации ЛК, где выбила финский КуПС (4:0 в гостях и 0:0 дома).

    Новый сезон чемпионата Германии подопечные Урса Фишера начали с домашней ничьей с «Байером» (1:1), после чего на выезде поделили очки с «Хоффенхаймом» (2:2).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    После шести туров Бундеслиги «Унион» с шестью очками идет на 8-м месте. В четырех предыдущих матчах во всех турнирах коллектив выиграл лишь раз.

    «Маккаби» Хайфа

    «Маккаби» Хайфа текущий евросезон начал в Лиге чемпионов. Так коллектив надолго не задержался, сразу же проиграв противостояние казахскому «Кайрату» — 1:1 и 0:2.

    А переместившись в Лигу конференций «зеленые» смогли преодолеть там три раунда отбора и пробились в основную часть турнира. Израильтяне прошли тбилисское «Динамо», «ХБ Торсхавн» и «Нефтчи».

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  • 23/09/2021

    • В первом туре группового раунда еврокубка команда сыграла вничью на своем поле с «Фейеноордом» (0:0).

    «Маккаби» после четырех туров в чемпионате Израиля имеет в своем активе семь очков и занимает четвертую строчку в таблице.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.

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    Успех гостей оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 4,00.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,05.

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    «Унион» — «Маккаби» Хайфа: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 30.09.2021. Прогнозы на футбол. Реабилитируется ли «Унион» после неудачи?
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