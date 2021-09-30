В четверг, 30 сентября, во втором туре группового этапа Лиги Европы австрийский «Штурм» из Граца на своем поле сыграет с нидерландским «ПСВ Эйндховен». Начало — в 19:45 по мск. «Штурм» — «ПСВ Эйндховен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Штурм»

«Штурм» стартовал в этом розыгрыше Лиги Европы с последнего отборочного раунда, в котором он обыграл словенскую «Муру» — 3:1 на выезде и 2:0 дома.

До группового клуб из Граца добрался впервые с 2011 года и тогда он занял последнее место. После этого коллектив пять раз подряд вылетал в квалификации данного турнира.

В первом туре австрийская команды проиграла на выезде «Монако» со счетом 0:1, пропустив единственный гол по истечении часа встречи. Отметим, что данное фиаско стало первым для нее в этом сезоне.

Все прогнозы на футбол

К данному поединку «Штурм» подходит с серией из трех «сухих» побед на внутреннем первенстве, где он уверенно идет на второй позиции, проигрывая много лидеру.

«ПСВ Эйндховен»

ПСВ начал свою еврокубковую компанию в Лиге чемпионов, но не смог там пройти португальскую «Бенфику» (0:0 и 1:2) и отправился в группу Лиги Европы.

Старт во втором по значимости евротурнире клуб из Эйндховена начал с домашней мировой с испанским «Реал Сосьедадом», сыграв 2:2, где еще три гола были забиты в первой половине поединка.

Напомним, что в Лиге Европы нидерландский клуб выступал и год назад, где играл в группе с ПАОК, «Гранадой» и «Омонией» и набрал 12 очков, заняв первое место. Но в 1/16 финала не смог пройти «Олимпиакос».

На выходных ПСВ потерпел выездное фиаско от «Виллем II» 1:2 в чемпионате Нидерландов, в котором он идет пока четвертым, отставая от первого «Аякса» на четыре балла.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «ПСВ Эйндховен» предлагают — 1.72.

На викторию «Штурма» дают — 4.72, ничья оценена — в 4.28.

Оба коллектива исповедуют атакующий футбол и зачастую матчи с их участием приносят немало забитых мячей. Не исключаем, что и данная встреча буде верховой.