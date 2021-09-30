«Лион» сыграет на своем поле с «Брондбю» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 30 сентября в Лионе, начало — в 19:45 мск. «Лион» — «Брондбю»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

«Лион» успешно стартовал в Лиге Европы, выиграв в первом туре на выезде у «Рейнджерс» (2:0).

Клуб в нынешнем сезоне строит фактически заново новую команду. Уход в «Барселону» Мемфиса Депая стал чересчур чувствительным.

Ныне «Ткачи» занимают лишь седьмое место в турнирной таблице чемпионата Лиги 1. На текущий момент в активе у них 12 очков по итогам восьми сыгранных туров.

Все прогнозы на Лигу Европы

В минувшем туре «Лион» не сумел победить на своем поле «Лорьян» (1:1). В трех предыдущих поединках команда одержала только одну победу.

«Брондбю»

«Брондбю» проиграл «Зальцбургу» в квалификации Лиги чемпионов. В раунде плей-офф команда уступил с одинаковым счетом 1:2.

Пожалуй, можно сказать, что чемпиону Дании еще повезло. Дело в том, что австрийский клуб практически все 90 минут не отходил от чужих ворот.

Из-за этого поражения коллектив и оказался в Лиге Европы, где в первом туре группы разошелся миром со «Спартой» Прага (0:0) дома.

По итогам 10 туров своего национального первенства «Брондбю» занимает восьмую строчку, уступая один балл лидеру «Копенгагену».

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,22.

Успех гостей оценивается в 13,00, тогда как ничья — в 6,00.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,50.