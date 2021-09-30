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    Одержит ли «Лион» новую победу в Лиге Европы?

    «Лион» — «Брондбю». Прогноз (к. 2.50) и ставки на Лигу Европы 30 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Брондбю»
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    «Лион» выиграл один раз в трех прошлых матчах
    «Лион» сыграет на своем поле с «Брондбю» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 30 сентября в Лионе, начало — в 19:45 мск. «Лион» — «Брондбю»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа A 30 Сентября 2021 года
    Лион
  • Лион
    •  Лион 19:45 Брондбю Брондбю
  • Брондбю
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.21
  • X
  • 6.80
  • 2
  • 13.00
  • Ставка!
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    «Лион»

    «Лион» успешно стартовал в Лиге Европы, выиграв в первом туре на выезде у «Рейнджерс» (2:0).

    Клуб в нынешнем сезоне строит фактически заново новую команду. Уход в «Барселону» Мемфиса Депая стал чересчур чувствительным.

    Ныне «Ткачи» занимают лишь седьмое место в турнирной таблице чемпионата Лиги 1. На текущий момент в активе у них 12 очков по итогам восьми сыгранных туров.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В минувшем туре «Лион» не сумел победить на своем поле «Лорьян» (1:1). В трех предыдущих поединках команда одержала только одну победу.

    «Брондбю»

    «Брондбю» проиграл «Зальцбургу» в квалификации Лиги чемпионов. В раунде плей-офф команда уступил с одинаковым счетом 1:2.

    Пожалуй, можно сказать, что чемпиону Дании еще повезло. Дело в том, что австрийский клуб практически все 90 минут не отходил от чужих ворот.

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    • Из-за этого поражения коллектив и оказался в Лиге Европы, где в первом туре группы разошелся миром со «Спартой» Прага (0:0) дома.

    По итогам 10 туров своего национального первенства «Брондбю» занимает восьмую строчку, уступая один балл лидеру «Копенгагену».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,22.

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    Успех гостей оценивается в 13,00, тогда как ничья — в 6,00.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,50.

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    «Лион» — «Брондбю»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 30.09.2021. Прогнозы на футбол. Одержит ли «Лион» новую победу в Лиге Европы?
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