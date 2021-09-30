«Лион»
«Лион» успешно стартовал в Лиге Европы, выиграв в первом туре на выезде у «Рейнджерс» (2:0).
Клуб в нынешнем сезоне строит фактически заново новую команду. Уход в «Барселону» Мемфиса Депая стал чересчур чувствительным.
Ныне «Ткачи» занимают лишь седьмое место в турнирной таблице чемпионата Лиги 1. На текущий момент в активе у них 12 очков по итогам восьми сыгранных туров.
В минувшем туре «Лион» не сумел победить на своем поле «Лорьян» (1:1). В трех предыдущих поединках команда одержала только одну победу.
«Брондбю»
«Брондбю» проиграл «Зальцбургу» в квалификации Лиги чемпионов. В раунде плей-офф команда уступил с одинаковым счетом 1:2.
Пожалуй, можно сказать, что чемпиону Дании еще повезло. Дело в том, что австрийский клуб практически все 90 минут не отходил от чужих ворот.
Из-за этого поражения коллектив и оказался в Лиге Европы, где в первом туре группы разошелся миром со «Спартой» Прага (0:0) дома.
По итогам 10 туров своего национального первенства «Брондбю» занимает восьмую строчку, уступая один балл лидеру «Копенгагену».
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,22.
Успех гостей оценивается в 13,00, тогда как ничья — в 6,00.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,50.