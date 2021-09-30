В ночь на 30 сентября в очередном туре МЛС «Атланта Юнайтед» на своем поле сыграет с «Интер Майами». Стартовый свисток к данной встрече будет дан в 02:00 по мск. «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атланта Юнайтед»

«Атланта Юнайтед» ведет борьбу за попадание в плей-офф. Сейчас она идет восьмой на Востоке, отставая от заветной седьмой строки всего лишь на один пункт.

За последние два месяца «красно-черные» демонстрируют неплохие результаты. За десять встреч первенства они добыли семь викторий, раз сыграли вничью и дважды проиграли.

Одна из этих неудач случилась с коллективом накануне, когда он уступил на выезде «Филадельфии» со счетом 0:1. А до этого «Атланта» добыла три виктории подряд и две из них без пропущенных мячей.

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В целом, «Атланта Юнайтед» неплохо выступает в родных стенах, семь раз победив при трех ничьих и трех поражениях. К тому же она выиграла последние три домашние встречи.

«Интер Майами»

«Интер Майами» также имеет неплохие шансы для выхода в плей-офф. Сейчас он идет на десятой позиции Восточной конференции, но от седьмой строки, дающей билет в следующий этап, отстает на пять баллов, но имеет игру в запасе.

«Цапли» выдали хороший отрезок с начала августа по середину сентября в чемпионате, проиграв только раз за десять встреч, потерпев выездное фиаско от «Нью-Йорк Сити» со счетом 0:2.

Также в этот удачный период коллектив трижды сыграл вничью и шесть раз победил. Однако последние две игры он провел неудачно, поочередно дома крупно уступив «Нью-Йорк Ред Буллс» 0:4 и «Нэшвиллу» 1:5.

Вне родных стен «Интер Майами» в этом чемпионате выступает сносно, выиграв и проиграв по четыре игры при трех ничейных исходах.

Между собой эти клубы провели пять встреч, в которых дважды победил «Интер», а еще в трех случаях была ничья.

Прогноз и ставка на «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атланта Юнайтед» предлагают — 1.55.

На викторию «Интер Майами» дают — 5.85, ничья оценена — в 4.30.

И хотя «Интер» провалил свои последние две встречи, но так как с «Атлантой» он играет очень даже неплохо, то ставим в данном противостоянии с Х на гостей.