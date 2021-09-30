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    «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами». Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, МЛС, 30 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами»
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    Блез Матюиди
    В ночь на 30 сентября в очередном туре МЛС «Атланта Юнайтед» на своем поле сыграет с «Интер Майами». Стартовый свисток к данной встрече будет дан в 02:00 по мск. «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 30 Сентября 2021 года Коэффициенты на матч
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    «Атланта Юнайтед»

    «Атланта Юнайтед» ведет борьбу за попадание в плей-офф. Сейчас она идет восьмой на Востоке, отставая от заветной седьмой строки всего лишь на один пункт.

    За последние два месяца «красно-черные» демонстрируют неплохие результаты. За десять встреч первенства они добыли семь викторий, раз сыграли вничью и дважды проиграли.

    Одна из этих неудач случилась с коллективом накануне, когда он уступил на выезде «Филадельфии» со счетом 0:1. А до этого «Атланта» добыла три виктории подряд и две из них без пропущенных мячей.

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    В целом, «Атланта Юнайтед» неплохо выступает в родных стенах, семь раз победив при трех ничьих и трех поражениях. К тому же она выиграла последние три домашние встречи.

    «Интер Майами»

    «Интер Майами» также имеет неплохие шансы для выхода в плей-офф. Сейчас он идет на десятой позиции Восточной конференции, но от седьмой строки, дающей билет в следующий этап, отстает на пять баллов, но имеет игру в запасе.

    «Цапли» выдали хороший отрезок с начала августа по середину сентября в чемпионате, проиграв только раз за десять встреч, потерпев выездное фиаско от «Нью-Йорк Сити» со счетом 0:2.

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    • Также в этот удачный период коллектив трижды сыграл вничью и шесть раз победил. Однако последние две игры он провел неудачно, поочередно дома крупно уступив «Нью-Йорк Ред Буллс» 0:4 и «Нэшвиллу» 1:5.

    Вне родных стен «Интер Майами» в этом чемпионате выступает сносно, выиграв и проиграв по четыре игры при трех ничейных исходах.

    Между собой эти клубы провели пять встреч, в которых дважды победил «Интер», а еще в трех случаях была ничья.

    Прогноз и ставка на «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атланта Юнайтед» предлагают — 1.55.

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    На викторию «Интер Майами» дают — 5.85, ничья оценена — в 4.30.

    И хотя «Интер» провалил свои последние две встречи, но так как с «Атлантой» он играет очень даже неплохо, то ставим в данном противостоянии с Х на гостей.

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    «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 30.09.2021. Прогнозы на футбол. «Цапли» исправятся за предыдущие разгромы?
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