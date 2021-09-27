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    Выиграет ли «Сельта» у «Гранады»?

    «Сельта» — «Гранада». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 27 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сельта» — «Гранада»
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    Санти Мина
    В понедельник, 27 сентября, «Сельта» на своем поле примет «Гранаду» в седьмом туре испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Балаидос», начнется в 22:00 по московскому времени. «Сельта» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сельта»

    «Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 4 очка.

    Команда из Виго одержала одну победу, один раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения в шести турах.

    В сентябре подопечные Эдуардо Коудета проиграли «Реалу» (2:5) и «Кадису» (1:2), а также выиграли у «Леванте» (2:0).

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    За «Сельту» пока не может играть защитник Джозеф Айду, сдавший положительный тест на коронавирус.

    «Гранада»

    «Гранада» расположилась на 18-й строчке в турнирной таблице испанской Примеры с 3 набранными баллами.

    На счету «насридов» нет ни одной победы, три ничьи и три поражений после шести туров национального первенства.

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    • В это месяце команда Роберто Морено Гонсалеса уступила «Бетису» (1:2) и «Реалу Сосьедад» (2:3), а также разошлась миром с «Барселоной» (1:1).

    После травм у «Гранады» восстанавливаются Нейдер Лосано и Ян Этеки. Также рискует не выйти на поле Дарвин Мачис.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Сельты» — 1.65, победа «Гранады» — 5.20, ничья — 4.20.

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    Обе команды провалили старт сезона, но на руку галисийцам может сыграть то, что в предыдущем туре они обыграли «Леванте».

    Ничья в Виго не станет большим сюрпризом, однако за счет чуть более качественного состава хозяева все же могут набрать три очка. Наш прогноз и ставка — «победа "Сельты" в один мяч или ничья» за 1.88.

    Также возьмем «тотал больше 2,5» за 1.90. Ожидаем, что «Гранада» тоже воспользуется одним из шансов в атаке, а наиболее вероятный итог — 2:1 в пользу «Сельты».

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    «Сельта» — «Гранада»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 27.09.2021. Прогнозы на футбол. Выиграет ли «Сельта» у «Гранады»?
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