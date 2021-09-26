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    Удержится ли «Марсель» на втором месте Лиги 1?

    «Марсель» — «Ланс». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 26 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Ланс»
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    «Марсель» не проигрывает 16 матчей кряду
    В воскресенье, 26 сентября, «Марсель» на своем поле примет «Ланс» в рамках восьмого тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Велодром», начнется в 21:45 по московскому времени. «Марсель» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Марсель»

    «Марсель» после шести сыгранных матчей находится в турнирной таблице на втором месте. На данный момент в активе провансальцев 14 очков.

    В текущем чемпионате команда Хорхе Сампаоли не смогла выиграть только в домашнем матче с «Бордо» (2:2), и на выезде с «Анжи» (0:0).

    Кроме того, на позапрошлой неделе «Марсель» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В целом, коллектив не знает поражений 16 поединков во всех турнирах, а также товарищеских встречах при 10 победах.

    «Ланс»

    В первых двух турах нового чемпионата Франции «Лансу» не удалось победить, но при этом он и не проигрывал, благодаря чему идет на пятой строчке.

    В первом туре «Ланс» сыграл вничью с «Ренном». Гостевая встреча завершилась вничью 1:1. Затем клуб расписал еще одну мировую — на этот раз с «Сент-Этьеном» (2:2).

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    • Впервые команда выиграла в третьем туре, где на выезде был повержен бронзовый призер прошлого сезона «Монако» (3:0).

    Затем коллектив разошелся миром с «Лорьяном» (2:2), обыграл «Бордо» (3:2) и «Лилль» (1:0). Поражение от «Страсбурга» дома в прошлом туре прервало беспроигрышную серию в шесть матчей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80.

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    Успех гостей оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставка — «Марсель» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,10.

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    «Марсель» — «Ланс»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 26.09.2021. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Марсель» на втором месте Лиги 1?
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