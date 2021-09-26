«Марсель»
«Марсель» после шести сыгранных матчей находится в турнирной таблице на втором месте. На данный момент в активе провансальцев 14 очков.
В текущем чемпионате команда Хорхе Сампаоли не смогла выиграть только в домашнем матче с «Бордо» (2:2), и на выезде с «Анжи» (0:0).
Кроме того, на позапрошлой неделе «Марсель» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы.
В целом, коллектив не знает поражений 16 поединков во всех турнирах, а также товарищеских встречах при 10 победах.
«Ланс»
В первых двух турах нового чемпионата Франции «Лансу» не удалось победить, но при этом он и не проигрывал, благодаря чему идет на пятой строчке.
В первом туре «Ланс» сыграл вничью с «Ренном». Гостевая встреча завершилась вничью 1:1. Затем клуб расписал еще одну мировую — на этот раз с «Сент-Этьеном» (2:2).
Впервые команда выиграла в третьем туре, где на выезде был повержен бронзовый призер прошлого сезона «Монако» (3:0).
Затем коллектив разошелся миром с «Лорьяном» (2:2), обыграл «Бордо» (3:2) и «Лилль» (1:0). Поражение от «Страсбурга» дома в прошлом туре прервало беспроигрышную серию в шесть матчей.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80.
Успех гостей оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 3,70.
Наши прогноз и ставка — «Марсель» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,10.