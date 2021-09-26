В воскресенье, 26 сентября, «Марсель» на своем поле примет «Ланс» в рамках восьмого тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Велодром», начнется в 21:45 по московскому времени. «Марсель» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

«Марсель» после шести сыгранных матчей находится в турнирной таблице на втором месте. На данный момент в активе провансальцев 14 очков.

В текущем чемпионате команда Хорхе Сампаоли не смогла выиграть только в домашнем матче с «Бордо» (2:2), и на выезде с «Анжи» (0:0).

Кроме того, на позапрошлой неделе «Марсель» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

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В целом, коллектив не знает поражений 16 поединков во всех турнирах, а также товарищеских встречах при 10 победах.

«Ланс»

В первых двух турах нового чемпионата Франции «Лансу» не удалось победить, но при этом он и не проигрывал, благодаря чему идет на пятой строчке.

В первом туре «Ланс» сыграл вничью с «Ренном». Гостевая встреча завершилась вничью 1:1. Затем клуб расписал еще одну мировую — на этот раз с «Сент-Этьеном» (2:2).

Впервые команда выиграла в третьем туре, где на выезде был повержен бронзовый призер прошлого сезона «Монако» (3:0).

Затем коллектив разошелся миром с «Лорьяном» (2:2), обыграл «Бордо» (3:2) и «Лилль» (1:0). Поражение от «Страсбурга» дома в прошлом туре прервало беспроигрышную серию в шесть матчей.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80.

Успех гостей оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставка — «Марсель» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,10.