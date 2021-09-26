«Сморгонь»
Этот клуб давненько имеет репутацию своеобразного лифта между высшей и первой лигами. «Сморгонь» редко надолго задерживается в элите.
На текущий момент «Сморгонь» находится на 15 месте в турнирной таблице. Причем отставание от 14 позиции составляет 5 очков.
В минувшем туре «Сморгонь» уступила «Неману», причем разгромно. В ворота команды влетело 5 безответных мячей.
Серия из трех поражений к ряду явно не располагает к сохранению прописки в элите. По всей видимости, команду ждет очередная коллизия.
«Динамо» Минск
Минчане борются за медали чемпионата. Впрочем, команда Артема Челядинского теоретически еще может вклиниться даже в чемпионскую гонку. Ключевое слово здесь «теоретически».
В минувшем туре «Динамо» Минск переиграло «Ислочь» (2:1). У команды действующая серия из трех побед подряд.
На текущий момент минское «Динамо» занимает 3 место с 48 очками в активе. Причем отрыв от 4 места минимальный.
Наверняка команда Челядинского активно сыграет в атаке. Видимо, минчанам удастся быстро расшатать оборону соперника.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Минск за 1.32, на ничью за 5.40, а на «Сморгонь» — за 9.30.
Хозяева борются за выживание, но в последних матчах попали в кризисную полосу.
Гости будут стараться добыть победу, ведь борьба за медали входит в решающую фазу. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» Минск -1.75 с коэффициентом 2.14.