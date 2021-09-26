«Сморгонь» сыграет на своем поле с «Динамо» Минск в рамках 24-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 16:00 мск. «Сморгонь» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сморгонь»

Этот клуб давненько имеет репутацию своеобразного лифта между высшей и первой лигами. «Сморгонь» редко надолго задерживается в элите.

На текущий момент «Сморгонь» находится на 15 месте в турнирной таблице. Причем отставание от 14 позиции составляет 5 очков.

В минувшем туре «Сморгонь» уступила «Неману», причем разгромно. В ворота команды влетело 5 безответных мячей.

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Серия из трех поражений к ряду явно не располагает к сохранению прописки в элите. По всей видимости, команду ждет очередная коллизия.

«Динамо» Минск

Минчане борются за медали чемпионата. Впрочем, команда Артема Челядинского теоретически еще может вклиниться даже в чемпионскую гонку. Ключевое слово здесь «теоретически».

В минувшем туре «Динамо» Минск переиграло «Ислочь» (2:1). У команды действующая серия из трех побед подряд.

На текущий момент минское «Динамо» занимает 3 место с 48 очками в активе. Причем отрыв от 4 места минимальный.

Наверняка команда Челядинского активно сыграет в атаке. Видимо, минчанам удастся быстро расшатать оборону соперника.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Минск за 1.32, на ничью за 5.40, а на «Сморгонь» — за 9.30.

Хозяева борются за выживание, но в последних матчах попали в кризисную полосу.

Минчане сражаются за самые высокие места, и наверняка возьмут дежурные три очка .

Гости будут стараться добыть победу, ведь борьба за медали входит в решающую фазу. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» Минск -1.75 с коэффициентом 2.14.