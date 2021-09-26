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    Минское «Динамо» не заметит аутсайдера?

    «Сморгонь» — «Динамо» Минск. Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, чемпионат Белоруссии, 26 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сморгонь» — «Динамо» Минск
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    Иван Бахар
    «Сморгонь» сыграет на своем поле с «Динамо» Минск в рамках 24-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 16:00 мск. «Сморгонь» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сморгонь»

    Этот клуб давненько имеет репутацию своеобразного лифта между высшей и первой лигами. «Сморгонь» редко надолго задерживается в элите.

    На текущий момент «Сморгонь» находится на 15 месте в турнирной таблице. Причем отставание от 14 позиции составляет 5 очков.

    В минувшем туре «Сморгонь» уступила «Неману», причем разгромно. В ворота команды влетело 5 безответных мячей.

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    Серия из трех поражений к ряду явно не располагает к сохранению прописки в элите. По всей видимости, команду ждет очередная коллизия.

    «Динамо» Минск

    Минчане борются за медали чемпионата. Впрочем, команда Артема Челядинского теоретически еще может вклиниться даже в чемпионскую гонку. Ключевое слово здесь «теоретически».

    В минувшем туре «Динамо» Минск переиграло «Ислочь» (2:1). У команды действующая серия из трех побед подряд.

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    • На текущий момент минское «Динамо» занимает 3 место с 48 очками в активе. Причем отрыв от 4 места минимальный.

    Наверняка команда Челядинского активно сыграет в атаке. Видимо, минчанам удастся быстро расшатать оборону соперника.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Минск за 1.32, на ничью за 5.40, а на «Сморгонь» — за 9.30.

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    Хозяева борются за выживание, но в последних матчах попали в кризисную полосу.

    Минчане сражаются за самые высокие места, и наверняка возьмут дежурные три очка.

    Гости будут стараться добыть победу, ведь борьба за медали входит в решающую фазу. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» Минск -1.75 с коэффициентом 2.14.

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    «Сморгонь» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 26.09.2021. Прогнозы на футбол. Минское «Динамо» не заметит аутсайдера?
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