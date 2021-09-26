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    Выстоит ли «Рубин» в Москве против «Динамо» без Слуцкого?

    «Динамо» — «Рубин». Прогноз, ставка (к. 1.94) на чемпионат России по футболу 26 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Рубин»
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    Леонид Слуцкий
    В воскресенье, 26 сентября «Динамо» дома сыграет против казанского «Рубина» в 9-м туре РПЛ. Стартовый свисток на «ВТБ Арене» будет дан в 14:00 по мск. «Динамо» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Сентября 2021 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 14:00 Рубин Рубин
  • Казань
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 4.10
  • Ставка!
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    «Динамо»

    Победную трехматчевую серию бело-голубых на старте сезона прервало выездное поражение от «Ахмата» (1:2), но сразу после этого «Динамо» в Екатеринбурге обыграло «Урал» (1:0).

    В домашнем матче с «Локо» подопечные Шварца потеряли очки (1:1), а во встрече с «Нижним Новгородом» и вовсе проиграли на своем поле со счетом 1:2, дважды пропустив в концовке.

    В последнем матче РПЛ «Динамо» на выезде одолело «Сочи» (1:0), а потом в Кубке России уничтожило одноклубников из Ставрополя — 6:0.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 8 туров РПЛ «Динамо» с 16 очками идет на 2-м месте в таблице. Разница мячей 12-8, Даниил Фомин забил 4 гола. Не сыграют Шунин, Лесовой и Лаксальт под вопросом Лесовой и Шиманьски.

    «Рубин»

    После вылета из отбора Лиги конференций, у «Рубина» началась неудачная полоса и в РПЛ — казанцы потеряли очки в матчах с «Крыльями Советов» (1:1) дома и «Химками» (1:1) на выезде.

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    • «Краснодару» в гостях они и вовсе проиграли с счетом 0:2. Неудачную серию после международной паузы прервала крупная домашняя победа над «Уралом» (4:0).

    Но в последнем матче «Рубин» на выезде проиграл «Зениту» со счетом 1:3, а Леонид Слуцкий, недовольный судейством, был удален арбитром и пропустит матч с «Динамо».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 8 туров РПЛ «Рубин» с 14 очками идет на 5-м месте в таблице. Разница мячей 13-8, Андерс Дрейер забил 3 гола. Не сыграет Зотов, под вопросом Зуев и Игнатьев.

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.92, на ничью в основное время — 3.55, а на победу «Рубина» — 4.20.

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    В прошлом сезоне «Рубин» победил динамовцев со счетом 1:0 на выезде и со счетом 2:0 дома. «Динамо» на своем поле не обыгрывало «Рубин» в РПЛ с декабря 2012 года (3 победы, 4 ничьи).

    Дома московская команда не уступила в 3 из 4 последних матчей в чемпионате (2 победы, 1 ничья). Прогнозируем, что «Динамо» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют -нет» за 1.79 и ТМ 2,5 за 1.71.

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    «Динамо» — «Рубин»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 26.09.2021. Прогнозы на футбол. Выстоит ли «Рубин» в Москве против «Динамо» без Слуцкого?
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