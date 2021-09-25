В субботу, 25 сентября, в 7-м туре испанской Примеры «Валенсия» на своем поле примет «Атлетик» из Бильбао. Игра начнется в 17:15 по мск. «Валенсия» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валенсия»

«Валенсия» неудачно выступила в минувшем розыгрыше Примеры, заняв только 13 место. В текущем же чемпионате она идет в первой пятерке, имея в копилке десять баллов.

Стартовали «летучие мыши» с победы над «Хетафе» 1:0 дома. Затем они расписали мировую и добились двух крупных викторий, забив в этих победных поединках семь мячей.

После этого «оранжевые» потерпели две неудачи подряд, сперва уступив на своем поле мадридскому «Реалу» 1:2, а затем проиграв на выезде «Севилье» со счетом 1:3.

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Стоит отметить, что на домашней арене «Валенсия» проиграла только два раза за последние 14 встреч в рамках чемпионата страны.

«Атлетик»

«Атлетик» в текущем сезоне смотрится пока неплохо, и в турнирной таблице испанской Примеры после шести туров занимает девятое место, имея в своей копилке девять пунктов.

Команда из Бильбао в чемпионате трижды расходилась миром, две встречи выиграла и раз уступила. Поражение случилось с командой в минувшем туре дома от «Райо Вальекано» со счетом 1:2.

На чужом поле «Атлетик» не проигрывает и не пропускает в трех подряд матчах. Правда, два из них закончились вничью, а победил он всего в одном поединке.

В прошлом сезоне оба матча этих команд завершились вничью — 2:2 и 1:1.

Прогноз и ставка на «Валенсия» — «Атлетик»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Валенсии» предлагают — 2.68.

На викторию «Атлетика» дают — 2.87, ничья оценена — в 3.28.

Так как «Валенсия» сильно выступает в родных стенах, то именно на ее победу мы ставим в этом матче, правда, с 0 форой.