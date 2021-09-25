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    «Летучие мыши» будут ближе к победе

    «Валенсия» — «Атлетик». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, Чемпионат Испании, 25 сентября 2021 года

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    Уго Дуро
    В субботу, 25 сентября, в 7-м туре испанской Примеры «Валенсия» на своем поле примет «Атлетик» из Бильбао. Игра начнется в 17:15 по мск. «Валенсия» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 25 Сентября 2021 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 17:15 Атлетик Атлетик
  • Бильбао
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
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    «Валенсия»

    «Валенсия» неудачно выступила в минувшем розыгрыше Примеры, заняв только 13 место. В текущем же чемпионате она идет в первой пятерке, имея в копилке десять баллов.

    Стартовали «летучие мыши» с победы над «Хетафе» 1:0 дома. Затем они расписали мировую и добились двух крупных викторий, забив в этих победных поединках семь мячей.

    После этого «оранжевые» потерпели две неудачи подряд, сперва уступив на своем поле мадридскому «Реалу» 1:2, а затем проиграв на выезде «Севилье» со счетом 1:3.

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    Стоит отметить, что на домашней арене «Валенсия» проиграла только два раза за последние 14 встреч в рамках чемпионата страны.

    «Атлетик»

    «Атлетик» в текущем сезоне смотрится пока неплохо, и в турнирной таблице испанской Примеры после шести туров занимает девятое место, имея в своей копилке девять пунктов.

    Команда из Бильбао в чемпионате трижды расходилась миром, две встречи выиграла и раз уступила. Поражение случилось с командой в минувшем туре дома от «Райо Вальекано» со счетом 1:2.

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    • На чужом поле «Атлетик» не проигрывает и не пропускает в трех подряд матчах. Правда, два из них закончились вничью, а победил он всего в одном поединке.

    В прошлом сезоне оба матча этих команд завершились вничью — 2:2 и 1:1.

    Прогноз и ставка на «Валенсия» — «Атлетик»

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Валенсии» предлагают — 2.68.

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    На викторию «Атлетика» дают — 2.87, ничья оценена — в 3.28.

    Так как «Валенсия» сильно выступает в родных стенах, то именно на ее победу мы ставим в этом матче, правда, с 0 форой.

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    «Валенсия» — «Атлетик»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 25.09.2021. Прогнозы на футбол. «Летучие мыши» будут ближе к победе
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