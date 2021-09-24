«Порту» сыграет на выезде с «Жил Висенте» в рамках седьмого тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 23:15 мск. «Жил Висенте» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жил Висенте»

«Жил Висенте» после шести сыгранных матчей занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Португалии.

Клуб из Барселуша стартовал с двух побед, обыграв сначала «Боавишту», а потом «Портимоненсе».

Дальше были два поражения. «Жил Висенте» не смог набрать очки в матчах с «Бенфикой» и «Санта-Кларой».

В прошлом туре «Жид Висенте» сыграл вничью с «Белененсешем», а перед этим поделил очки с «Визелой».

«Порту»

Тем временем «Порту» находится на второй месте, отставая от «Бенфики» на четыре очка. Конкурент пока что идет без потерь.

«Порту», в свою очередь, уже дважды потерял очки. «Драконы» сыграли вничью с «Маритиму» и лиссабонским «Спортингом». Оба матча были гостевыми.

В шести турах команда Сержиу Консейсау забила 14 мячей , пропустив при этом всего лишь трижды.

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В групповом этапе Лиги чемпионов «Порту» в первом туре сыграл на выезде вничью с мадридским «Атлетико» (0:0).

Прогноз и ставка

На «Жил Висенте» в этом матче можно поставить за 7.00, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Порту» — за 1.45.

Подобные гостевые матчи всегда непросто складываются для португальских грандов, но в данном случае «Порту», скорее всего, воспользуется проблемами хозяев в обороне.

Ставка — победа «Порту» + тотал матча меньше 3,5 за 2.24.