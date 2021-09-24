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    Сможет ли «Порту» выиграть у «Жил Висенте»?

    «Жил Висенте» — «Порту». Прогноз (к. 2.24) и ставки на чемпионат Португалии 24 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Жил Висенте» — «Порту»
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    «Порту» забил 14 мячей в шести матчах
    «Порту» сыграет на выезде с «Жил Висенте» в рамках седьмого тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 23:15 мск. «Жил Висенте» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 24 Сентября 2021 года
    Жил Висенте
  • Барселуш
    •  Жил Висенте 23:15 Порту Порту
  • Порту, Португалия
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.70
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.43
  • Ставка!
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    «Жил Висенте»

    «Жил Висенте» после шести сыгранных матчей занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Португалии.

    Клуб из Барселуша стартовал с двух побед, обыграв сначала «Боавишту», а потом «Портимоненсе».

    Дальше были два поражения. «Жил Висенте» не смог набрать очки в матчах с «Бенфикой» и «Санта-Кларой».

    В прошлом туре «Жид Висенте» сыграл вничью с «Белененсешем», а перед этим поделил очки с «Визелой».

    «Порту»

    Тем временем «Порту» находится на второй месте, отставая от «Бенфики» на четыре очка. Конкурент пока что идет без потерь.

    «Порту», в свою очередь, уже дважды потерял очки. «Драконы» сыграли вничью с «Маритиму» и лиссабонским «Спортингом». Оба матча были гостевыми.

    В шести турах команда Сержиу Консейсау забила 14 мячей, пропустив при этом всего лишь трижды.

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    В групповом этапе Лиги чемпионов «Порту» в первом туре сыграл на выезде вничью с мадридским «Атлетико» (0:0).

    Прогноз и ставка

    На «Жил Висенте» в этом матче можно поставить за 7.00, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Порту» — за 1.45.

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    Подобные гостевые матчи всегда непросто складываются для португальских грандов, но в данном случае «Порту», скорее всего, воспользуется проблемами хозяев в обороне.

    Ставка — победа «Порту» + тотал матча меньше 3,5 за 2.24.

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    «Жил Висенте» — «Порту»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 24.09.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Порту» выиграть у «Жил Висенте»?
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