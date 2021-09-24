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    Андалузцы продолжат свой путь на вершину

    «Альмерия» — «Тенерифе». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, Чемпионат Испании, 24 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Альмерия» — «Тенерифе»
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    Футболист «Альмерии»
    В пятницу, 24 сентября, в 7-м туре второго испанского дивизиона «Альмерия» на своей арене примет «Тенерифе». Встреча начнется в 22:00 по мск. «Альмерия» — «Тенерифе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 24 Сентября 2021 года
    Альмерия
  • Испания. Сегунда
    •  Альмерия 22:00 Тенерифе Тенерифе
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 4.40
  • Ставка!
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    «Альмерия»

    «Альмерия» в прошедшем розыгрыше Сегунды боролась за повышение в классе. По итогам основного первенства она финишировала четвертой и пробилась в плей-офф.

    В данном турнире андалузцы поход в Примеру завершили на первом же сопернике. По сумме двух матчей они на полуфинальной стадии проиграли «Жироне», уступив 0:3 в гостях и сыграв 0:0 на своем поле.

    После шести проведенных туров текущего первенства у «красно-белых» на счету 12 пунктов, с которыми они идут на третьей строке в трех очках от лидера. Коллектив четырежды победил и два раза проиграл.

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    В минувшем игровом дне «Альмерия» разгромила на выезде аутсайдера «Алькоркон», отправив в его ворота четыр безответных мяча, а раннее она потерпела минимальное гостевое поражение от «Понферрадины» со счетом 0:1.

    «Тенерифе»

    В прошлогоднем розыгрыше Сегунды «Тенерифе» ни на что не претендовал и финишировал во второй части турнирной таблицы, на 14 месте.

    В текущем же розыгрыше второго испанского дивизиона островитяне по итогам шести встреч набрали 11 баллов и находятся на четвертой позиции в турнирке, отставая от второй строки на два пункта.

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    • В новом сезоне канарцы пока потерпели только одно поражение, которое состоялось в минувшем туре дома от «Мирандеса» 1:2. Перед этим они дважды сыграли вничью и выиграли три игры.

    Стоит отметить, что «Тенеирфе» за девять последних гостевых матчей Сегунды еще с учетом прошлого сезона потерпел всего одно фиаско, а в этом первенстве вне родных стен островитяне еще не уступали.

    В минувшем сезоне «Альмерия» дважды взяла верх над «Тененрифе» — 2:0 и 1:0.

    Прогноз и ставка на «Альмерия» — «Тенерифе»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Альмерии» предлагают — 2.01.

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    На викторию «Тенерифе» дают — 4.02, ничья оценена — в 3.34.

    И хотя «Тенерифе» в гостях в последнее время играет и неплохо, но против «Альмерии» канарцы имеет ужасную статистику на любом поле. Поэтому в данной встрече напрашивается ставка на викторию хозяев.

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    «Альмерия» — «Тенерифе»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 24.09.2021. Прогнозы на футбол. Андалузцы продолжат свой путь на вершину
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