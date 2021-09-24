В пятницу, 24 сентября, в 7-м туре второго испанского дивизиона «Альмерия» на своей арене примет «Тенерифе». Встреча начнется в 22:00 по мск. «Альмерия» — «Тенерифе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альмерия»

«Альмерия» в прошедшем розыгрыше Сегунды боролась за повышение в классе. По итогам основного первенства она финишировала четвертой и пробилась в плей-офф.

В данном турнире андалузцы поход в Примеру завершили на первом же сопернике. По сумме двух матчей они на полуфинальной стадии проиграли «Жироне», уступив 0:3 в гостях и сыграв 0:0 на своем поле.

После шести проведенных туров текущего первенства у «красно-белых» на счету 12 пунктов, с которыми они идут на третьей строке в трех очках от лидера. Коллектив четырежды победил и два раза проиграл.

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В минувшем игровом дне «Альмерия» разгромила на выезде аутсайдера «Алькоркон», отправив в его ворота четыр безответных мяча, а раннее она потерпела минимальное гостевое поражение от «Понферрадины» со счетом 0:1.

«Тенерифе»

В прошлогоднем розыгрыше Сегунды «Тенерифе» ни на что не претендовал и финишировал во второй части турнирной таблицы, на 14 месте.

В текущем же розыгрыше второго испанского дивизиона островитяне по итогам шести встреч набрали 11 баллов и находятся на четвертой позиции в турнирке, отставая от второй строки на два пункта.

В новом сезоне канарцы пока потерпели только одно поражение, которое состоялось в минувшем туре дома от «Мирандеса» 1:2. Перед этим они дважды сыграли вничью и выиграли три игры.

Стоит отметить, что «Тенеирфе» за девять последних гостевых матчей Сегунды еще с учетом прошлого сезона потерпел всего одно фиаско, а в этом первенстве вне родных стен островитяне еще не уступали.

В минувшем сезоне «Альмерия» дважды взяла верх над «Тененрифе» — 2:0 и 1:0.

Прогноз и ставка на «Альмерия» — «Тенерифе»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Альмерии» предлагают — 2.01.

На викторию «Тенерифе» дают — 4.02, ничья оценена — в 3.34.

И хотя «Тенерифе» в гостях в последнее время играет и неплохо, но против «Альмерии» канарцы имеет ужасную статистику на любом поле. Поэтому в данной встрече напрашивается ставка на викторию хозяев.